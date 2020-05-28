Психоаналитик: высокая и низкая самооценка – это качели

Как повысить самооценку и создать дома атмосферу любви и доверия, рассказала ведущей "Правды.ру" Анжеле Антоновой кандидат психологических наук, психоаналитический психотерапевт Алина Тимошкина.

Как перестать беспокоиться и начать жить?

Читайте начало интервью:

Новый брак — новая жизнь

— Если мужчина поднимает периодически руку на свою жену, значит, это не та женщина, которая должна быть с ним рядом? Возможно, женщина-жертва, которая позволяет издеваться над собой? Другая встанет перед ним, и он успокоится и скажет: "Милая, дорогая, всё прекрасно". С любой ли женщиной мужчина позволяет себе так поступать?

— Ответ на этот вопрос — продолжение того, что я уже говорила: из любой ситуации надо извлечь опыт. Например, мужчина извлёк опыт из жизни с предыдущей женой, на которую он поднял руку. После этого жена от него ушла, и он осознал, что так делать нельзя, он разрушает семью, а семья и любовь для него ценность. Вполне вероятно, что в дальнейшем он выберет качественно другую женщину, которая будет избегать провокационных зон. Но и сам он извлёк опыт из предыдущего брака, и даже если вторая жена похожа на первую, он уже так себя вести не будет. Здесь совокупность факторов:

опыт, который извлек агрессор,

новые качества партнёра, который рядом с ним появился.

Самооценка — это качели

— Допустим, люди в семье не очень комфортно себя чувствуют. Как можно повысить самооценку и одному члену семьи, и другому? Читать правильные книги, ходить на лекции по психологии?

— В психологии есть понятие "индивидуальность" — насколько ты близок к своей индивидуальности, которая не сравнивается с другими, а максимально проявляет свой потенциал.

Высокая или низкая самооценка — это качели, потому что тот, кто имеет очень высокую самооценку в одних ситуациях, в других может иметь очень низкую.

Как агрессор, который на работе чувствует себя боссом, а дома — ничтожеством. Или наоборот. Поэтому нужно стабилизировать самооценку, сбалансировать её.

Для этого надо фокус внимания держать не на сравнительных характеристиках, не на том, как у соседки Маши или как у моей сестры Вали или ещё у кого-то, а на том, какой у меня потенциал, что я хочу, что чувствую, что пробовал, что у меня получается, что не получается, что доставляет мне удовольствие или напряжение и раздражение. И если я не перестаю это делать, то почему, для чего, есть ли у меня какие-то более важные цели и задачи.

Самооценка стабилизируется знакомством со своим спектром переживаний, когда мы не запрещаем себе их.

Например, я сейчас испытал стыд и сказал себе: это нормально, что мне было стыдно. Человек испытывает стыд — это нормально. Или я испытал вину — это нормально, что я испытал вину. Я разозлился — это нормально, что я разозлился. Я имею право на весь спектр чувств. Вопрос меры. Есть разница между чувствами и эмоциями. Чувства — это то, что дано нам от природы. Возникает чувство, и мы ничего не можем с этим сделать, оно просто возникает. А эмоция — это то, как мы это чувство проявляем. Мы можем разозлиться и чувствовать себя рассерженными, но внешнее проявление может быть разным: спокойно сказать о том, что мне некомфортно, либо бить тарелки. Мы как психоаналитики учим клиента знакомиться со своими чувствами и их дозировать, то есть проявлять в социально приемлемой форме.

Не заглушать, не говорить, что "ай-ай-ай, в приличном обществе так нельзя", а сказать о том, что молодец, раз позволил себе злиться и разбил тарелку, но ты же не будешь каждый раз бить тарелки. Поэтому давай подумаем, как можно проявлять чувства по-другому, чтобы в семье не разрушались отношения.

— У меня есть соседка, у которой прекрасная семья, они дружно живут уже больше 30 лет. Но она периодически бьёт тарелки, когда ругается. В остальное время всё тихо-мирно, семья прекрасная, замечательная дочка.

"Главней всего погода в доме"

— Как сохранять погоду в доме, чтобы она была не пасмурной, а солнечной? Как перестать беспокоиться и начать жить, и жить с удовольствием в доме?

— Во-первых, создать атмосферу доверия. Это значит, каждый может прийти домой в любом настроении и состоянии и при этом будет увиденным, услышанным и обласканным или, по крайней мере, изолированным, для того чтобы спокойно пережить это тяжелое состояние. Бывает, что ты приходишь в токсичном состоянии, когда буквально отравляешь собой окружающих и говоришь дома: "Слушайте, оставьте меня на полчаса в покое, чтобы я не наломал дров".

Очень важно, чтобы в семье было доверие, чтобы можно было сказать: "Я сейчас токсичен, я тебе всё потом объясню, но мне нужно побыть одному".

Или муж говорит: "Я такой злой, ты в состоянии меня выдержать или не в состоянии?" — а жена отвечает: "Нет, не в состоянии, я сама сейчас злая, давай по комнатам разойдёмся, потом поговорим". В условиях доверия один супруг может сказать другому: "Я не на тебя злюсь, я не тебя не люблю — я в таком состоянии, которое некомфортно для общения".

Во-вторых, создавать ритуалы.

Ритуалы должны быть в каждой семье: вместе завтракаем или ужинаем или перед сном все целуемся-обнимаемся, или вместе смотрим сериал на ночь. Интимная жизнь — это тоже один из ритуалов.

Мужчина и женщина априори разные, они могут не понимать друг друга, так бывает. Но они могут принимать друг друга за счёт совместных ритуалов, совместной деятельности. Получается, мы поссорились, не разговариваем, но пришло время совместного ужина, мы садимся за стол, берёмся за руки и миримся. Или попадаем вместе в одну постель. Ни в коем случае нельзя семейной паре спать отдельно. Мы можем разругаться в пух и прах, но если мы спим рядом, даже поссорившись, то мы прикоснулись друг к другу, услышали запах друг друга, обнялись ночью и на утро проснулись не такие напряженные и обозлённые, даже если проблема и не решилась.

Доверие и ритуалы очень важны.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовила Марина Севастьянова