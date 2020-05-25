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Автор Анжела Антонова

Амбивалентность чувств, или как изоляция влияет на семью

Моя семья

Как карантин влияет на семейные отношения и какой вопрос является главным в психологии, рассказала ведущей "Правды.ру" Анжеле Антоновой кандидат психологических наук, психоаналитический психотерапевт Алина Тимошкина.

Как перестать беспокоиться и начать жить?

Карантин vs семья

— Тема домашнего насилия постоянно циркулирует в обществе. Мне бы хотелось подойти издалека и коснуться истории с карантином в Китае, когда выяснилось, что после карантина резко увеличилось число разводов. С чем вы это связываете?

— Во-первых, экологичность условий совместного проживания — это достаточное пространства для того, чтобы каждый чувствовал отдельность и причастность. Китай — жаркая страна, в которой люди много времени проводят на работе или на улице, и маленькие территории квартир, которые не дают чувствовать себя защищенно и отдельно, когда 5-7 человек теснятся в 1-3 комнатах.

Во-вторых, во время карантина люди остались без привычной занятости. Возникает тревожность на тему "никто не знает, что будет завтра", перераспределяются роли, которые изначально делились, например, так: отец — добытчик, мама — хозяйка в доме.

Когда непонятно, кто за что отвечает, накопленное напряжение переходит в агрессию, ярость, и возникают конфликты.

— То есть люди разучились проводить время со своей семьей. Сейчас самое время начать играть с детьми, достать настольные игры, мячик или начать бегать, прыгать, читать книжки интересные, вспомнить про хобби: вышивать, рисовать, резьба по дереву — всё что угодно. Люди разучились сами себя развлекать. Есть такое?

— Одна из сложностей мегаполиса в том, что очень много времени уходит на расстояния, транспорт, профессиональную занятость. И действительно, в современном мире, где гонка, все куда-то торопятся, в основном оценивается жизнь количественная.

Важнее качественные характеристики — чувства, которые необходимы для умения переживать качество жизни:

  • привязанность,
  • любовь,
  • тепло,
  • вина,
  • печаль.

Для них осталось мало места.

В четырёх стенах, где нет чётко очерченных задач, функционала, переводить тревогу в креативность, творчество сложно.

Нужно прикладывать усилия, вспоминать из детства, что нравилось, что любил, что не любил. Даже чтобы поиграть с детьми, нужно себя вернуть в эмоциональное детское состояние.

Если напряжение высокое, страшно потерять роль взрослого, кормильца, лидера, то дальше начинается регрессия в младенчество. А младенец ест, спит и кричит — он таким образом общается. Именно до этих очень примитивных потребностей сужается эмоциональный спектр переживаний в семье в случае, когда растёт напряжение. Если в семье нет ритуалов, доверия друг к другу, сопереживания, то возникают конфликты.

Главный вопрос в психологии

— Если в семье близкий человек (изначально любящий, заботливый) неожиданно оказывается деспотом, тираном, как быть? Возьмём мужчину: всё-таки сильный пол чаще проявляет агрессию.

— Я как психоаналитик никогда не рассматриваю человека отдельно от отношений. Потому что целое всегда больше, чем его части. Мы говорим "семья", "отношения". Весь ресурс лежит в отношениях между мужем и женой или между мужем, женой и ребёнком.

Есть структуры личности, склонные к яростным импульсам, — злокачественный нарциссизм или антисоциальная структура личности. Но в период пандемии участились эти случаи даже с другими структурами личности. Нужно рассматривать не просто симптом, импульс агрессии, взрыва, а условия, в которых симптом возникает.

Семья, отношения строятся много лет. Первый вопрос, который я задаю семейной паре на сеансе психотерапии, — вопрос "зачем".

Главный вопрос в психологии — это вопрос "зачем". Зачем вы вместе? Зачем вам регулярные ссоры? Зачем вы выбрали друг друга? Зачем те или иные ситуации происходят циклично в ваших отношениях?

Есть пары, которые отвечают: после ссоры, серьёзного конфликта, битой посуды "у нас прекрасные сексуальные отношения". И тогда я задаю вопрос: что мешает вам легализировать интимную сферу без ритуала примирения, что мешает просто проявлять влечение, какие запреты на него наложены? Или бывает так, что у человека на работе много проблем, у детей подростковый возраст, по дороге шину проколол в машине. И от этого тоже накапливается напряжение, раздражение. Если он приходит в семью, где не чувствительны к его состоянию, никто не спрашивает: как прошел день, как ты себя чувствуешь, голодный, не голодный, покормить тебя, устал, душ примешь, не примешь, — тогда раздражение может разряжаться в безопасном поле.

Семья является безопасным полем, которое, к сожалению, используется как контейнер, унитаз для слива негативных эмоций.

Тенденции к агрессивным взрывам и их роль мы рассматриваем отдельно в каждой семье. Если человек априори тиран, неоднократно проявлял агрессивные импульсы, вопрос к женщине: почему вы его выбрали. Если он изначально был белым и пушистым, зачем ему нужно было казаться белым и пушистым, соблазнить вас, для того чтобы потом разыгрывать садомазохистские отношения.

На языке психоанализа абсолютно все чувства амбивалентны: люблю и ненавижу, радуюсь и печалюсь одновременно.

Когда в семейных отношениях есть однозначность: только жертва, только спасатель, — нет поля для развития. Где нет амбивалентности и есть однозначность — ты хороший, я плохая или наоборот, — это сделка, сценарий, игра. Важно понять, зачем этот сценарий данной семье.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы семья психология психоаналитик алина тимошкина анжела антонова домашнее насилие семейные отношения
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