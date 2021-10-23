История отравления маркизы де Ганж вдохновила не только маркиза де Сада

Эта история, помимо не поддающихся счёту французских мадригалов и буриме, вдохновила двух мировых знаменитостей: маркиза де Сада и Александра Дюма-отца. В XX веке французский литературный тандем Анна и Серж Голон отчасти использовали эту историю при создании приключений зеленоглазой Анжелики.

Маркиза де Ганж

Трагическая судьба прекрасной Дианы

Во второй половине дня 17 мая 1667 года Диана де Жоаннис де Шатоблан, маркиза де Кастеллан (Diane de Joannis de Chateaublanc, marquise de Castellane), более известная как маркиза де Ганж (Marquise de Ganges), а при дворе Людовика XIV как Belle Provençale — "красавица провансалка", оказалась перед ужасным выбором, который предложили ей два деверя — аббат и шевалье де Ганж. В одной руке аббат, хотя он и не был священником, держал пистолет, в другой — бокал с ядом. Кавалер стоял с обнажённой шпагой.

"Мадам, — обратился к ней аббат, — вы должны умереть: выбирайте — пуля, сталь или яд".

Несчастная женщина упала перед мужчинами на колени в тщетной надежде их разжалобить. Пришлось выбрать мышьяк. Однако на дне бокала остался осадок величиной с лесной орех. Заметив это, аббат заставил бедняжку проглотить его. Бросившись на постель, маркиза незаметно выплюнула яд и умоляла привести к ней исповедника.

Выпрыгнув из окна своей комнаты, Диана побежала в деревню. Беглянку настигли. Шевалье нанёс ей несколько ударов короткой шпагой. После седьмого удара клинок сломался, оставшись торчать в плече. В это время аббат с пистолетом в руке отгонял всех, кто хотел помочь несчастной.

Маркизу отнесли обратно в замок. Девятнадцать дней она боролась со смертью. Вскрытие подтвердило: причиной смерти стало отравление. Как сказано в документе: "любовно природа защищала созданное ею с таким старанием прекрасное тело".

Готический роман маркиза де Сада

В 1813 году, за год до своей смерти, маркиз де Сад издал свою последнюю книгу — два томика под заглавием "Маркиза де Ганж" (Marquise de Ganges), которую писал с весны 1807 по осень 1812 года. Несмотря на анонимность, авторство маркиза никогда и никем не ставилось под сомнение. Донасьен Альфонс Франсуа де Сад упоминал об этом в своём дневнике.

Маркиз де Сад

Литературоведы всегда считали произведение де Сада "историческим романом", но скорее всего это первый и единственный по-настоящему готический роман знаменитого порнографа, хотя нет свидетельств, что он ознакомился с двумя известными произведениями этого направления в литературе:

"Удольфскими тайнами" Анны Радклифф (1794),

(1794), "Амброзио, или Монахом" Мэтью Льюиса (1795).

Возникший и популярный в Англии с 1790-х по 1820-е годы готический роман (или роман ужасов) вскоре стали востребован и на континенте, особенно в Германии, где зарождался жанр романтизма. Писательница мадам де Сталь описала готический роман как рассказы, "цель которых состояла в том, чтобы вселить ужас с помощью ночи, старых замков, длинных коридоров и порывов ветра". Это были истории, где ужас соединялся с эротикой.

Дурная репутация выше литературной славы

Порнографические романы Сада обладают некоторым сходством с английскими готическими романами:

добродетельные героини,

развратные аристократы и монахи,

уединённые замки,

мрачные леса и подземелья.

До сих пор совпадения казались скорее случайностью, чем влиянием. Хотя до сих пор его не считают романистом, писавшим в этом жанре, часто цитируют его отзыв, в котором де Сад назвал готический роман "необходимым продуктом революционного переворота, затронувшего всю Европу".

Сегодня наиболее известны такие произведения де Сада, как "Жюстина" и "120 дней Содома, или Школа разврата". О последнем он отозвался как о "самой нечистой истории, когда-либо написанной с тех пор, как зародился мир". В результате чего родился термин "садизм".

"Сила садизма, привлекательность его заключена в запретном наслаждении воздать сатане хвалы и молитвы, должные Господу, то есть ослушаться заповедей, даже исполнить их наоборот, содеять во глумление над Христом грехи, прежде прочих осуждённые Им, — богохульство и блуд", — писал в 1884 году французский писатель Жорис-Карл Гюисманс (Joris-Karl Huysmans).

Провозвестник сексуальной революции — мастер романа ужасов

После конфискации у де Сада рукописи "Дней в замке Флорбель, или разоблачённой природы" ("Les Journees de Florbelle, ou la Nature devoilee"), ему требовалось прославить Господа и добродетель, чтобы ослабить бдительность цензоров. Роман основан на реальном преступлении, о котором де Сад, вероятно, впервые услышал в детстве, а позже, находясь в Бастилии, прочитал в трудах известного юриста и писателя Франсуа Гайо де Питаваля (François Gayot de Pitaval, 1673 — 1743).

Как и многие другие готические романы, "Маркиза де Ганж" повествует о мужчинах-злодеях и невинных женщинах. В отчасти выдуманной истории де Сада об этом убийстве акцент сделан на сексуальном насилии, поскольку убийцы мстят красотке за её отказ от их ухаживаний. На протяжении всего романа мужское желание — постоянная опасность и постоянная угроза для невинной добродетели.

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