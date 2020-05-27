Психоаналитик: супругам нужно научиться разговаривать

О профилактике мужской агрессии, о том, что делать, если муж первый раз поднял руку, и как правильно разводиться, рассказала ведущей "Правды.ру" Анжеле Антоновой кандидат психологических наук, психоаналитический психотерапевт Алина Тимошкина.

Как перестать беспокоиться и начать жить?

Читайте начало интервью:

Женщина — это не спарринг-партнёр

— Давайте дадим практический совет женщине, которая оказалась вдруг в страшной ситуации, когда мужчина поднял на неё руку. Женщина пилит-пилит, но это не так весомо, как рука мужчины. Как женщина может остановить мужскую агрессию? Она чувствует, что муж сейчас разозлится и дальше может быть всё что угодно. Можно ли его чем-то остановить? Возможно, агрессивный человек чего-то боится, или, наоборот, нужно сказать доброе слово, чтобы он успокоился? Как женщине себя спасти?

— Сила женщины в её слабости. Женщина вдохновляет мужчину на подвиги. И вдруг она перестает это делать — перестает соблазнять, вдохновлять, смотреть влюбленными глазами, говорить "если не ты, то кто же, только ты это можешь, ты самый сильный, ты самый лучший, самый добрый". Вместо этого она, например, занимает позицию "я тебе покажу, как быть мужиком". От одного своего клиента я услышала фразу о том, что если женщина начинает нападать на мужчину, то это уже не женщина, а спарринг-партнёр.

— Когда люди пытаются спасти себя, мне кажется, в этой ситуации все средства хороши. Разве не так?

— Если вы прикрываетесь от летящей в вас табуретки, понятно, что лучший способ — закрыть дверь, вызвать участкового, то есть на силу найти другую силу. Но так как априори физически женщина всегда слабее мужчины, то вступать в рукопашный бой — это не конструктивно. Понятно, что лучше не попадать в такую ситуацию.

Самое лучшее лечение — это профилактика.

Во-первых, проанализировать изначальный стиль ваших отношений, есть ли в них вообще мужеско-женские характеристики или в них два спарринг-партнера выясняют, кто сегодня сильнее. Во-вторых, зачастую муж агрессивен, когда он не удовлетворен целым спектром вопросов: устал на работе, голоден, у вас не было регулярной интимной близости. И тогда первый поступок, который должна совершить женщина, как в русских сказках: сначала богатыря нужно помыть, накормить, а потом вопросы задавать.

Конечно, это не буквальный совет. Потому что когда у вас начинается война, мужчина ежедневно нападает на свою избранницу, тогда ей не хочется ни кормить, ни мыть, ни соблазнять. Получается замкнутый круг. Тогда мы всё время сидим и ищем, кто первый начал, как в детском саду. Поэтому лучший способ защиты — это профилактика, или экологичность. Экологичность — это баланс отдельности и причастности, это удовлетворенность всех базовых потребностей:

спокойствие,

еда,

интимная сфера и так далее.

Если эти базовые потребности реализованы, а удовлетворенность всё равно не наступает, нужно научиться разговаривать, спрашивать, что у тебя происходит.

Не может быть такого, чтобы муж, с которым я десять лет живу и с которым у меня двое детей, вдруг начал меня ненавидеть, уничижительно ко мне относиться. Поэтому первый вопрос: что у тебя случилось?

То есть за фасадом агрессивного, яростного монстра нужно найти и позвать вот этого ребёнка, которому сейчас плохо, который чувствует себя ненужным и так далее. Жена делает это, если у неё есть ресурс, силы.

Если сил нет, то она обращается к специалистам, начиная от полицейских, которые останавливают ярость, если она не управляема, и заканчивая специалистами, которые будут разбираться в смыслах, почему произошло то или иное, откуда взялся сбой.

Разводиться нужно правильно

— Я думаю, что женщина может рассуждать, анализировать в спокойной обстановке. А если всё происходит неожиданно? Когда женщине нужно всё бросить и уйти, и эту историю закончить? Сразу после того, как мужчина в первый раз поднял руку, или попытаться побороться за человека? Или человек не изменится никогда?

— Если мужчина первый раз поднял руку на женщину, это уже тревожный звоночек о том, что надо срочно что-то делать.

Если такая пара приходит на консультацию и говорит, что "мы прожили десять лет, и вот впервые он поднял на меня руку", мы спокойно в безопасных условиях проводим курс семейной психотерапии. Разбираемся, почему это произошло, и создаем условия, чтобы такое больше никогда не повторилось.

Это очень важный момент — создать пространство, где как минимум из одной поднятой руки оба извлекут опыт, потому что даже если они разведутся, разводиться тоже надо уметь. Расторгнуть брак надо так, чтобы от этого не пострадали дети, то есть сделать это цивилизованно. Надо обо всём договориться, согласовать зоны ответственности, обсудить всё, что касается детей, финансов, условий проживания.

Поэтому после первой поднятой руки бежать из своего дома к маме — это не решение. Решение — это обращение к врачу, к специалисту, к нотариусу.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовила Марина Севастьянова