Екатерина Федотова: очень люблю исполнять партию Ратмира

5:09 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Оперный

Что заставляет оперных солистов участвовать в вокальных конкурсах, сложно ли женщине петь мужские партии и правда ли, что вокалисту нельзя нервничать перед выступлением, рассказала солистка Саратовского театра оперы и балета, дипломантка оперного конкурса "Ангажемент", дипломантка Pravda. Ru ("Обладатель зрительских симпатий СМИ") Екатерина Федотова.

Фото: kremlin.ru

— В Москве завершился 3-й тур оперного конкурса "Ангажемент". Его впервые учредила в этом году New Opera World ("Новый Оперный Мир") на грант Президентского фонда культурных инициатив. Были участники из Белоруссии, Монголии, Южной Кореи. Из 150 солистов в финал прошли 12. "Ангажемент" задуман как встреча молодых вокалистов с представителями региональных российских театров. В жюри конкурса были заведующие оперными труппами воронежского, ростовского, самарского, астраханского, магаданского оперных театров, татарского театра имени Мусы Джалиля. Катя, почему вы решили поучаствовать в конкурсе? Ведь вы уже поете в Саратове и в Мариинском театре.

— Вокалисту никогда не поздно развиваться и показывать себя широкой публике, тем более представителям 8 театров. Меня спросили на первом туре: "Вы же поете в театре, чего вы еще хотите?" Я говорю: "А вдруг меня позовут в новый театр? Это новая ступень для артиста, новый репертуар, новые коллеги".

Многие люди не любят начинать всё сначала. А в нашей профессии так интересно переживать всё заново!

Да, за 3 года в Мариинском театре и в Саратове я спела весь свой основной репертуар, но есть еще огромное количество опер, которые идут единичными вкраплениями в разных театрах. Это было для меня стимулом показать себя, посмотреть на других.

— У вас редкий голос, меццо-сопрано с очень низким тембром и большим диапазоном — скорее, контральто. Какие ваши основные партии?

— Ратмир в "Руслане и Людмиле" Глинки, мальчик Ваня в "Иване Сусанине" ("Жизнь за царя") Глинки, молодой гусляр Нежата в "Садко" Римского-Корсакова. В основном мне приходится петь "брючные" партии, мужские то есть. Но есть и женские:

Полина в "Пиковой даме" Чайковского;

Ольга в "Евгении Онегине" Чайковского;

Кончаковна в "Князе Игоре" Бородина;

Ульрика в "Бале-маскарде" Верди.

Я очень люблю партию Ратмира. Она безумно сложная для моего голоса, это высший пилотаж, и для финала я бы выбрала Ратмира, чтобы показать все "низы". Но жюри предложило партию Полины.

— Сколько времени занимает ваш грим на мужскую роль?

— Там ничего сложного. Мне повезло, что я скуластая. Мне даже Дмитрий Юрьевич Вдовин сказал: "У вас замечательная фигура и лицо, вам ничего утягивать и дорисовывать не надо". Я тоненькая, как мальчик, высокая. Весь грим — это тон, подводка для глаз и убрать волосы под парик.

— Как вам работалось с командой "Нового Оперного Мира"?

— Студенткой я много ездила по конкурсам. Здесь была слаженная команда, на любой вопрос через секунду отвечают: "Да, всё решим, всё сделаем". 24 на 7 на связи. Я была удивлена — с учетом того, что это первый конкурс для New Opera World. Не каждый конкурс может похвалиться таким четким таймингом, слаженной командой, организаторскими способностями. За это им огромное спасибо, потому что вокалисты — люди паникующие, а нервничать нам нельзя, особенно перед пением.

— Чем знаменит ваш Саратовский оперный театр, почему надо обязательно его посетить?

— Во-первых, театр знаменит нашим художественным руководителем, которому исполнился 81 год. Юрий Леонидович Кочнев больше 25 лет заведует этим театром, он работал и с Большим театром, был известным дирижером. До сих пор он занимается музыкой и делает это со вкусом.

Сюда специально приезжают солисты, чтобы поработать с Юрием Леонидовичем. Хотя я, например, попала сюда случайно: им нужна была Кармен, и я подвернулась под руку. Все партии, которые я сделала здесь за 2 года, были сделаны шикарно, уникально, и это очень ценно для любого артиста.

Во-вторых, это реконструирующееся здание, старое здание Театра оперы и балета. На данный момент, к сожалению, мы находимся в маленьком уютном зале, это бывший ДК завода "Тантал", но всё сделали шикарно, третий год мы на этой сцене. Я рада, что не закрыли театр и не распустили труппу, а нашли возможность, и, к счастью, труппа работает, постановки идут.

В-третьих, это наша последняя постановка — постановка Андрея Петрова "Петр Первый".