Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бекетов
Авторынок грохнется на 10%: ЦБ, похоже, работает на мошну банкиров против автовладельцев

Финансовый аналитик Беляев: ограничения на выдачу автокредитов приведёт к росту цен

9:29
Авто

С 1 июля россияне почувствовали неприятные изменения в автокредитовании. Эксперты прогнозируют падение рынка на 10%. Станет ли автомобиль роскошью, а не средством передвижения? Ситуацию в интервью Pravda.Ru комментирует кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Центральный банк с 1 июля ограничил выдачу автокредитов. В чём причина подобного решения? 

— Причина лежит на поверхности. Это решение было связано с тем, что поступила информация о росте кредитного портфеля населения. Причём растёт та часть кредита, которая не обслуживается, а значит, появляется риск просроченных кредитов, которые лягут тяжёлым бременем и на банки, и на население.

Чтобы портфель кредитов не нарастал, Центральный банк, понимая, что авторынок растёт, потребность в автомобилях у нас постоянна, пошёл по самому простому пути — ограничить выдачу такого рода кредитов.

Сегодня автомобиль уже перестал быть роскошью, он нужен всем, и все стремятся его купить. А поскольку это всё-таки вещь дорогостоящая, особенно после повышения цен, без кредита тут не обойдёшься. Вот, собственно, это и послужило причиной.

Но главная причина — по версии Центробанка — если что-то увеличивается, угрожает своим ростом, значит, этот рост надо ограничить. А вот как повлияют такие решения на выдачу банками автокредитов? Некоторые специалисты говорят, что рынок может просесть на 10%.

— Вы согласны с таким прогнозом?

— Я согласен с этим. Конечно, рынок просядет: ставка по кредитам вообще и по автокредитам в частности и так не мала вследствие высокой ключевой ставки Центрального банка, который преследует свои цели по борьбе с инфляцией. И поскольку автомобиль и так дорог, а вы ещё берёте кредит с процентной ставкой под 15-19, а то и 20%, то кредит становится уже неподъёмным. Люди со средним достатком, ответственно подходящие к своему кредиту и к его оформлению, будут просто вынуждены отказаться от покупки.

— Будет ли рост цен на автомобили? И если да, то какие авто подорожают в первую очередь, отечественные или зарубежные?

— Тут односложным ответом не обойдёшься. Нам надо отказаться от устаревшего представления о том, что цена полностью определяется только спросом и предложением. Простая логика подсказывает — раз падает спрос, значит, может упасть цена. Ничего подобного.

Современная экономика и современный рынок — это не просто капиталистический рынок, а так называемый государственно-монополистический капитализм. Это не какая-то псевдотеория, всё так и есть, причём существует уже как минимум 50 лет в своём развитом варианте.

На потребительском рынке (а автомобильный рынок это тот же самый потребительский рынок) действует закон продавца. И продавец, конечно, обращает внимание на спрос и предложение, но поскольку самая главная его задача — получить как можно больше прибыли, он крайне неохотно идёт на снижение цен.

Это возможно только тогда, когда на каком-то этапе он предварительно завысил цены настолько, что уже самому стало трудно. И такое "снижение" иногда выдают за "вот, вы видите, соотношение спрос-предложение повлияло". На самом деле продавцы просто забежали немножко вперёд, а потом взяли передышку.

Авторынок всё равно у нас есть, и мы всё равно будем покупать автомобили.

Для продавца проще и выгоднее продать меньше единиц, но подороже — меньше хлопот, издержек, легче логистика, чем больше и дешевле. Поэтому у автодилеров и продавцов не будет никакого стимула для снижения цен.

Конечно, возможны отдельные акции, какие-то маркетинговые ходы, но о массовой тенденции говорить не приходится.

Надо понимать, что инфляция — это поток, там не может подорожать что-то одно. Кстати, рост цен и инфляция — это одно и то же.

Инфляция — это необязательно избыток денег, это рост цен, вызванный действиями монополий. И если мы говорим о росте авторынка в целом, значит цены будут расти на все автомобили, и на иностранные, и на отечественные.

Наверное, на иностранные автомобили они будут расти побыстрее: это может быть связано с престижем, с модой, не будем забывать, что это потребительский рынок, ему присуща своя специфика мышления.

А может, наоборот, на российские автомобили цены будет расти быстрее, потому что они изначально дешевле, а значит, у них есть определённый зазор для роста.

— Очень странно, даже сейчас автомобиль сложно приобрести — приходится брать кредит под очень высокую ставку. Всё же, на ваш взгляд, в чём Центробанк увидел опасность для экономики и финансового сектора в стремительном росте продаж автомобилей?

— Центральный банк всегда ссылается на то, что в Конституции в законе о банках и банковской деятельности не записано, что он должен заботиться об экономике.

Центробанк заботится о абстрактных вещах, таких как стабильность национальной валюты. Как он пытается стабилизировать ценную национальную валюту отдельно от экономики, наверное, известно только сотрудникам Центробанка.

Экспертам и людям, которые занимаются на научном уровне стабильностью национальной валюты, это непонятно, потому что национальная валюта — производная от экономики, отдельно её укреплять никак нельзя.

Самое главное, что заботит Центральный Банк, — стабильность банковского сектора. Это уже прямая обязанность Центробанка.

И если он видит, что закредитованность населения и рост просроченных кредитов могут нанести ущерб банкам, он со всей пылкостью встаёт на защиту банковского сектора: отсекает избыточный спрос и дальнейшее наращивание кредитования. Об экономике он думает очень мало.

— Давайте вернёмся к ключевой ставке Центрального банка. Многие эксперты говорят, на следующем заседании он собирается снова её повысить. Какое давление на рынок автокредитов оказывает ставка Центрального банка? И, конечно, не могли бы вы сказать, какую долю в кредите занимает эта ставка, когда мы платим по процентам?

— С помощью ключевой ставки Центробанк пытается бороться с инфляцией, но, как мы видим, не очень успешно, потому что, повторюсь, природа инфляции у нас — это действие монополии. И тут в полный рост должна встать Федеральная антимонопольная служба, которая у нас есть, но для неё написано такое законодательство, которое не позволяет ей ничего сделать.

— Вы считаете, что имеет место картельный сговор?

— Почему картельный? Это каждая отдельная компания, им договариваться не надо. Есть такое понятие, как концертированные (от слова "концерт"), то есть согласованные, действия. Эти отдельные компании одинаково мыслят: нужно получить как можно больше прибыли, а сделать это они могут путём повышения цен. Нет никакого картельного сговора. Картельный сговор — это когда компании договариваются по ценам против кого-то, а тут все действуют одинаково, концертированно.

Теперь о ключевой ставке. У нас автомобиль — предмет уже, можно сказать, первой необходимости в бытовом плане. В некоторых семьях, и это уже не редкость, есть по два автомобиля. Но сейчас, когда автомобили подорожали сами по себе, многие люди уже не могут позволить себе эту покупку. А каждый процент прибавления к ставке кредита станет дополнительным достаточно серьёзным бременем.

— А какое соотношение? Я так понимаю 18%... Сколько ещё надо доплачивать, чтобы банк остался доволен?

— Банк доволен, у банка прибыль формируется по-другому, не от цены кредита, а от разности. Банк формирует у себя пассивы. Это привлечённые средства в виде вкладов, каких-то свободных средств. Банк за них платит какие-то проценты. А для того, чтобы он мог платить эти проценты и сам получить прибыль, он должен эти деньги отправить работать в активы, прежде всего в кредиты, и там назначить ставку процента.

Для банка важно не то, насколько высока ставка процента кредита, а какова разница между тем, что он платит по пассивам и что он платит по активам.

Поэтому при повышении ключевой ставки для банка прежде всего удорожаются пассивы, и он просто вынужден отправлять деньги работать по более высокой ставке, зазор должен быть 1-2%. Вот и считайте. Банк доволен уже тогда, когда у него есть разрыв между активными операциями и пассивными. Так что это зависит не от абсолютной величины. Допустим, была бы ключевая ставка 5%, а он пассивы формирует по 3%, и получает те же самые 2% прибыли. Вот смотрите, допустим, вы купили автомобиль за 5 млн, 20% у вас кредит на всю сумму, пятую часть, то есть 1 млн вы должны ещё отдать за автомобиль.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Новости Все >
"Сонный Джо" хочет больше спать: президент США не работает после 20:00
Как спасти лук и чеснок от вредителей и болезней?
J.D. Power назвал самые качественные новые автомобили 2024 года
Владимир Путин про выборы в США: "Это их внутреннее дело"
Сербский теннисист Новак Джокович начинает изучение русского языка
Прохор Шаляпин анонсировал свою новую песню в дуэте со спортсменом
Nature: таяние ледников Аляски ускоряется быстрее, чем считалось ранее
Владимир Путин: "Талибы для нас союзники в борьбе с терроризмом"
Диетолог Мойсенко: в жару ледяные напитки могут спровоцировать обморок
Ветеринары рассказали, почему кошка сильно линяет
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Капустная белянка: как защитить урожай от прожорливых гусениц
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Перец это обожает: в июле проведите подкормки и формирование кустов
Готовимся к уборке урожая чеснока: в июле обязательно соблюдайте эти правила ухода — они гарантируют сохранность головок зимой
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
Последние материалы
Евросоюз готовит запрет на российские перелёты
Как приготовить идеальную жареную картошку: рецепт с лайфхаками от Ивлева
Импорт турецких апельсинов в Россию сократился в 14 раз в мае
MGM выбирает режиссёра для нового фильма о Джеймсе Бонде
Сколько можно играть в компьютерные игры без вреда для здоровья
Владимир Путин: "В условиях узурпации власти обращаться к Раде бессмысленно"
Йод для томатов: профилактика фитофторы и повышение урожайности
Как правильно снять аккумулятор с современного автомобиля: советы автоэлектрика
МОК опровергает слухи об отмене Летних Олимпийских игр 2024 в Париже
Владимир Путин: "ШОС является одним из центров многополярного мира"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников