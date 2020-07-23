Не отцовская гитара: что такое постбард

Возможно, родители именно этих ребят некогда сидели с гитарами у костров в горах и геологических поездках, исполняя собственные песни. При этом сама игра на гитаре могла быть не очень уверенной, да и голос не обязан был достигать вокальных высот. Ценилась искренность и душевность. Что же стало с их потомками?

Пару лет назад я посещал один из концертов, который проходил на богемной Берсеневской набережной. Клуб был совсем маленький, двери широко растворены — толпа была как внутри, так и снаружи, буквально негде было присесть. Гостями вечера были практически исключительно молодые люди. Девушки в ультрамодных рубашках, блестках на лице, в круглых очках, которые "для вида". Сладкие коктейли в баре, смех, шутки из раздела "про мамку". Вполне себе тусовка.

Организовывали подобные концерты на базе, как можно догадаться, интернет-сообщества. Начало положил лидер музыкального проекта "Сатана печет блины", известный общественности как Святослав Свидригайлов. Ему помог с организацией человек с ником Аскольд, начинавший как простой "сатанинский" фан. Песенки про биотуалеты и проституток — для кого-то смешно, конечно, но причем здесь барды — святая святых советского поколения?

Но тем не менее вокруг паблика "постбард", организованного в соцсети "ВКонтакте", стала собираться своя группа любителей. Любителей писать песни.

Красят заборы — под крышами хожу и не боюсь,

Иду за кагором, сегодня я, наверное, напьюсь.

Это весна, и счастье есть,

Не будем спать, останься здесь,

Останься здесь, не будем спать,

Арбат, любовь, подъезд, кровать.

Подобные песни в большом количестве присылала жительница московского Жулебина Александра Алексеева, творившая под мужским ником "Олег Мусор". За счет своей активности Олег стал одним из самых узнаваемых лиц постбарда. Музыканта можно было увидеть то с обычной гитарой в одиночку, то с электрогитарой с группой, а то и вообще за барабанами.

Постепенно стали выделяться и другие исполнители.

"Не следую никаким традициям и преемственности не особо ощущаю. Скорее всего, я просто пишу о том, что волнует конкретно меня, а в советское время мало было таких эгоистов, хотя спрашивать это у меня бессмысленно, я мало что знаю в этих движениях. В постбарде для меня было главное создавать качевый ритм и шутить грустные приколы, а слушатель пытался уловить в этом соль". Постбард Рудольф Страусов

Далеки ли от "родителей"?

Между традиционной авторской песней и пришедшим на смену "русским роком" особой пропасти не было. Тем более рокеры в нашей стране традиционно делали большой упор на текст, поскольку часто играли на квартирниках в акустике. Какие-нибудь "тутти-фрути — алл рутти" в духе отца рок-н-ролла Литтла Ричарда здесь бы просто не прошли.

Что касается Берсеневской набережной 2018 года, то тут бы очень странно выглядел великовозрастной Юрий Визбор, поющий про стоящие у печки лыжи. И все же общий принцип есть.

Любой может закинуть и получить свою долю. Здесь приветствуется чисто душа, не скрытая ни за какими биточками, клубными обработками. Чисто ты и гитара. Олег Мусор

Нынешнее поколение — как известно, дети постиронии. Применяют они ее часто и с большой радостью. Поэтому "стебность" для постбарда характерна, но вовсе не является обязательной. Как утверждает тот же Олег (Александра), ирония присуща не жанру, но исполнителям, которые в силу молодости находятся в состоянии эмоциональной бури и с помощью хлестких шуточек ее преодолевают.

Впоследствии, впрочем, оказалось, что постбард-течение для многих стало лишь вехой. Они подались в другую стилистику, преодолев стремление "кучковаться" в силу возраста. Как, например, девушка со странным ником "Маяк", некогда пришедшая на подобную тусовку кого-то "подменить".

Если бы я был Бенджамином Баттоном, если бы ты была моей Дейзи. Согласна читать по накатанной историю жизни и ждать вести? А если бы я был Питером Паркером, если бы ты была моей Мэри. Согласна летать под небом Нью-Йорка, держась за меня и вовсе без перьев? Надеюсь когда мы с тобою простимся, какой-то писатель чернилами брызнет. Лица застынут на жёлтых страницах, я буду искать тебя в следующей жизни… Маяк

Сейчас она, как и пятнадцатилетняя в те годы Маша "Нонкомформистка", выступает уже с музыкантами, играет то, что не связано какими-то стилями. Впрочем, Аcкольд продолжает их поддерживать и помогать организационно.

"Феномен — он сам по себе никуда не делся, новые музыканты появляются, темы и смыслы примерно такие же остаются, но само по себе зарождавшееся движение забуксовало и не развилось далее, чем небольшой паблик ВК. Движение постбарда не получилось развить на концептуально новый уровень. Даже тот, кто только начинает, плохо поет-играет, но хотел бы, чтобы его выслушали — раньше ему некуда деть себя было. Если выделять уникальные черты стиля, в том числе в сравнении с традиционными бардами, это, в частности, более быстрые мелодии, более молодежная тематика. Можно нас и к маргиналам причислить за счет того, что мы не стесняемся никакой тематики. Хоть про бомжей пой, если хочешь. Но это вовсе не значит, что чем хуже — тем лучше". Арнольд Матвеев

Несмотря на сложности, паблик продолжает действовать, публикуя "новых грустных" с гитарами. Да, сейчас намного больше возможностей для того, чтобы не ограничивать себя старенькой "акустикой" — можно писать музыку на компьютере, организуя хоть целый виртуальный оркестр (лишь бы знаний хватало). Но все-таки разве это не чудо, когда человек с простой гитарой "держит" целую толпу беззаботных юнцов? Так что "в рамках" постбарда или нет, но стагнация не будет вечной.