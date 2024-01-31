Владимир Слуций, автор книги "Знак свыше", рассказал о настоящих привидениях, с которыми он знаком лично

Солнечных дней сейчас можно пересчитать по пальцам, поэтому самое время получать гормоны радости от чтения хороших книг. Мы поговорили с Владимиром Слуцким, журналистом, автором книги "Знак свыше", чьи иронические рассказы не могут не поднять настроение, вызвать смех и улыбки. О юморе, о путешествиях и, неожиданно, о привидениях читайте в нашем материале.
— Ваша книга называется "Знак свыше", вряд ли бы человек, который не верит в знаки, так бы ее назвал. Случались ли с вами такие знаки, и что вы делали?
— Знаков судьбы вокруг нас великое множество. Их просто надо замечать и правильно истолковывать. Это и сны, и совпадения, и интуиция, и неожиданные встречи.
— Можете привести пример из собственной жизни?
— Конечно. Ну, например, сейчас я живу в доме с привидениями. Но произошло это не просто так…
— Кого вы называете привидениями? Это некий образ?
— Да нет, с самыми настоящими. Но знаки свыше нас вели на встречу к ним и мы ничего не могли поделать.
— Интересно, расскажите.
— Да всё было просто. Мы купили квартиру в новом доме, но никак не могли начать в ней ремонт. Каждый раз что-то мешало. И помехи становились всё более жёсткими. То охрана не могла найти ключ от нашей квартиры, то нас неизвестно кто запер в этой квартире, в которой к тому моменту была только бетонная стяжка, то дизайнер в день встречи улетел в другую страну. Когда мы уже совсем серьёзными намерения ехали в очередной раз на объект, у нас на работе случилось ЧП и нам пришлось вернуться. Короче, кто-то наверху решил, что мы не должны здесь жить- если мы и дальше будем продолжать попытки поселиться в этой квартире, то нам точно не поздоровится. Мы всё поняли и продали квартиру.
— И где же привидения?
— Будут, будут. После продажи квартиры буквально на следующий день позвонил риелтор и предложил очень выгодный вариант: готовый дом в небольшом коттеджном посёлке в Москве и при том за полцены. Мы с женой дом посмотрели, он нам очень понравился. Не мог не понравиться, новый, с хорошим ремонтом, да ещё по очень хорошей цене. Купили, переехали, тут-то и выяснилось, что в доме мы живём не одни…
— С привидениями?!
— С ними. Начался долгий процесс адаптации и общения. В результате мы поладили и сейчас уживаемся с ними довольно легко.
— Хорошо, тогда следующий вопрос: в книге "Знак свыше" имеется подзаголовок "иронические рассказы". Что это за ирония такая, которая объединяет все рассказы?
— Понятия не имею. Это всё придумало издательство. Я писал очень серьёзные рассказы, а они смеялись то ли надо мной, то ли над рассказами. И в конце концов поставили такой подзаголовок.
— Вы долгое время возглавляли Объединение молодых профессиональных сатириков. В чем отличие, по вашему, сатиры от иронии? И почему рассказы не сатирические, а иронические?
— Действительно такой факт имел место в моей биографии. В издательстве "Молодая Гвардия" на базе очень тогда популярного журнала "Студенческий Меридиан" было создано объединение молодых профессиональных писателей-сатириков, которое я имел честь возглавлять. В те годы в жизни встречалось много недостатков, которые без злой сатиры искоренить было невозможно. В те давние до перестроечные времена работали и киножурнал "Фитиль", и сатирический журнал "Крокодил", и многие другие сатирические издания. Сегодня этих изданий уже нет, потому что нет и недостатков. Остались одни достоинства, а им сатира не нужна.
— Вы серьёзно так думаете?
— Я вообще серьёзно не думаю. И в этом мой главный недостаток.
— Где вы черпаете вдохновение для своих рассказов? В чем секрет хорошей истории?
— Темы для рассказов вокруг нас. Их множество и они летают в воздухе. Уверен, что Вы и Ваши друзья каждый день рассказываете друг другу смешные и парадоксальные истории. Мне просто удаётся их записать. Например, часто звонят друзья со словами: " Надо встретиться, я тебе такую историю расскажу!" Жизнь талантливее любого писателя. Просто глаза и уши надо всегда держать открытыми. И в этом главный секрет хороших историй.
— Вы много путешествуете, какие страны или какие случаи там бывали, что могли бы послужить основой для иронического рассказа?
— Путешествую я довольно много. И в книге "Знак свыше" историй, связанных с путешествиями, тоже достаточно. Но, конечно, это только малая часть.
— А что для вас главное в путешествиях? Достопримечательности, природа, люди?
— Для меня всё имеет значение, но главное это эмоции. Другие страны, как другие планеты. В Перу все улыбаются. Не только туристам, но и друг другу.
— А есть ещё что-нибудь, чему вы удивились?
— Конечно, очень многому. Ну, например, едем мы по пустыне в окрестностях Дубая, смотрим в песках то тут, то там разбросаны какие-то маленькие бедные поселения. В каждом десяток палаток… Нет, даже не палаток, а нечто странное: простенький металический каркас, а на него наброшена плотная ткань. "Здесь живут беженцы?" — поинтересовались мы у гида. "Что вы! Это дачи самых богатых арабских семей. Там внутри всё выложено коврами, стоит современная техника. Они приезжают на выходные сделать плов или шашлык, отдохнуть с друзьями. Наши предки были бедуинами, бродили по пескам… Ну и для нас нет большего удовольствия, чем проводить время в пустыне. Просто не всем это по карману."
— И последний вопрос. Планируете ли вы издать "Знак свыше-2"?
— Как говорят писатели, книгу написать, не поле перейти. Да, я сейчас готовлю третью свою книгу, но она уже не будет "Знаком свыше". Знак свыше был один и я его услышал.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.