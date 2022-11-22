Стилист: женщинам в возрасте не стоит носить чёрное

На светских тусовках многие дамы красуются в платьях и костюмах чёрного цвета. Казалось бы, всё правильно: нам постоянно внушают, что чёрный всегда в тренде, он немаркий, всем к лицу и уместен абсолютно в любой ситуации. Однако, не все эксперты по моде с этим согласны. К примеру, персональный стилист и тренер по имиджу Мелисса Лунд считает, что женщинам за 50 следует избегать в одежде оттенков чёрного: они визуально старят.

"Траурный" посыл

Как утверждает эксперт, с возрастом наши кожа, волосы и глаза выцветают и становятся светлее. Может, мы сами, в силу особенностей восприятия, этого эффекта и не замечаем, но он может бросаться в глаза окружающим. Это может быть хорошо заметно на снимках и видео. И вещи чёрного цвета контрастируют со светлым фоном.

"Чёрный цвет создаёт тени на лице, из-за которых признаки старения, в том числе мешки под глазами, становятся более заметными, — говорит Лунд. — Вы будете выглядеть усталой и старше своего возраста".

Не забудем также, что чёрный — это цвет траура. Если женщина уже немолода и носит чёрное, то первая ассоциация, которая приходит на ум — она потеряла кого-то из близких. О молодой девушке никто так не подумает. Поэтому, одевшись в чёрное, вы, сами того не желая, можете создать совершенно ненужный посыл.

Заменить чёрный коричневым, а шпильки — танкетками

Конечно, это не значит, что вам больше подойдут вещи ярких и кислотных оттенков. Они могут создать диссонанс, и вы будете смотреться неестественно. Дамам старше 50 следует заботиться об элегантности. Например, женщинам такого возраста подойдут различные оттенки коричневого. Ну, если вы верны маленькому чёрному платью, можно дополнить его коричневым или бежевым жакетом.

Также Мелисса Лунд рекомендует исключить из своего гардероба обувь на шпильке. Да, она смотрится круто, но с возрастом у многих возникают проблемы с ногами. А если их нет, то постоянное ношение шпилек вполне может к ним привести. Поэтому лучше подобрать изящные туфли на широком каблуке или танкетке.

Принты и капри под запретом!

Коллега Лунд, американская стилистка Тамсен Фадал, в свою очередь, советует дамам в возрасте отказаться от одежды с крупным принтом. Такой рисунок будет фиксировать внимание на проблемных зонах.

По мнению Фадал, тем, кому за 50, следует избегать и некоторых моделей брюк, скажем, капри. Женщины часто считают, что подобные вещи омолаживают их внешне, но это не так: люди будут видеть перед собой именно молодящуюся, а вовсе не молодую особу, и это будет вызывать у них негативные эмоции.

Никто, разумеется, не заставляет вас носить старушечьи юбки и платки, но явно молодёжные вещи не смогут замаскировать прожитые годы, скорее наоборот, утверждают стилисты. В такой ситуации больше подойдёт что-то стильное, но нейтральное, "без возраста".