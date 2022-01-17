Смольный потратит на борьбу с клипом Шнура 200 миллионов рублей

Пресс-служба администрации Петербурга по требованию губернатора Александра Беглова скупает всех возможных городских блогеров и телеграм-каналы. Заплатят за все братья Захватовы.

А началось все с того, что клип группы "Ленинград" Сергея Шнурова о проблемах вывоза мусора и снега в Санкт-Петербурге привлёк внимание общественности к неэффективной работе губернатора города Александра Беглова.

В соцсетях даже пошла новая волна слухов о грядущей отставке градоправителя с поста: решение якобы было утверждено на федеральном уровне.

И вот на этом фоне команда губернатора Северной столицы решила в очередной раз попытаться спасти имидж политика в глазах общественности. Однако подчиненные Беглова решили заменить решение насущных задач в коммунальной сфере "золотым" пиаром своего шефа.

Пять миллионов на руки

Так, 17 января автора Telegram-канала "Площадь Восстания" сообщил о приглашении на встречу в дом №44 на 3-й линии Васильевского острова. Здание принадлежит братьям Игорю и Андрею Захватовым — помощникам губернатора, обогатившимся на захвате петербургского рынка переработки отходов. Автору канала без всякой расписки выдали сумму в пять миллионов рублей наличными: блогер должен в течение месяца всячески хвалить Александра Беглова за успешную работу по уборке и вывозу снега. Фактически редакции канала предложили открыто врать своим читателям только лишь для того, чтобы выставить градоначальника в хорошем свете и спасти сильно пошатнувшееся под ним кресло.

Не верите? А зря. Такую же сумму получили авторы как минимум пяти различных телеграм-каналов. Например, СМИ и их телеграм-канал Redovka, который раньше воевал с Бегловым, сегодня вдруг неожиданно, стал его обелять рассказывая, что идет компания против губернатора. Или неожиданно открывший к себе любовь к власти Андрей Песоцкий — обычный политтехнолог. Особенно радует информационный портал семейной политики "Иван чай", который тоже неожиданно возлюбил губернатора и возненавидел Сергея Шнурова.

Все эти лица возможно получили по пять миллионов рублей. Сегодня. Неизвестно из каких бюджетов. В пользу таких трат также говорит общая нервозность команды Беглова и ее желание идти ва-банк.

По словам автора канала "Площадь Восстания", не его одного резко пригласили сотрудничать. На месте встречи он увидел множество знакомых блогеров и публицистов, которые ранее никогда не сотрудничали с городской администрацией. Тяжело поверить, но некоторых из них позвали на встречу через боты обратной связи в Telegram без всякого удостоверения личности владельцев каналов.

Выданные участникам информационной кампании суммы составили от 2,5 до 5 миллионов рублей на человека, а общий бюджет почти превысил 200 миллионов. Получается, в Смольном были готовы авансом давать огромные деньги незнакомым и посторонним людям совершенно без проверки навыков и компетентности.

Ключевой вопрос — каким же образом получатели средств будут отрабатывать заказ?

С одной стороны, в ближайшее время в соцсетях и из уст лидеров общественного мнения могут появиться хвалебные оды безупречной деятельности губернатора Санкт-Петербурга. На фоне очевидных коммунальных трудностей такие публикации могут выглядеть довольно нелепо, но и это — далеко не главная проблема. Абсолютная неразборчивость в привлечении исполнителей может привести к ситуации, когда получившие стопроцентные авансы авторы каналов просто не будут выполнять свою работу и исчезнут со всеми бюджетными деньгами.

Откуда деньги?

Впрочем, по информации из Центра управления регионами, пресс-службу губернатора такие нюансы не волнуют. Как сообщил нам источник из Ратуши, за всеми выплатами стоят советники и помощники губернатора братья Игорь и Андрей Захватовы. Именно они согласились проспонсировать медиакомпанию против Шнурова.

Откуда у братьев такие деньги? Уже неоднократно СМИ называли Захватовых — "кошельками губернатора". По информации журналистов они даже так записаны в некоторых телефонах. Этим и объясняется наличие у них огромного автопарка люксовых авто, а также недвижимости за рубежом. Так сообщается, что Захватовы возможно берут деньги за помощь в продвижении коммерческих интересов через ресурсы Смольного. Поэтому неудивительно, что они готовы потратиться на защиту своего главного актива — губернатора Беглова.

Отдельно стоит отметить странное молчание издания "Фонтанка", которая за выходные ни разу не написала про клип. По слухам, это связанно с тем, что главреда издания Горшкова неоднократно видели рядом с Бельским и на совещаниях с губернатором.

Тенденцию заметил даже депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

"Попался мне тут один телеграм-канал, где пишут, что Смольный срочно покупает блогеров, чтобы они писали, как хорошо убирают город, и какие земляные червяки все, кто ругает губернатора за плохую уборку. И даже называют немалые суммы. Если это так, то — судя по результату, — отпущенные деньги просто разворовываются", — прокомментировал депутат у себя в соцсетях.

Желание Александра Беглова спастись на своем посту любой ценой очень дорого обходится и городскому бюджету. Почти два миллиарда выделяется на городские СМИ, которые не пишут о проблемах, но защищают лично губернатора. Вот только выделяемые на самопиар сотни миллионов рублей куда больше пригодились бы в очистке улиц от снега, вывозе мусора и борьбе с гололедом в Северной столице.