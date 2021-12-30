Сергей Газаров объявил о слиянии двух театров

28 декабря Департамент культуры Москвы подписал приказ об объединении театра Сатиры и театра Прогресс Сцена Армена Джигарханяна.

30 декабря 2021 года на сборе труппы, который прошел на основной сцене театра Сатиры, худрук рассказал о том, как слияние отразится на дальнейшей работе театров.

Он подчеркнул, что процесс будет происходить постепенно, в комфортном для всех темпе. Слияние двух трупп будет идти на протяжении первого полугодия 2022 года.

Теперь в активе театра — четыре площадки:

основная сцена театра Сатиры на 1200 мест, Прогресс сцена Армена Джигарханяна (440 мест), а также две малые сцены — "Чердак Сатиры"(150 мест) и Малая сцена на Спортивной (88 мест).

Каждая из этих площадок, будучи частью одного театра, должна обрести собственное лицо.

В конце сезона 2022 года Прогресс сцена на Ломоносовском проспекте, 17 закроется на реконструкцию. Некоторые спектакли будут перенесены в театр Сатиры. Первым станет спектакль Сергея Газарова по Салтыкову-Щедрину "Балалайкин и Ко", который уже в феврале 2022 года зрители смогут увидеть на новой площадке.

Масштабные премьеры

В творческих планах театра много масштабных, оригинальных, ярких премьер, среди которых постановки современных авторов, новое прочтение классических произведений и спектакль для детей.

"Маскарад"

"Маскарад" — пластический спектакль режиссера и хореографа Сергея Землянского по мотивам одноименной пьесы М. Ю. Лермонтова.

Сергей не впервые сотрудничает с художественным руководителем театра. Их последней совместной работой стал "Балалайкин и Ко", для которого Землянский создал сложный пластический образ щедринской фантасмагории. На эскизах Максима Обрезкова, уже принятых к работе в театре, сценография будущего спектакля выглядит как графика, ее изобретательная геометрия устроена так, что человек буквально выталкивается пространством на первый план. В течение декабря Сергей Землянский встречался с артистами обеих трупп, отбирая тех, кто будет занят в спектакле. Распределение ролей будет известно в ближайшее время, но уже сегодня можно сообщить, что роль Арбенина сыграет Максим Аверин.

"Дядя Жорж"

"Дядя Жорж" — на основе пьес А. П. Чехова "Леший" и "Дядя Ваня".

Егором Петровичем Войницким зовут героя пьесы "Леший", которого племянница Соня зовет дядей Жоржем. Именно этим домашним именем персонажа ранней чеховской пьесы Сергей Газаров назвал свою композицию. Собранная из двух знаменитых пьес, она содержит только чеховский текст, переплетенный режиссером-постановщиком в сочинение для театра. Автором сценографии для "Дяди Жоржа" выступит Александр Боровский. Репетиции спектакля начнутся в феврале, впервые зритель его увидит в мае на фестивале "Черешневый лес".

Авторский спектакль Александра Ширвиндта

Общеизвестный факт, что нынешний президент Сатиры А. А. Ширвиндт — не только блистательный артист, но и замечательный писатель. Не откладывая в долгий ящик, планируется выпустить спектакль, в основе которого были бы тексты Александра Анатольевича, связанные с важными и незначительными, смешными и грустными эпизодами жизни театра. По сути, это будет моноспектакль, но худрук планирует, что народного артиста поддержат молодые артисты и оркестр театра.

"Голый король"

"Голый король" — спектакль Сергея Газарова по пьесе Евгения Шварца.

Эта работа будет начата летом, премьера планируется в канун нового, 2023-го, года. В ярком, праздничном, музыкальном спектакле художественный руководитель театра намеривается занять большую часть молодых артистов объединенной труппы.

Сбор труппы на основной сцене театра Сатиры

Детский спектакль

Замысел сделать современный детский спектакль, оснащенный помимо всего прочего и современными технологиями, Сергей Газаров и Виталий Салтыков начали обсуждать несколько месяцев назад, сразу после успешной премьеры спектакля "История любовная" по прозе Ивана Шмелева, увидевшей свет на малой сцене Театра Прогресс Сцена Армена Джигарханяна прошедшей осенью. Режиссер, актер, сценарист Салтыков предложил несколько интересных названий, которые могут стать основой будущего спектакля. Однако для того, чтобы театру озвучить их зрителю необходимо заключить договор с правообладателями. Это произойдет в течение января, после чего начнется подготовка к работе над спектаклем, премьера которого должна увидеть свет в ноябре.

Спектакли для малой сцены

"Свидригайлов"

"Свидригайлов" — по мотивам "Преступления и наказания" Ф. М. Достоевского.

Режиссер Валерий Саркисов предложил театру свою пьесу по знаменитому роману, это взгляд на известный всем сюжет с точки зрения одного из действующих лиц истории. Спектакль будет поставлен на малой сцене в первой половине 2022 года.

"Рыба и шоколад"

"Рыба и шоколад" Полины Бородиной. Это тоже работа для малой сцены. Острую и даже жесткую пьесу современного автора о первой любви поставит режиссер из Латвии Галина Полищук.

Творческие планы

В этом году планируется начать работу над пьесами:

"Фрида: девять писем к Диего" , посвященную художнице Фриде Кало, - по заказу театра работу над ней заканчивает драматург Ольга Погодина-Кузьмина;

, посвященную художнице Фриде Кало, - по заказу театра работу над ней заканчивает драматург Ольга Погодина-Кузьмина; "Саламандры" екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович.

Репетиции начнутся в этом календарном году, спектакли будут выпущены в 2023-м.

На базе объединенного театра в 2022 году будет организована драматургическая мастерская.

Также в репертуарном портфеле театра пьеса "Весталка" — ее пишет Николай Коляда по мотивам романа уральского прозаика Николая Никонова, киносценарий Жана-Поля Сартра "Ставок больше нет". В 2023 году на сцене театра выйдут, возможно, два спектакля по прозе М. А. Булгакова — "Собачье сердце" и "Роковые яйца".

Театр ведет целый ряд переговоров с режиссерами и драматургами, содержание которых пока рано выводить в публичное пространство. Если говорить о круге авторов, на которых будет сосредоточен интерес, то помимо современных драматургов это

Н. В. Гоголь,

А. Н. Островский,

А. В. Сухово-Кобылин,

У. Шекспир,

Ж.-Б. Мольер

и Э. Олби.

В 2024 году исполнится 115 лет со дня рождения Валентина Плучека. Планируется, что это событие также отразится в деятельности театре.

Далеко не все спектакли репертуара, играющегося сегодня на Ломоносовском 17, вернутся на переоснащённую сцену. К моменту ее открытия по окончании ремонта планируется выпустить целый ряд новых постановок, предназначенных именно для этого пространства. В них также будут заняты артисты обеих трупп, соединенных сегодня.

Слияние двух театров — это беспрецедентное событие для театрального пространства Москвы.

Никогда ранее театры не объединялись подобным образом: с общей труппой и разработкой единых художественных планов.

Сергей Газаров