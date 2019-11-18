Шуров и Noize MC — подробности предстоящего поединка

Волнующее событие ожидает поклонников Шнурова и Noize MC. Уже совсем скоро, 23 ноября, на "ЦСКА арена" состоится поединок Red Bull SoundClash между звездными исполнителями. Шнурову и Noize MC представится возможность за 4 раунда доказать, кто на сцене главный, а также завоевать расположение "прекрасной дамы" — ее роль исполнят зрители, которые придут на мероприятие, чтобы поддержать своих кумиров. Организаторы мероприятия Red Bull раскрыли Pravda.ru подробности предстоящего батла.

Что хотят доказать друг другу или поклонникам исполнители?

Это творческий поединок за звание благороднейшего поэта современности. Дуэль задумана, чтобы выявить лучшего по версии зрителей, так как каждый раунд будет оцениваться на основании показаний шумометра.

Как будет проходить поединок? Есть же заготовленный сценарий?

Сначала предусмотрен разогрев. В первом раунде артисты должны исполнить по 3 песни из своего репертуара, но в неожиданном стиле. Во втором раунде каждый артист исполняет собственный хит, но сопернику дается шанс перехватить микрофон, чтобы закончить чужой хит по-своему. Далее каждая группа выступает вместе с приглашенным музыкантом. В четвертом раунде исполнители играют свою версию одной и той же песни, но стиль у каждого свой. В финале победитель исполняет песню.

На кого делают ставку интернет-пользователи?

В Сети сейчас идет конкурс — поддержи своего кумира творчеством: по условиям конкурса нужно снять видео, сфотографироваться или написать рассказ, поделиться этим в соцсетях или рассказать в посте о желании встретиться с артистом, указав хештеги #язанойза или #язашнура. На сайте организаторов стоит счетчик голосов, на сегодняшний день Noize MC опережает Шнура. Автор лучшего поста с поддержкой артиста получит бесплатные билеты на мероприятие и встречу со своим любимым артистом за кулисами шоу.

Что сами артисты говорят про это состязание?

Noize MC уверен, что в России мало групп, умеющих делать яркое и незабываемое шоу живьем. Исполнитель в этом плане выделяет заслуги группы "Ленинград", считая ее одной из лучших команд. Поэтому Noize MC гордится, что достался такой достойный соперник, что превращает дуэль в интригующее состязание. Как прокомментировал исполнитель, в этом есть то, что он обожает больше всего — масштабный творческий вызов.

Какие неожиданности ожидают зрителей? Стоит ли ждать сюрпризов?

В раунде под названием "Джокер" артистам на помощь придут их друзья — коллеги по цеху. Каждый из дуэлянтов исполнит по одной песне со своим другом-артистом. Имена так называемых джокеров до последнего момента держатся в секрете.

Я видела ролики, где Шнуров и Noize MC бросают друг другу вызов, все это сделано в стиле времен Пушкина. Юбилейный год? Кто придумал такую стилистику? Не слишком ли она предсказуема для звезд, которые позиционируют себя как людей с нестандартным мышлением?

Организаторы совместно с артистами выбрали стилистику ХIХ века и формат дуэли для предстоящего поединка. Это показалось интересным решением — благородная классика никогда не перестанет быть в тренде.

Источник фото: Timeout.ru