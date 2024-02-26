Композитор: опера "Кави — Сарвар" — это общемировая история

Композитор: татарская опера "Кави — Сарвар" объединит народы

3:01 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Оперный

В Казани состоялась премьера оперы композитора Миляуши Хайруллиной "Кави — Сарвар" (автор либретто — Айдар Ахмадиев) в постановке дирижёра Айрата Кашаева. Почему эта история близка людям всех национальностей, а не только татарскому народу; может ли национальная культура быть только развлекательной, рассказали в видеоэфире Pravda.Ru Миляуша Хайруллина и Айрат Кашаев.

Фото: Нейросеть Шедеврум

— Должен признаться, что мне не нравится этнографическая ориентация национальных культур в России. Всё-таки они должны быть представлены серьёзными жанрами, а не развлекательными. То есть ты можешь петь эстраду, но лишь после того, как споёшь Сарвар в опере "Кави — Сарвар". Вы согласны с этим?

Айрат Кашаев: Изначально речь шла именно о концертном исполнении этой постановки. Когда я познакомился с материалом, я сказал Миляуше и Айдару: "Друзья, этот материал в концертном виде не покажет многое из того, что в нём есть, а в нём есть театральность". Далеко не каждая опера театральна.

Я предложил сделать постановку с режиссёром, светом, элементами декораций. Через свой продюсерский центр Opera Fusion пригласил нашего художника по свету Соню Ларину, которая сделала прекрасное световое оформление для спектакля. Мы пригласили Дмитрия Генцеля, который нам сделал хорошее звуковое сопровождение. Мы так насытили это, казалось бы, концертное исполнение, что для полноценной оперы не хватает лишь декораций и театрального зала. То есть из центрального, но всё-таки концерта фестиваля "Мирас", который был организован Александром Витальевичем Сладковским, руководителем госоркестра Республики Татарстан, и благодаря которому наша постановка состоялась, этот концерт превратился в оперный вечер.

И сейчас, по прошествии года, по предложению Александра Витальевича мы дважды повторим спектакль, потому что общество и руководство республики поняли, что в руках Миляуши и Айдара родился прекрасный ребёнок, которого мы вместе выносили на руках и который должен расти.

Это не местечковая история. Это срез времени и общества 1930-х годов, но мы можем экстраполировать сюжет на более крупные процессы практически по всему миру.

Эта история людей разных эпох, разных стран, где есть:

любовь,

предательство,

трагедия народа,

воля к победе духа.

Постановку поддержали родственники Кави Наджми, первого председателя Союза писателей Татарстана. Правовая и моральная поддержка от его семьи окрыляет. Миляуша правильно сказала: мы все честно отработали эту оперу.

Миляуша Хайруллина: Мне остаётся только верить, что у нашей оперы будет большой путь, она пройдёт по городам России. Конечно, для меня важна родная татарская культура, но эта опера для всех людей, не только для татар. Она будет понятна всем зрителям.