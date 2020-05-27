Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Анжела Антонова

Психоаналитик: супругам нужно научиться разговаривать

Моя семья

О профилактике мужской агрессии, о том, что делать, если муж первый раз поднял руку, и как правильно разводиться, рассказала ведущей "Правды.ру" Анжеле Антоновой кандидат психологических наук, психоаналитический психотерапевт Алина Тимошкина.

Как перестать беспокоиться и начать жить?

Читайте начало интервью:

Женщина — это не спарринг-партнёр

— Давайте дадим практический совет женщине, которая оказалась вдруг в страшной ситуации, когда мужчина поднял на неё руку. Женщина пилит-пилит, но это не так весомо, как рука мужчины. Как женщина может остановить мужскую агрессию? Она чувствует, что муж сейчас разозлится и дальше может быть всё что угодно. Можно ли его чем-то остановить? Возможно, агрессивный человек чего-то боится, или, наоборот, нужно сказать доброе слово, чтобы он успокоился? Как женщине себя спасти?

— Сила женщины в её слабости. Женщина вдохновляет мужчину на подвиги. И вдруг она перестает это делать — перестает соблазнять, вдохновлять, смотреть влюбленными глазами, говорить "если не ты, то кто же, только ты это можешь, ты самый сильный, ты самый лучший, самый добрый". Вместо этого она, например, занимает позицию "я тебе покажу, как быть мужиком". От одного своего клиента я услышала фразу о том, что если женщина начинает нападать на мужчину, то это уже не женщина, а спарринг-партнёр.

— Когда люди пытаются спасти себя, мне кажется, в этой ситуации все средства хороши. Разве не так?

— Если вы прикрываетесь от летящей в вас табуретки, понятно, что лучший способ — закрыть дверь, вызвать участкового, то есть на силу найти другую силу. Но так как априори физически женщина всегда слабее мужчины, то вступать в рукопашный бой — это не конструктивно. Понятно, что лучше не попадать в такую ситуацию.

Самое лучшее лечение — это профилактика.

  1. Во-первых, проанализировать изначальный стиль ваших отношений, есть ли в них вообще мужеско-женские характеристики или в них два спарринг-партнера выясняют, кто сегодня сильнее.
  2. Во-вторых, зачастую муж агрессивен, когда он не удовлетворен целым спектром вопросов: устал на работе, голоден, у вас не было регулярной интимной близости. И тогда первый поступок, который должна совершить женщина, как в русских сказках: сначала богатыря нужно помыть, накормить, а потом вопросы задавать.

Конечно, это не буквальный совет. Потому что когда у вас начинается война, мужчина ежедневно нападает на свою избранницу, тогда ей не хочется ни кормить, ни мыть, ни соблазнять. Получается замкнутый круг. Тогда мы всё время сидим и ищем, кто первый начал, как в детском саду. Поэтому лучший способ защиты — это профилактика, или экологичность. Экологичность — это баланс отдельности и причастности, это удовлетворенность всех базовых потребностей:

  • спокойствие,
  • еда,
  • интимная сфера и так далее.

Если эти базовые потребности реализованы, а удовлетворенность всё равно не наступает, нужно научиться разговаривать, спрашивать, что у тебя происходит.

Не может быть такого, чтобы муж, с которым я десять лет живу и с которым у меня двое детей, вдруг начал меня ненавидеть, уничижительно ко мне относиться. Поэтому первый вопрос: что у тебя случилось?

То есть за фасадом агрессивного, яростного монстра нужно найти и позвать вот этого ребёнка, которому сейчас плохо, который чувствует себя ненужным и так далее. Жена делает это, если у неё есть ресурс, силы.

Если сил нет, то она обращается к специалистам, начиная от полицейских, которые останавливают ярость, если она не управляема, и заканчивая специалистами, которые будут разбираться в смыслах, почему произошло то или иное, откуда взялся сбой.

Разводиться нужно правильно

— Я думаю, что женщина может рассуждать, анализировать в спокойной обстановке. А если всё происходит неожиданно? Когда женщине нужно всё бросить и уйти, и эту историю закончить? Сразу после того, как мужчина в первый раз поднял руку, или попытаться побороться за человека? Или человек не изменится никогда?

— Если мужчина первый раз поднял руку на женщину, это уже тревожный звоночек о том, что надо срочно что-то делать.

Если такая пара приходит на консультацию и говорит, что "мы прожили десять лет, и вот впервые он поднял на меня руку", мы спокойно в безопасных условиях проводим курс семейной психотерапии. Разбираемся, почему это произошло, и создаем условия, чтобы такое больше никогда не повторилось.

Это очень важный момент — создать пространство, где как минимум из одной поднятой руки оба извлекут опыт, потому что даже если они разведутся, разводиться тоже надо уметь. Расторгнуть брак надо так, чтобы от этого не пострадали дети, то есть сделать это цивилизованно. Надо обо всём договориться, согласовать зоны ответственности, обсудить всё, что касается детей, финансов, условий проживания.

Поэтому после первой поднятой руки бежать из своего дома к маме — это не решение. Решение — это обращение к врачу, к специалисту, к нотариусу.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы семья развод агрессия психология психоаналитик алина тимошкина домашнее насилие семейные отношения
Новости Все >
Испанец во время карантина живет один в 27-этажном отеле
Самоизоляцию в Москве продлили
Депутат ГД: исследований по заболеваемости COVID среди курильщиков нет
Востоковед: Гонконг лишь часть американской антикитайской политики
"Ничего святого нет": Пригожин ответил Шнурову на его "стишки"
Рязанский: выплату на детей нужно расширить на ребят 16 и 17 лет
Эксперт: сейчас России не нужен фонд страхования от безработицы
Салонам красоты с медлицензией разрешили работать без камер
Путин призвал развивать удаленку в России
Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Последние материалы
Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику
Самоизоляцию в Москве продлили
Сало как сало. Вред и польза знаменитого продукта
Депутат ГД: исследований по заболеваемости COVID среди курильщиков нет
Востоковед: Гонконг лишь часть американской антикитайской политики
"Ничего святого нет": Пригожин ответил Шнурову на его "стишки"
Рязанский: выплату на детей нужно расширить на ребят 16 и 17 лет
Эксперт: сейчас России не нужен фонд страхования от безработицы
Салонам красоты с медлицензией разрешили работать без камер
Психоаналитик: супругам нужно научиться разговаривать
Популярное
Катастрофы
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777

Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.

"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Кремль
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Красота
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Бывший СССР
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Василий Амирджанов Утрата властями доверия может стать событием года Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Уфологи: на другие планеты нас не пустят
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Зачем Путин растянул победные торжества до августа
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Регионы гуляют, Москва сидит в страхе?
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ