Вера Алентова представила свою книгу "Судьба протягивает руку"

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На презентацию в Московском доме книги на Новом Арбате пришло огромное количество почитателей творчества любимой актрисы и её супруга, всеми известного режиссёра Владимира Меньшова.

Фото: Pravda.Ru

Москвичам давно хотелось приобрести автобиографическую книгу, которую написал Владимир Меньшов, прежде чем уйти из жизни, а также получить автограф актрисы и задать волнующие вопросы. Эту встречу ждали давно, книга писалась много лет, мэтр не успел ее завершить.

Сначала режиссёр снимал документальный фильм к 100-летию ВГИКа, затем планы нарушила пандемия. Но все-таки книга вышла, и встреча оказалась долгожданной.

Правда, в прошлом году в рамках юбилея исполнительница главной роли в фильме "Москва слезам не верит" подарила своим поклонникам автобиографический сборник "Всё не случайно", но такого искреннего и волнующего разговора, как в этот раз, не случилось.



На встрече с читателями, которым предстоит прочесть интереснейшую книгу от культового режиссера, Вера Валентиновна откровенно призналась, что только сейчас понимает, сколько было упущено и недооценено в отношениях с Владимиром Меньшовым.

Виною всему беспечность, невнимательность, а еще желание всегда говорить правду. Бескомпромиссность не всегда хорошее качество…

"Мы поженились после второго курса, — вспоминала Вера Алентова, — были студентами, почти детьми, и когда прожили свою жизнь, вдруг услышали мнение дочери. Юля говорила, что мы были друг к другу достаточно резкие. Это нас удивило, нам казалось, что мы были не резкими, а честными, такими остались до конца наших дней. Наш студенческий брак, о котором говорят, что он быстро распадается, нам удалось сохранить, нам повезло — мы не распались. Мы расходились на какое-то время, потом сошлись, но привычка говорить всё то, что думаем, осталась на всю жизнь. И сейчас я понимаю, что надо было Володю больше ценить…. "

К сожалению, именно сейчас многие понимают, что талантливого режиссёра надо было ценить больше. Доказательство тому — несколько лет назад на своей, как оказалось последней пресс-конференции, посвящённой юбилею, Владимир Меньшов печально делился с журналистами о наболевшем. Он много лет не мог запуститься с новой картиной, несмотря на то, что его предыдущие фильмы были и прибыльными, и успешными, и любимыми у зрителей.

Во многом успех и любовь — это заслуга талантливой актрисы Веры Алентовой. Может быть поэтому она часто отказывалась от предложенных ролей, так как не хотела снижать планку и разменивать свой талант на халтурную конъектуру.

"Моему мужу казалось, что я от всех ролей отказываюсь, — делилась воспоминаниями актриса. — Но я объясняла свои отказы тем, что всё, что мы делаем в кино или театре, это следствие жизненного опыта и наше понимание добра и зла. Но я не всегда говорила: "Нет". Меня должен был устроить материал, он должен был мне соответствовать, содержать то, что я хочу рассказать об этом человеке, чтобы его полюбили. Мне было важно, чтобы зритель воспринимал его так, как я хотела, отсюда избирательность. Но те роли, которые я сыграла, с ними я дружу и обо всех вспоминаю с теплотой".



Но было небольшое отступление. Все свои роли Вера Алентова сыграла блистательно, и зритель эти образы принял, за исключением киноработы в фильме "Время желаний". Актриса посетовала, что не все зрители поняли, что её героиня не совсем положительная.

По словам актрисы, режиссёр этого фильма Юрий Ройзман не любил делать подсказки для зрителей и отказался от последней сцены, которую не стал снимать, где героиня уже на похоронах мужа, которого сыграл Анатолий Папанов, заглядывалась на других мужчин с целью познакомиться… Поэтому очень многие мужчины-зрители на первом просмотре на Мосфильме выходили после показа и говорили: "Вот бы мне такую жену". А то, что она практически довела своего мужа до смерти, это их не насторожило.

"Впрочем, сегодня подобные "бизнесвумен" на каждом шагу", — заключила Вера Алентова.

Что касается положительных героинь, актриса отдала им много своей заботы, особенно ей дорога театральная работа в спектакле "Варшавская мелодия". Это история любви, прекрасно написанная драматургом Зориным, Алентова очень любила её играть, и эта постановка находила теплый отклик у публики.

Из современных театральных работ, в которых сегодня блистает Вера Алентова, можно назвать три замечательных спектакля. В театре им. Пушкина идет "Хелена Рубинштейн" поставленный специально к восьмидесятилетию актрисы, спектакли "Семейка Краузе", и "Ложные признания".

О своей героине Хелене Рубинштейн актриса отозвалась с восхищением: женщина сделала себя сама, добилась невероятных высот в карьере, разработала свою линию косметики и не жалела денег на благотворительность.

Надо отметить, что эту роль Вера Алентова играет тонкими мазками, сдержанно и не спеша. Смотреть на ее игру — невероятное удовольствие. Вокруг личности известной владелицы бренда "HELENA RUBINSTEIN" всегда было много интриг и зависти, поэтому отбивать атаки злорадствующих сплетников актрисе удается на сцене с некой присущей ей долей самоиронии. Наверное, артистке это состояние очень знакомо по жизни…

Спектакли пользуются огромным спросом у зрителей, в зале всегда аншлаги и, к счастью, в ноябре театр им. Пушкина возвращается обратно в свое помещение и входит в прежний ритм. До этого из-за ремонта артистам пришлось кочевать по разным театральным площадкам Москвы, что доставляло много неудобств, как труппе, так и зрителям. В ноябре мелкий ремонт в здании театра продолжится, но репертуарные спектакли будут идти, как и заявлено в афишах.

"Я знаю, что такое настоящий ремонт и, как нам говорили, возможно, это продлится целых пять лет, — откровенничала Вера Алентова, — и я боялась, что придётся становиться на колени и прощаться со сценой, так как мне уже 81 год, а ремонт — дело долгое. Но на колени вставать не пришлось, прощаться со зрителем еще рано", — вздохнула актриса с облегчением.