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Автор Ирина Гусакова

В Подмосковье прошел литературно-музыкальный фестиваль "Традиция"

Культура

21 августа при поддержке Министерства культуры Московской области и Администрации Одинцовского городского округа в Усадьбе и парке Захарово Одинцовского городского округа Подмосковья прошел шестой ежегодный литературно-музыкальный фестиваль "Традиция".

В Подмосковье прошел литературно-музыкальный фестиваль "Традиция"

Несмотря на дождь и на заявленный камерный формат с обязательной предварительной регистрацией, фестиваль в этом году посетило более 7000 человек. Традиционно его открыли в Усадьбе А. С. Пушкина писатель, публицист, общественный деятель Захар Прилепин и режиссер, продюсер, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков — соучредители фестиваля "Традиция".

Фестиваль поддерживает Министерство культуры Московской области и министр Елена Харламова.

От ее имени и от Министерства культуры МО к гостям Усадьбы обратилась заместитель министра Инга Морковкина, которая отметила в своей речи, что "ничто и никогда не помешает этой доброй традиции — проводить "Традицию" в Захарово: ни финансовые сложности, ни коронавирус, ни, тем более, дождь".

Гостей фестиваля также приветствовали

  • заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Валентина Переверзева,
  • Глава сельского поселения Захарово Мария Мотылёва
  • и директор Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина Александр Рязанов.

Соучредитель фестиваля "Традиция" Захар Прилепин:

"Главная идея фестиваля — собрать как можно больше близких людей, у которых схожий ценностный ряд, представление о родине, культуре, природе, будущем. Поэтому каждый год здесь так много друзей с самыми разными биографиями и самого разного возраста. Наш фестиваль — это попытка сохранить базовые вещи, которые могут выветриться сквозняками времени. Мы пытаемся не только петь старинные русские песни, но и сделать так, чтобы эти песни заполнили пространство душевной культуры: там, где появляется пустота, там, где мы не живем, там появляются чужаки. И это, на самом деле, не только задача культурного самосохранения, это задача национальной безопасности".

Соучредитель фестиваля "Традиция" Эдуард Бояков:

"Фестиваль только тогда становится фестивалем, когда человеку предлагается больше, чем он может успеть посмотреть. И когда этот принцип разнообразия и богатства программы соединяется с принципом духовного единства, ощущением родства, тогда случается успешный фестиваль. Наш фестиваль называется "Традиция", и в этом уже есть ответ на вопрос, чего мы ищем? С одной стороны, мы хотим показать ярких актуальных художников, поэтов, философов, музыкантов, нужных сегодняшней молодой публике. А с другой стороны, мы хотим работать с теми артистами, которые соотносят свое творчество с предками, с великой русской традицией. Мы не придумываем ничего нового: все, что касается сути, смысла, поиска, вечно и для людей Средневековья, и для современных людей. Но когда XVI век встречается с XXI веком, происходит чудо. И этого чуда мы ищем".

Фестиваль "Традиция" уникален. Ежегодно он проводится в Музее-заповеднике имени А. С. Пушкина — там, где когда-то будущий поэт учил русский язык и постигал глубокую красоту русской природы. На один день Усадьба и парк Захарово становятся огромным пикником под открытым небом, где в разных уголках происходят самые разнообразные события самых разнообразных стилей и жанров: музыка, поэзия, литература, философия, история — лучшие примеры ориентированного на традицию российского искусства, актуализации традиционных ценностей, православия, семьи в современном мире.

В этом году фестиваль прошел в камерном формате. С 11.00 и до 20.00 в Музее-заповеднике работали более 20 площадок: поэтические и музыкальные перфомансы, детские спектакли, мастер-классы, встречи с писателями, ярмарки народных промыслов, лавки с русской традиционной домашней едой, хороводы, театральные выступления. Участниками пикника 2021 стали

  • Захар Прилепин,
  • Мария Ватутина,
  • Леонид Якубович,
  • Таисия Краснопевцева,
  • Елена Терентьева,
  • протоиерей Андрей Ткачев,
  • Руст Позюмский,
  • Алиса Тен,
  • Игорь Караулов
  • и военно-духовой оркестр дивизии имени Дзержинского.

Директор фестиваля "Традиция" Мария Кубланова:

"Это один из самых любимых моих фестивалей, потому что он невероятно добрый, очень светлый и очень теплый — настоящий семейный праздник. Ежегодно на наш фестиваль приезжает огромное количество москвичей, хотя Захарово находится в 50 от Москвы. Этому есть объяснение: во-первых, Усадьба Пушкина — это потрясающее место, где приятно гулять. А во-вторых, мы серьезно работаем с программой фестиваля: очень тщательно выбираем участников, площадки, темы. И это сочетание — места и смысла — очень привлекает зрителя".

Гостей парка Захарово в этом году встречал колокольный перезвон храма святых благоверных Петра и Февронии, покровителей семьи и семейного фестиваля "Традиция". А дальше на огромной территории Захарово стали открываться площадки.

Протоиерей Андрей Ткачев прочел лекцию "Юродство во Христе в эпоху цифры и хайпа".

Писатели Захар Прилепин, Павел Зарифуллин и Олег Шишкин провели лекториум-перфоманс "Белая Индия", на котором рассказали о проекте будущего "Беловодье 2077".

Встретился с читателями и провел автограф-сессию народный артист РФ Леонид Якубович, который отметил:

"Ни один закон не будет работать, если он отличен от традиции: традиция, положенная на бумагу, это закон, по которому живет общество".

Поэты Мария Ватутина и Юлия Белохвостикова показали поэтическую композицию.

Режиссер Эдуард Бояков, писатель Захар Прилепин и Олег Демидов рассказали о проекте "Поэт Эдуард Лимонов" — четырехтомнике неизвестных стихотворений.

Музыканты Руст Позюмский и Алиса Тен выступили с концертом "Мертвые цветы оживают", исполнив микс из французских куртуазных арий XVII века, посвященных служению прекрасной даме, и современных авторских реминисценций, раскрывающих тему бескорыстной любви в наше время и на русском языке.

Журналист, писатель, публицист, общественный деятель, автор публицистических книг по истории России XX века Армен Гаспарян рассказал о "Главных исторических заблуждениях XXI века".

Солистка "Новой Оперы" Елена Терентьева представила программу, которая познакомила зрителей с традициями русского народа в творчестве русских композиторов-классиков и спела русские народные песни, романсы русских композиторов, арии из русских опер и песни Исаака Дунаевского.

Собиратель фольклора, композитор Сергей Старостин и певица, "самый нежный фолк-вокал страны" Таисия Краснопевцева исполнили русские народные песни, песни центральных, южных и западных областей России.

Большая программа ждала и детей:

  • мастер-классы,
  • хороводы и кадрили Алексея и Екатерины Бурдаевыми,
  • скоморошкин театр с интерактивной "Сказкой из сундучка",
  • куклы Петрушки "Орех-тиятра",
  • музыкальный спектакль "Сказка об Иване Царевиче" дуэта "Древо Жизни",
  • шоу "Тетра на Песке".

Закрыл фестиваль оркестр Александра Каштанова "Бубамара Брасс Бэнд" с балканской музыкой: Брегович, Кустурица, традиционные сербские, румынские, цыганские, клезмер, болгарские, армянские мелодии — во время шоу зрители устроили большой танцевальный хоровод.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
Темы эдуард бояков захар прилепин леонид якубович
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