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Автор Редакция рубрики "Культура"

Пять спектаклей Театра Армии, которые нужно посмотреть в этом сезоне

Культура » Театр print

В древней Элладе врачи прописывали снадобья и лечебные процедуры, а также театр, как одно из лучших средств лечения души и тела. Современный человек, живущий в котле страстей, проблем и переживаний, как никогда нуждается в помощи. Поэтому, поступаем "как доктор прописал" — идем в театр! На этот раз в Театр Российской Армии.

Пять спектаклей Театра Армии, которые нужно посмотреть в этом сезоне. 404608.jpeg

Мы отобрали для вас пять спектаклей в репертуаре театра. И неслучайно остановились именно на этих постановках. Разные по драматургии, идущие на разных сценах — большой, малой, экспериментальной — эти спектакли поднимают важнейшие вопросы человеческого бытия о добре и зле, отношениях человека и общества.

Постановка "Мольер (Кабала святош)" основана на пьесе Михаила Булгакова, написанной в 1929-м году, — одного из самых лучших и загадочных произведений отечественной драматургии. С момента своего первого появления на сцене спектакль "Мольер" прошел через аншлаги и восторги, запреты и хулу, разные прочтения и трактовки. Режиссер Борис Морозов по-своему ведет зрителей по ступеням судьбы Жана-Батиста Поклена де Мольера — драматурга и актера театра эпохи Людовика XIV. Главный герой познает любовь и измену, сталкивается с дворцовыми интригами и предательством, но в самые сложные моменты судьбы остается верным своему таланту и театру.

Пять спектаклей Театра Армии, которые нужно посмотреть в этом сезоне. 404606.jpeg

Спектакль "Красное колесо" по историческому роману-эпопее Александра Солженицына приурочен к 100-летнему юбилею автора. Постановка приподнимает тяжелый занавес лжи над сложнейшим периодом истории России начиная с кровавого террора 1917 года, прошедшего тяжелым колесом по судьбам многих поколений. Актеры Театра Армии вдохнули жизнь в сухие книжные факты, сделали по-человечески понятными эпохальные образы царя Николая II, Столыпина, Ленина. Крупской и других известных личностей.

Пять спектаклей Театра Армии, которые нужно посмотреть в этом сезоне. 404607.jpeg

Спектакль "Метод Гронхольма" идет в Театре Армии на новой, открытой пару сезонов назад экспериментальной сцене. В спектакле почти нет декораций, все внимание приковано к актерам (их всего четверо), их диалогам, энергии, движению. Пространство в форме "подковы", выстроенное на сцене специально для этого спектакля представляет собой офисное помещение, в котором находятся герои. Эти молодые люди — кандидаты на вакантную должность, пришедшие на собеседование. Вместо ответов на вопросы им предлагается участвовать в "битве на выживание", в которой победит тот, кто сможет вырвать из своей души сострадание, совесть, растоптать принципы морали.

Пять спектаклей Театра Армии, которые нужно посмотреть в этом сезоне. 404609.jpeg

Берущую за душу драма "Одноклассники", которую поставил режиссер Борис Морозов по пьесе Юрия Полякова просто необходимо посмотреть всей семьей. Он трогает за душу и никого не оставляет равнодушным. Через 20 лет после окончания школы бывшие одноклассники решают собраться в день рождения одного из них. Кем они стали за это время? Священник, олигарх, поэт-бомж, королева красоты, тоскующий эмигрант, учительница — у каждого есть своя правда и своя ложь, каждый скрывает свой "скелет в шкафу". Одноклассники — это день откровений, возможности обратиться к кому-то свыше, день сюрпризов и чудес.

Пять спектаклей Театра Армии, которые нужно посмотреть в этом сезоне. 404610.jpeg

Скажите "Филумена Мартурано", и сразу возникнут образы, блистательно сыгранные в кино Марчелло Мастроянни и Софи Лорен по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. В отличие от четырех других, выбранных нами постановок, Филумена Мартурано идет в Театре армии уже не первый год. Худрук театра Армии Борис Морозов уходит от итальянского темперамента главных героев, приглушает колорит дворика со ставнями, старинной черепицей и скульптурой Мадонны. Режиссер настраивает зрителей на душевную составляющую этой мелодраматичной истории, в которой два человека прожили свою жизнь бок о бок друг с другом, но один — во имя себя, другой — во имя детей.

Темы репертуар спектакль театральный сезон театр российской армии
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