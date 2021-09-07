Вопрос на засыпку: кем Шойгу будет заселять новые города в Сибири?

Предложение Сергея Шойгу о строительстве новых больших высокотехнологичных городов в Сибири поразило всех.

Почему бы не развивать Абакан?

Откуда взять нужные кадры: высококвалифицированных рабочих и инженеров, врачей и учителей… Даже если им дадут жильё и повышенную зарплату и они поедут в новые города, то оголятся те регионы, где они проживают сейчас.

Идея сырая и тянет лишь на пиар-акцию перед выборами в Госдуму, но это только вредит "Единой России", список которой возглавил министр. Гораздо полезней было бы реально развивать существующие города Сибири и по всей стране обновить систему ЖКХ. Это был бы настоящий памятник нынешней власти.

Обо этом сказал в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru социальный технолог Роман Алёхин.

— Роман Юрьевич, одно из мест, где по предложению Шойгу планируется построить новый город, Минусинская впадина. Рядом — город Абакан. Казалось бы, почему не развивать Абакан дальше? Зачем нужен какой-то новый город?

— Если подходить к этому серьёзно, то сначала у крупных предпринимателей должен появиться интерес. Соответственно, кто-то из них должен заявить, что ему нравится этот участок, и он готов открыть производство, инвестировать, допустим, триллион рублей. Но это будет ему выгодно, если от государства он получит безналоговый режим, инфраструктуру, то есть дороги, электричество, газ и так далее.

Есть желающие открыть там нужное стране производство? Власти готовы всё это сделать?..

Если — да, тогда действительно в этом смысл есть. Но пока смысла нет. Пока у нас нет государственного плана, у нас — не плановая экономика, как в том же Китае, допустим.

Центральная Россия заплатит за новые города оттоком специалистов

— Шойгу не объяснил, как он будет это делать? Как туда завлечь бизнес и население? Чем? Он говорит, что в этих городах планируется делать какие-то электродвигатели, батареи, полезные ископаемые добывать. Но поедут ли туда люди из Европейской части страны?

— Когда был рост населения в Советском Союзе, то могли планировать, что через 20 лет население увеличится, грубо говоря, на 10%. Надо было думать, а поместят ли существующие города такое население.

Сейчас же демография в России только ухудшается. И ведь надо же не просто завезти туда рабочих и инженеров для работы на предприятиях.

Если речь идет об инновациях, тогда там надо ещё открыть институты. Должны быть НИИ, которые будут элементарно базы разрабатывать, вести науку, исследования и так далее. Где мы найдем учёных?.. Если мы туда заведём 500 тысяч человек, то надо обеспечить для них социальную инфраструктуру. Появляются дети, люди болеют. Мы открываем там больницы, детские сады, школы и так далее.

А что у нас сегодня с врачами и учителями? У нас в Курской, Орловской, Воронежской областях достаточно детских садов и школ? Нет. А у нас в существующих больницах на сегодняшний день достаточно медперсонала? Может быть, есть даже излишки?

Москва и то страдает от недостатка медперсонала. А в регионах нехватка медперсонала может составлять до 50%. А об узких специалистах и говорить нечего. Получается, часть врачей мы переведём, перевезём, дадим больше зарплату, квартиру дадим. А что будет в условной Орловской области?

— Хотя бы один показательный город они, наверное, замыслили уже серьёзно. Как вы считаете?

— Но кого можно сейчас найти хотя бы на один город с населением 300-500 тысяч — менеджеров, продавцов? Ведь разговор идёт о высокотехнологичных городах. Мы инженеров на такое количество предприятий сегодня не найдём уже в России.

Настоящих креаклов в хорошем смысле этого слова, которые создатели, мы тем более не найдём на такой город в России. Их надо уже сегодня начать создавать. Тогда через 10-15-20 лет можно начать задумываться о новых городах, но только в том случае, если демография выправится.

Властям надо думать о замене ЖКХ и повышении рождаемости

— Почему не сделать в нынешних городах такие инновационные центры? Тот же Красноярск рядом и другие подходящие для этого города, уже имеющие инфраструктуру. Зачем именно новое что-то создавать с нуля? Это же просто какой-то PR-проект, что ли, получается?

— Исключительно PR-проект. Мы строим памятники, чтобы о нас заговорили. Но ведь можно сделать и настоящие нужные и полезные памятники такого рода.

Для этого нужно просто общаться с людьми, думать об их настоящих потребностях. Макиавелли говорил: чтобы нарисовать гору, нужно спуститься в долину. В данном случае надо спуститься к людям. У людей, как ни спросишь, они говорят: ой, это ещё при Советском Союзе строилось…

Сейчас уже большие проблемы по всей стране с водопроводом, канализацией, электрическими и всеми другими сетями. Не хватает мощностей и так далее, и так далее. Ребята, если хотите себе памятник настоящий, замените инфраструктуру всю.

И тогда люди ещё долго будут говорить, что это всё при Путине строилось. Вот тебе — памятник. И тогда население начнёт увеличиваться, города начнут расти — те, которые уже есть.