Владимир Слуций, автор книги "Знак свыше", рассказал о настоящих привидениях, с которыми он знаком лично

Владимир Слуцкий рассказал о своей книге "Знак свыше" и о себе

6:01 Your browser does not support the audio element. Культура Литература Российская литература

Солнечных дней сейчас можно пересчитать по пальцам, поэтому самое время получать гормоны радости от чтения хороших книг. Мы поговорили с Владимиром Слуцким, журналистом, автором книги "Знак свыше", чьи иронические рассказы не могут не поднять настроение, вызвать смех и улыбки. О юморе, о путешествиях и, неожиданно, о привидениях читайте в нашем материале.

Фото: Личный архив Владимира Слуцкого

— Ваша книга называется "Знак свыше", вряд ли бы человек, который не верит в знаки, так бы ее назвал. Случались ли с вами такие знаки, и что вы делали?

— Знаков судьбы вокруг нас великое множество. Их просто надо замечать и правильно истолковывать. Это и сны, и совпадения, и интуиция, и неожиданные встречи.

— Можете привести пример из собственной жизни?

— Конечно. Ну, например, сейчас я живу в доме с привидениями. Но произошло это не просто так…

— Кого вы называете привидениями? Это некий образ?

— Да нет, с самыми настоящими. Но знаки свыше нас вели на встречу к ним и мы ничего не могли поделать.

— Интересно, расскажите.

— Да всё было просто. Мы купили квартиру в новом доме, но никак не могли начать в ней ремонт. Каждый раз что-то мешало. И помехи становились всё более жёсткими. То охрана не могла найти ключ от нашей квартиры, то нас неизвестно кто запер в этой квартире, в которой к тому моменту была только бетонная стяжка, то дизайнер в день встречи улетел в другую страну. Когда мы уже совсем серьёзными намерения ехали в очередной раз на объект, у нас на работе случилось ЧП и нам пришлось вернуться. Короче, кто-то наверху решил, что мы не должны здесь жить- если мы и дальше будем продолжать попытки поселиться в этой квартире, то нам точно не поздоровится. Мы всё поняли и продали квартиру.

— И где же привидения?

— Будут, будут. После продажи квартиры буквально на следующий день позвонил риелтор и предложил очень выгодный вариант: готовый дом в небольшом коттеджном посёлке в Москве и при том за полцены. Мы с женой дом посмотрели, он нам очень понравился. Не мог не понравиться, новый, с хорошим ремонтом, да ещё по очень хорошей цене. Купили, переехали, тут-то и выяснилось, что в доме мы живём не одни…

— С привидениями?!

— С ними. Начался долгий процесс адаптации и общения. В результате мы поладили и сейчас уживаемся с ними довольно легко.

— Хорошо, тогда следующий вопрос: в книге "Знак свыше" имеется подзаголовок "иронические рассказы". Что это за ирония такая, которая объединяет все рассказы?

— Понятия не имею. Это всё придумало издательство. Я писал очень серьёзные рассказы, а они смеялись то ли надо мной, то ли над рассказами. И в конце концов поставили такой подзаголовок.

— Вы долгое время возглавляли Объединение молодых профессиональных сатириков. В чем отличие, по вашему, сатиры от иронии? И почему рассказы не сатирические, а иронические?

— Действительно такой факт имел место в моей биографии. В издательстве "Молодая Гвардия" на базе очень тогда популярного журнала "Студенческий Меридиан" было создано объединение молодых профессиональных писателей-сатириков, которое я имел честь возглавлять. В те годы в жизни встречалось много недостатков, которые без злой сатиры искоренить было невозможно. В те давние до перестроечные времена работали и киножурнал "Фитиль", и сатирический журнал "Крокодил", и многие другие сатирические издания. Сегодня этих изданий уже нет, потому что нет и недостатков. Остались одни достоинства, а им сатира не нужна.

— Вы серьёзно так думаете?

— Я вообще серьёзно не думаю. И в этом мой главный недостаток.

— Где вы черпаете вдохновение для своих рассказов? В чем секрет хорошей истории?

— Темы для рассказов вокруг нас. Их множество и они летают в воздухе. Уверен, что Вы и Ваши друзья каждый день рассказываете друг другу смешные и парадоксальные истории. Мне просто удаётся их записать. Например, часто звонят друзья со словами: " Надо встретиться, я тебе такую историю расскажу!" Жизнь талантливее любого писателя. Просто глаза и уши надо всегда держать открытыми. И в этом главный секрет хороших историй.

— Вы много путешествуете, какие страны или какие случаи там бывали, что могли бы послужить основой для иронического рассказа?

— Путешествую я довольно много. И в книге "Знак свыше" историй, связанных с путешествиями, тоже достаточно. Но, конечно, это только малая часть.

— А что для вас главное в путешествиях? Достопримечательности, природа, люди?

— Для меня всё имеет значение, но главное это эмоции. Другие страны, как другие планеты. В Перу все улыбаются. Не только туристам, но и друг другу.

— А есть ещё что-нибудь, чему вы удивились?

— Конечно, очень многому. Ну, например, едем мы по пустыне в окрестностях Дубая, смотрим в песках то тут, то там разбросаны какие-то маленькие бедные поселения. В каждом десяток палаток… Нет, даже не палаток, а нечто странное: простенький металический каркас, а на него наброшена плотная ткань. "Здесь живут беженцы?" — поинтересовались мы у гида. "Что вы! Это дачи самых богатых арабских семей. Там внутри всё выложено коврами, стоит современная техника. Они приезжают на выходные сделать плов или шашлык, отдохнуть с друзьями. Наши предки были бедуинами, бродили по пескам… Ну и для нас нет большего удовольствия, чем проводить время в пустыне. Просто не всем это по карману."

— И последний вопрос. Планируете ли вы издать "Знак свыше-2"?

— Как говорят писатели, книгу написать, не поле перейти. Да, я сейчас готовлю третью свою книгу, но она уже не будет "Знаком свыше". Знак свыше был один и я его услышал.