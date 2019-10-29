Пять спектаклей Театра Армии, которые нужно посмотреть в этом сезоне

В древней Элладе врачи прописывали снадобья и лечебные процедуры, а также театр, как одно из лучших средств лечения души и тела. Современный человек, живущий в котле страстей, проблем и переживаний, как никогда нуждается в помощи. Поэтому, поступаем "как доктор прописал" — идем в театр! На этот раз в Театр Российской Армии.

Мы отобрали для вас пять спектаклей в репертуаре театра. И неслучайно остановились именно на этих постановках. Разные по драматургии, идущие на разных сценах — большой, малой, экспериментальной — эти спектакли поднимают важнейшие вопросы человеческого бытия о добре и зле, отношениях человека и общества.

Постановка "Мольер (Кабала святош)" основана на пьесе Михаила Булгакова, написанной в 1929-м году, — одного из самых лучших и загадочных произведений отечественной драматургии. С момента своего первого появления на сцене спектакль "Мольер" прошел через аншлаги и восторги, запреты и хулу, разные прочтения и трактовки. Режиссер Борис Морозов по-своему ведет зрителей по ступеням судьбы Жана-Батиста Поклена де Мольера — драматурга и актера театра эпохи Людовика XIV. Главный герой познает любовь и измену, сталкивается с дворцовыми интригами и предательством, но в самые сложные моменты судьбы остается верным своему таланту и театру.

Спектакль "Красное колесо" по историческому роману-эпопее Александра Солженицына приурочен к 100-летнему юбилею автора. Постановка приподнимает тяжелый занавес лжи над сложнейшим периодом истории России начиная с кровавого террора 1917 года, прошедшего тяжелым колесом по судьбам многих поколений. Актеры Театра Армии вдохнули жизнь в сухие книжные факты, сделали по-человечески понятными эпохальные образы царя Николая II, Столыпина, Ленина. Крупской и других известных личностей.

Спектакль "Метод Гронхольма" идет в Театре Армии на новой, открытой пару сезонов назад экспериментальной сцене. В спектакле почти нет декораций, все внимание приковано к актерам (их всего четверо), их диалогам, энергии, движению. Пространство в форме "подковы", выстроенное на сцене специально для этого спектакля представляет собой офисное помещение, в котором находятся герои. Эти молодые люди — кандидаты на вакантную должность, пришедшие на собеседование. Вместо ответов на вопросы им предлагается участвовать в "битве на выживание", в которой победит тот, кто сможет вырвать из своей души сострадание, совесть, растоптать принципы морали.

Берущую за душу драма "Одноклассники", которую поставил режиссер Борис Морозов по пьесе Юрия Полякова просто необходимо посмотреть всей семьей. Он трогает за душу и никого не оставляет равнодушным. Через 20 лет после окончания школы бывшие одноклассники решают собраться в день рождения одного из них. Кем они стали за это время? Священник, олигарх, поэт-бомж, королева красоты, тоскующий эмигрант, учительница — у каждого есть своя правда и своя ложь, каждый скрывает свой "скелет в шкафу". Одноклассники — это день откровений, возможности обратиться к кому-то свыше, день сюрпризов и чудес.

Скажите "Филумена Мартурано", и сразу возникнут образы, блистательно сыгранные в кино Марчелло Мастроянни и Софи Лорен по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. В отличие от четырех других, выбранных нами постановок, Филумена Мартурано идет в Театре армии уже не первый год. Худрук театра Армии Борис Морозов уходит от итальянского темперамента главных героев, приглушает колорит дворика со ставнями, старинной черепицей и скульптурой Мадонны. Режиссер настраивает зрителей на душевную составляющую этой мелодраматичной истории, в которой два человека прожили свою жизнь бок о бок друг с другом, но один — во имя себя, другой — во имя детей.