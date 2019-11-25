Молодость и опыт: казахстанские художники сцены в Генуе

Наш мир глобален, у него иные масштабы, правила, новые образы. До 2019 года, например, страшно сказать, не было Всемирного дня оперы! Эту несправедливость исправили. Начиная с нынешней осени, каждое 25 октября ежегодно, мы будем отдавать должное столь любимому всеми, у кого есть слух и вкус, серьезному жанру.

Ведущие театры мира давно стали площадками для совместного творчества мастеров со всех концов света. Опера, как универсальный язык Музыки, понятен всем народам. Режиссеры стараются для создания оперной постановки собрать все лучшее, что только есть нынче на подмостках мировой сцены.

Оперный жанр — коктейль прекрасной музыки, режиссуры, совершенных вокальных данных исполнителей, достойного либретто, яркого таланта художников и декораторов. Классика редко поддается новым, "экспериментальным прочтениям". Глобальность мира лишь подчеркивает ценность "старой доброй" оперы! Мы много раз убеждались, что, чем ближе к первоначальному замыслу авторов, тем громче аплодисменты.

Такие аплодисменты и звучали на премьере новой постановки оперы "Трубадур" Джузеппе Верди в одном из самых больших театров Европы, генуэзском "Театре Карло Феличе" 22 ноября. Зал, вмещающий 2000 человек, был полон, всем желающим мест, увы, не хватило. Для "Театра Карло Феличе", чья история насчитывает уже почти два столетия, как Джузеппе Верди, так и его "Трубадур" — величины абсолютные и почти сакральные. Верди при жизни много сотрудничал с театром — он с 1853 года несколько десятилетий проводил в Генуе зимний период, и лично участвовал в постановках своих опер на сцене "Театра Карло Феличе". Когда в 1991 году театр, значительно пострадавший во время Второй мировой войны, был открыт после полноценной реставрации, зрители рукоплескали новой постановке "Трубадура". Тем значительнее премьера, состоявшаяся 22 ноября, и тем важнее роль тех, кто принимал участие в ее подготовке.

На афише в Генуе после имен дирижера (Андреа Баттистони) и режиссера (Марина Бьянки) значится: Scene e costumi, Sofia Tasmagambetova e Pavel Dragunov. Творческий союз театральных художников — Софьи Тасмагамбетовой и Павла Драгунова — родом из Казахстана. В наше время неважно, из какой страны приезжают мастера, важно, что они умеют делать, и что могут предложить взыскательным зрителям.

Итальянские зрители, наверное, самые бескомпромиссные в мире, история театра знает много примеров, когда они, не стесняясь, освистывали признанных мэтров сцены за малейшие промахи. Тем нагляднее то, что с казахстанскими мастерами итальянцы сотрудничают много и охотно, а зрители тепло принимают гостей из далекой страны.

Что касается тандема театральных художников Тасмагамбетова-Драгунов, то они, уже будучи признанными в Казахстане художниками (входят в рейтинг 50 лучших художников страны), недавно блестяще справились с работой над постановкой другой оперы Джузеппе Верди — "Дон Карлос", на сцене театра "Астана Опера". Кстати, ставил "Дона Карлоса" в ведущем казахстанском театре итальянский режиссер-постановщик, обладатель премии Opera Star в категории "Лучший режиссер 2019 года" — Давиде Ливерморе. Очевидно, что приглашение поработать в культовой постановке "Театра Карло Феличе" казахстанские мастера получили не случайно.

"Нашей главной целью при постановке "Трубадура" в Генуе было передать дух, атмосферу самого либретто, оперы. В первую очередь мы хотели прочувствовать и передать то, что композитор хотел сказать в своём произведении. Буквально недавно мы работали над оперой "Дон Карлос", нам легко было перейти к "Трубадуру". Мы даже не успели выйти из-под магии итальянского маэстро" — рассказала Софья Тасмагамбетова. Софья — яркий представитель творческой молодежи Казахстана, крупнейшей евразийской республики, открытой сегодня всему миру, и смело завоевывающей в этом мире свое место в искусстве. Она выпускница колледжа искусств и дизайна "Челси" в Лондоне, а также Мидлсекского университета по специальности "Искусство и дизайн". У себя на родине она закончила Национальную академию искусств имени Т. К. Жургенова.

Зрители "Театра Карло Феличе" по достоинству оценили работу казахстанских художников — от сценографии до декораций и костюмов. Интересно, что в этом творческом союзе Павел Драгунов создает мужские костюмы, а Софья Тасмагамбетова — женские. Судя по реакции зрителей, получилось органичное сочетание всех составляющих спектакля, и видеоряд, как и сценические решения, оказались достойными бессмертной музыки Верди. "Мы ведь сначала видим, а потом уже слышим, и если то, что мы видим, выстроено поперёк музыки и сюжета, наступает дискомфорт. Поэтому целью работы сценографа и художника по костюмам является не просто создание красивого фона спектакля, а той органической атмосферы, помогающей донести до зрителя основную суть спектакля", — объяснила свою позицию Софья Тасмагамбетова.

Кстати, успех казахстанских театральных художников в одном из ведущих оперных театров Италии, это еще и своеобразный "комплимент" русской школе театральных художников. Софья в одном из интервью прессе упомянула, что любимые художники у нее — Леон Бакст, Александр Бенуа, Сергей Калмыков, которые, как известно, много и плодотворно работали для театра. А российский зритель в Казани и Новосибирске уже имел возможность познакомиться с постановками, где проявил себя творческий тандем Павла Драгунова и Софьи Тасмагамбетовой.

Мир оперы безграничен и открыт для творчества всех, обладающих талантом, трудолюбием и знанием, и для радости всех, наделенных зрительским талантом. Хотя история казахской оперы началась только вXXвеке, сегодня ее мастера признаны и востребованы Миром оперы. Выдающаяся музыкальность казахского народа, его вокальные данные поражают слушателей всех континентов. Теперь и казахстанская сценография выходит на мировой уровень.

Стоит вспомнить, что в том же "Театре Карло Феличе" итальянские зрители год назад с восторгом приняли премьеру оперы "Абай", даже, несмотря на то, что она шла на казахском языке. "Дон Карлос" в "Астана Опера" уже заслужил самые высокие оценки мировой музыкальной критики — а ведь это одна из самых сложных к постановке работ Джузеппе Верди! Тесное сотрудничество казахстанских и итальянских мастеров сцены сегодня идет "на равных". Остается ждать, когда, после трехстороннего соглашения между Большим театром, "Астаной Опера" и "Астаной Балет", подписанных в феврале этого года, к нам наконец-то приедут на гастроли постановки, которые сегодня так восхищают итальянцев.

Что ж, да здравствует "старая добрая" опера, всемирный праздник которой мы теперь будем отмечать ежегодно осенью, а молодым театральным художникам из Казахстана — новых удачных громких премьер!

Екатерина Шевелева, обозреватель

Специально для "Правды.Ру"