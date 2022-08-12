Михаил Пиотровский и разграбление культурного наследия Петербурга

В четверг, 11 августа, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на ассамблее Всемирного клуба петербуржцев выступил с обращением к губернатору Санкт-Петербурга с инициативой превратить здание Конюшенного ведомства в главный туристический узел и музей архитектуры. Вот только перед этим здание нужно реконструировать и реставрировать, а затем наполнить экспонатами. А как показывает история деятельности Пиотровского, на каждом из этих этапов могут исчезнуть сотни миллионов бюджетных рублей и дорогостоящие объекты культурного наследия.

Египетская сила

Семья Пиотровских на сегодняшний день является одной из наиболее влиятельных в Санкт-Петербурге. Профессор-востоковед Михаил Пиотровский с 1992 года является бессменным директором Государственного Эрмитажа, одного из крупнейших художественных музеев мира. Кроме того, Пиотровский избран членом Президиума РАН и президентом Союза музеев России. Его сын Борис Пиотровский, ранее не имевший опыта в госслужбе, сентябре 2020 года по распоряжению губернатора Александра Беглова назначен замглавы Комитета по культуре. Спустя всего три месяца Пиотровский-младший назначен вице-губернатором, в подчинении которого на сегодняшний день семь комитетов Смольного по культуре, СМИ, молодежной и межнациональной политике.

Михаил Пиотровский возглавил Эрмитаж вскоре после распада Советского Союза, по сути, унаследовав его от отца, археолога Бориса Пиотровского. Жена профессора Ирина к тому моменту уже работала в Смольном, в Комитете по внешним связям, а их дочь Мария стала трейдером в германском банковском концерне Dresdner Bank, хотя по образованию, как и отец, была востоковедом.

Пиотровский старший привлекал к работе с Эрмитажем и близких друзей. Например, в 1992 году была учреждена компания "Хэпри", в задачи которой входили упаковка и перевозка экспонатов музея. Учредителем компании оказался Леонид Гаскельберг, сын Виктора и Лилии Гексельбергов, близких друзей отца Михаила Пиотровского. В последующем Леонид Гексельберг занялся и таможенными вопросами при перевозке экспонатов Эрмитажа.

"Хэпри" была основана на основе такелажного подразделения Эрмитажа, там же до этого работал и Леонид Гексельберг. В последующем директором компании стал Андрей Самойлов, еще один сотрудник Эрмитажа. С годами компания неоднократно меняла названия, на сегодняшний день это "Херпи", учредители же все те же. Показательно, что Самойлов длительное время работал одновременно и в Эрмитаже, и в "Херпи". В музее он занимался оформлением госконтрактов, которые в последующем выигрывала его же компания.

Интересно, что директором в "Херпи" одно время работал Виталий Калабуш, друг вице-губернатора Бориса Пиотровского. В последующем Калабуш организовал свою компанию "Ра-арт", также занимающуюся перевозкой экспонатов Эрмитажа. Любопытно, что обе компании названы в честь древнеегипетских богов, что также намекает на очевидную связь между ними. Египетской культурой особо интересовался и отец Михаила Пиотровского. Общий объем закупок музея на перевозку экспонатов в 2021 году оценивался в 400 миллионов рублей.

Украденное наследие Петербурга

Эпоха 90-х печально известна тем, что в те годы в России распродавалось буквально все — от природных ископаемых до объектов культурного наследия. Не обошла такая участь и Эрмитаж. Так, в Петербурге в определенных кругах до сих пор хорошо известно имя Михаила Монастырского. В советское время он официально работал реставратором в Эрмитаже, а в свободное от работы время возглавлял группировку, занимавшуюся подделкой экспонатов Эрмитажа, в последствии продававшихся на Запад. Но, как оказалось, продавать иностранцам могли не подделки, а оригиналы, заменявшиеся в музее на копии. В 90-х Монастырский стал одним из самых богатых "антикваров" в России.

О том, что многие экспонаты Эрмитажа подменяться на подделки, стало понятно в 1999 году. Тогда Контрольно-счетная палата провела всестороннюю проверку музея Пиотровского и обнаружила множественные грубые нарушения — более 220 тысяч предметов числились за несуществующими хранителями. Проверяющие попросили предоставить 50 случайных предметов из этих списков, но в музее нашлось лишь 3 из них. Несмотря на выявленные нарушения, Пиотровский остался на своей должности. Уголовное дело возбуждено не было, так как Пиотровский официально заверил, что все ненайденные предметы якобы находятся в хранилищах музея.

В 2006 году уже без всяких оговорок стало известно, что на протяжении нескольких лет из Эрмитажа пропадали экспонаты. Полицией была раскрыта крупная кража — из музея исчез 221 памятник ювелирного и иконописного искусства. Примерная стоимость похищенного составила порядка 130 миллионов рублей. Как сообщали правоохранительные органы, предметы могли начать пропадать еще до проверки КСП в 1999 году. Таким образом, вовремя начатое расследование могло бы прервать серию краж значительно раньше, если бы не позиция Пиотровского. Ответственность возложили на одну из работниц Эрмитажа, а сам Пиотровский вновь оказался не у дел.

В 2021 году вокруг Эрмитажа разгорелся новый скандал. Известный коллекционер Андрей Ружников опубликовал открытое письмо Михаилу Пиотровскому, в котором обвинил Эрмитаж в использовании фальшивок при организации выставки Фаберже.

"Выставляя подделки, вы не просто оскорбляете имя Фаберже, уничтожаете авторитет вверенного вам музея, вы предаете доверие ваших зрителей, обманываете их, совершаете подлог. Ни один музей мира, а Эрмитаж уж точно входит в пятерку великих, не допустил бы появления в своих стенах фальшивых предметов. Вполне уместно напомнить вам, о незаманчивой судьбе Катрин де Зегер, директора музея изобразительных искусств бельгийского города Гента, которой выставка подделок русского авангарда стоила должности. А владельцы печально известной коллекции, чета Топоровских, и вовсе арестованы бельгийской полицией по подозрению в мошенничестве и рискуют оказаться за решеткой", — написал Ружников.

Интересно, что Ружников является представителем бизнесмена Виктора Вексельберга, известного коллекционера произведений Фаберже. В 2004 году он купил девять пасхальных яиц легендарного ювелира за 100 миллионов долларов. Предполагалось, что они будут выставлены именно в Эрмитаже. Но после того, как стало известно о массовой пропаже экспонатов из музея, Вексельберг отказался от этой идеи и свои "сокровища" Пиотровскому не доверил.

Виноваты все, кроме Пиотровского

Хотя сам Михаил Пиотровский избегает ответственности за любые инциденты в вверенном ему Эрмитаже, люди из его ближайшего окружения уже не раз становились фигурантами уголовных дел. В 2018 году сотрудники ФСБ задержали экс-заместителя главы Минкульта Григория Пирумова и объявили в розыск экс-директора департамента управления имуществом Минкульта Бориса Мазо.

Как установило следствие, чиновники "освоили" порядка 900 миллионов рублей при реконструкции объектов недвижимости Эрмитажа. В июле текущего года Пирумова приговорили к 9 годам лишения свободы. Мазо скрывался от следствия в Европе, требуя политического убежища, но в марте Австрия экстрадировала его в Россию, и теперь экс-чиновник ожидает решения суда.

Место Мазо в Минкульте занял Артем Новиков, сын бывшего замглавы Эрмитажа Михаила Новикова, близкого друга Пиотровского. В 2017 году сотрудники ФСБ во время проведения обыска обнаружили дома у Новикова-младшего некий синтетический наркотик. Об осуждении Артема Новикова не известно, однако из министерства он предпочел уволится.

Самое интересное, что обыск проходил по совсем другому делу. Незадолго до этого по делу о мошенничестве задержали Михаила Новикова. Выяснилось, что он похитил более 30 миллионов рублей при реставрации Запасного дома Зимнего дворца. Суд приговорил друга Пиотровского к условному сроку и штрафу в 500 тысяч рублей. Иск о возмещении убытков Эрмитаж к Новикову отозвал, так как тот якобы все возместил.

И вновь развернувшиеся события Михаила Пиотровского обошли стороной. Напротив, губернатор Петербурга Александр Беглов регулярно лично награждает директора Эрмитажа различными госнаградами, а его сына назначил своим заместителем. Вскоре Пиотровскому могут отдать под контроль еще один из объектов культурного и исторического наследия Петербурга — Конюшенное ведомство.