Фрэнк Синатра: связи с мафией, слежка ФБР и другие факты о легендарном певце

Фрэнк Синатра — знаковая фигура в музыкальном мире, неудивительно, что с ним связано множество мифов, и один из них — предполагаемые связи с мафией. Когда появились подобные слухи, агенты ФБР стали пристально наблюдать за певцом. Несмотря на это, Синатра предложил агентству свою помощь. Что же они ему ответили?

Связи с мафией

В течение многих лет ходили слухи, что Синатра был тесно связан с несколькими мафиози. В 1947 году Синатра встречался со знаменитым Лучано по прозвищу Счастливчик в отеле в Гаване, что уже навело тень на артиста, многие полагали, что он лично знал членов банды Аль Капоне. По словам его бывшего менеджера Тони Опедисано, в слухах было мало правды. Просто многие из тех парней хотели попасть в ближайшее окружение певца, стараясь при этом завоевать его расположение.

Синатра шутил, что во всем виновато его итальянское происхождение: "Это только потому, что мое имя оканчивается на гласную".

Как Синатра сделал предложение ФБР

С 1940-х годов ФБР завело личное дело на Синатру. Частично из-за предполагаемой дружбы с мафиози, но также из-за убеждений Синатры. Синатра придерживался антирасистских, либеральных взглядов. В Америке эпохи красной паники ФБР восприняло негативно левую политику Синатры, повесив на него ярлык сторонника коммунизма.

Агентство собирало информацию о Синатре с 1940-х по 1980-е годы, в результате чего был получен файл размером более 2000 страниц. Несмотря на слежку, в том числе попытки прослушивания дома Синатры, певец все же предложил свою помощь ФБР — он был готов стать информатором агентства в 1950-х годах. Некоторые предполагают, что Синатра надеялся таким образом "обелить" себя в глазах агентов и пресечь распространение слухов о своей связи с мафией. Однако неудивительно, что ФБР ему отказало.

"Мы не хотим иметь с ним ничего общего", — написал помощник Герберта Гувера в отчете.

Однако в конечном итоге наблюдения ФБР мало что дали. По сообщению Washington Post, в досье просто изображен человек, который "всю жизнь флиртовал" с мафией и имел вспыльчивый характер. Это было известно общественности и до начала расследования.

Как ФБР помогло спасти сына Фрэнка Синатры

Хотя отношения Синатры с ФБР часто были антагонистическими, однажды агенты помогли Синатре вернуть сына, который был похищен преступниками ради выкупа в декабре 1963 года. Как только похитители получили деньги, они отпустили мальчика. Вскоре после этого ФБР арестовало похитителей и вернуло большую часть выкупа.

"Я хотел бы выразить свою глубокую признательность и благодарность за отличную работу ФБР", — написал Синатра в письме Гуверу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.