Стилист: после 50 про мини-юбки лучше забыть

Если полвека назад женщины в возрасте "за 50" надевали старушечьи платки, а мужчины того же возраста — мешковатые брюки, то сегодня наблюдается противоположная тенденция: и те, и другие щеголяют в джинсах и футболках, а порой и в шортах, оставляя тот же стиль одежды, который был у них, скажем, в 35.

Правильно ли это? Давайте послушаем, что говорит на данную тему британский стилист Джесс Картнер-Морли.

Окружающих не обманешь!

50 лет — это, конечно, ещё далеко не старость. Да и в 60-70 многие неплохо выглядят. Но, всё же, не на 30 или 40.

Даже всевозможные подтяжки и пластические операции, за редким исключением, убавят вам визуальный возраст, максимум, на 5-10 лет. Тем более, кроме состояния кожи есть и другие признаки старения, которые ликвидировать невозможно.

И если люди "в возрасте" изображают из себя "мальчиков" и "девочек", нося одежду, предназначенную для молодёжи, у окружающих возникает ощущение диссонанса.

Заменить футболки на рубашки

По словам эксперта, после 50 лет следует одеваться более формально и элегантно, по крайней мере, если вы выходите "в люди". То, что смотрится стильно на более молодых, на человеке старшего возраста может смотреться просто нелепо.

Представителям сильного пола, перешагнувшим полувековой рубеж, вместо футболок следует носить на выход рубашки с воротником, а свободные кардиганы заменить на блейзеры, говорит стилист.

"Нет причин изображать из себя "мудрого старейшину", но вам также не нужно одеваться, как человек, которым вы были 15 лет назад", — считает Картнер-Морли.

Например, многие мужчины ходят на работу в офис в джемпере, надетом поверх рубашки. Но это вариант для более молодых. 50-летним и старше рекомендуется следующее сочетание: лёгкая куртка или пиджак поверх сорочки без галстука.

Макси, миди и вещи без надписей

А как быть, если вы идёте на какой-то праздник или вечеринку? Мужчине достаточно будет надеть нарядную рубашку с брюками или костюмом (но только не свитер с джинсами!).

Женщинам вполне подойдут платья-макси или кожаные юбки-миди в сочетании с шёлковыми блузками. Какая бы у вас ни была в этом возрасте классная фигура, про мини-юбки, всё же, лучше забыть.

Забыть стоит и о вещах с различными надписями, как бы они вам ни нравились и как бы ни соответствовали вашему внутреннему состоянию.

Соответствуйте своему возрасту

Помните, что если даже вам в душе 20 или 30, окружающие люди всё равно видят ваш истинный возраст или знают о нём.

Стремление быть тем, кем ты на самом деле не являешься, всегда приводит к плохим результатам. В любом возрасте можно выглядеть нарядно и стильно, но вещи должны гармонировать с вашей физической составляющей.

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