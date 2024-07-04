Авторынок грохнется на 10%: ЦБ, похоже, работает на мошну банкиров против автовладельцев

Финансовый аналитик Беляев: ограничения на выдачу автокредитов приведёт к росту цен

9:29 Your browser does not support the audio element. Авто

С 1 июля россияне почувствовали неприятные изменения в автокредитовании. Эксперты прогнозируют падение рынка на 10%. Станет ли автомобиль роскошью, а не средством передвижения? Ситуацию в интервью Pravda.Ru комментирует кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Центральный банк с 1 июля ограничил выдачу автокредитов. В чём причина подобного решения?

— Причина лежит на поверхности. Это решение было связано с тем, что поступила информация о росте кредитного портфеля населения. Причём растёт та часть кредита, которая не обслуживается, а значит, появляется риск просроченных кредитов, которые лягут тяжёлым бременем и на банки, и на население.

Чтобы портфель кредитов не нарастал, Центральный банк, понимая, что авторынок растёт, потребность в автомобилях у нас постоянна, пошёл по самому простому пути — ограничить выдачу такого рода кредитов.

Сегодня автомобиль уже перестал быть роскошью, он нужен всем, и все стремятся его купить. А поскольку это всё-таки вещь дорогостоящая, особенно после повышения цен, без кредита тут не обойдёшься. Вот, собственно, это и послужило причиной.

Но главная причина — по версии Центробанка — если что-то увеличивается, угрожает своим ростом, значит, этот рост надо ограничить. А вот как повлияют такие решения на выдачу банками автокредитов? Некоторые специалисты говорят, что рынок может просесть на 10%.

— Вы согласны с таким прогнозом?

— Я согласен с этим. Конечно, рынок просядет: ставка по кредитам вообще и по автокредитам в частности и так не мала вследствие высокой ключевой ставки Центрального банка, который преследует свои цели по борьбе с инфляцией. И поскольку автомобиль и так дорог, а вы ещё берёте кредит с процентной ставкой под 15-19, а то и 20%, то кредит становится уже неподъёмным. Люди со средним достатком, ответственно подходящие к своему кредиту и к его оформлению, будут просто вынуждены отказаться от покупки.

— Будет ли рост цен на автомобили? И если да, то какие авто подорожают в первую очередь, отечественные или зарубежные?

— Тут односложным ответом не обойдёшься. Нам надо отказаться от устаревшего представления о том, что цена полностью определяется только спросом и предложением. Простая логика подсказывает — раз падает спрос, значит, может упасть цена. Ничего подобного.

Современная экономика и современный рынок — это не просто капиталистический рынок, а так называемый государственно-монополистический капитализм. Это не какая-то псевдотеория, всё так и есть, причём существует уже как минимум 50 лет в своём развитом варианте.

На потребительском рынке (а автомобильный рынок это тот же самый потребительский рынок) действует закон продавца. И продавец, конечно, обращает внимание на спрос и предложение, но поскольку самая главная его задача — получить как можно больше прибыли, он крайне неохотно идёт на снижение цен.

Это возможно только тогда, когда на каком-то этапе он предварительно завысил цены настолько, что уже самому стало трудно. И такое "снижение" иногда выдают за "вот, вы видите, соотношение спрос-предложение повлияло". На самом деле продавцы просто забежали немножко вперёд, а потом взяли передышку.

Авторынок всё равно у нас есть, и мы всё равно будем покупать автомобили.

Для продавца проще и выгоднее продать меньше единиц, но подороже — меньше хлопот, издержек, легче логистика, чем больше и дешевле. Поэтому у автодилеров и продавцов не будет никакого стимула для снижения цен.

Конечно, возможны отдельные акции, какие-то маркетинговые ходы, но о массовой тенденции говорить не приходится.

Надо понимать, что инфляция — это поток, там не может подорожать что-то одно. Кстати, рост цен и инфляция — это одно и то же.

Инфляция — это необязательно избыток денег, это рост цен, вызванный действиями монополий. И если мы говорим о росте авторынка в целом, значит цены будут расти на все автомобили, и на иностранные, и на отечественные.

Наверное, на иностранные автомобили они будут расти побыстрее: это может быть связано с престижем, с модой, не будем забывать, что это потребительский рынок, ему присуща своя специфика мышления.

А может, наоборот, на российские автомобили цены будет расти быстрее, потому что они изначально дешевле, а значит, у них есть определённый зазор для роста.

— Очень странно, даже сейчас автомобиль сложно приобрести — приходится брать кредит под очень высокую ставку. Всё же, на ваш взгляд, в чём Центробанк увидел опасность для экономики и финансового сектора в стремительном росте продаж автомобилей?

— Центральный банк всегда ссылается на то, что в Конституции в законе о банках и банковской деятельности не записано, что он должен заботиться об экономике.

Центробанк заботится о абстрактных вещах, таких как стабильность национальной валюты. Как он пытается стабилизировать ценную национальную валюту отдельно от экономики, наверное, известно только сотрудникам Центробанка.

Экспертам и людям, которые занимаются на научном уровне стабильностью национальной валюты, это непонятно, потому что национальная валюта — производная от экономики, отдельно её укреплять никак нельзя.

Самое главное, что заботит Центральный Банк, — стабильность банковского сектора. Это уже прямая обязанность Центробанка.

И если он видит, что закредитованность населения и рост просроченных кредитов могут нанести ущерб банкам, он со всей пылкостью встаёт на защиту банковского сектора: отсекает избыточный спрос и дальнейшее наращивание кредитования. Об экономике он думает очень мало.

— Давайте вернёмся к ключевой ставке Центрального банка. Многие эксперты говорят, на следующем заседании он собирается снова её повысить. Какое давление на рынок автокредитов оказывает ставка Центрального банка? И, конечно, не могли бы вы сказать, какую долю в кредите занимает эта ставка, когда мы платим по процентам?

— С помощью ключевой ставки Центробанк пытается бороться с инфляцией, но, как мы видим, не очень успешно, потому что, повторюсь, природа инфляции у нас — это действие монополии. И тут в полный рост должна встать Федеральная антимонопольная служба, которая у нас есть, но для неё написано такое законодательство, которое не позволяет ей ничего сделать.

— Вы считаете, что имеет место картельный сговор?

— Почему картельный? Это каждая отдельная компания, им договариваться не надо. Есть такое понятие, как концертированные (от слова "концерт"), то есть согласованные, действия. Эти отдельные компании одинаково мыслят: нужно получить как можно больше прибыли, а сделать это они могут путём повышения цен. Нет никакого картельного сговора. Картельный сговор — это когда компании договариваются по ценам против кого-то, а тут все действуют одинаково, концертированно.

Теперь о ключевой ставке. У нас автомобиль — предмет уже, можно сказать, первой необходимости в бытовом плане. В некоторых семьях, и это уже не редкость, есть по два автомобиля. Но сейчас, когда автомобили подорожали сами по себе, многие люди уже не могут позволить себе эту покупку. А каждый процент прибавления к ставке кредита станет дополнительным достаточно серьёзным бременем.

— А какое соотношение? Я так понимаю 18%... Сколько ещё надо доплачивать, чтобы банк остался доволен?

— Банк доволен, у банка прибыль формируется по-другому, не от цены кредита, а от разности. Банк формирует у себя пассивы. Это привлечённые средства в виде вкладов, каких-то свободных средств. Банк за них платит какие-то проценты. А для того, чтобы он мог платить эти проценты и сам получить прибыль, он должен эти деньги отправить работать в активы, прежде всего в кредиты, и там назначить ставку процента.

Для банка важно не то, насколько высока ставка процента кредита, а какова разница между тем, что он платит по пассивам и что он платит по активам.

Поэтому при повышении ключевой ставки для банка прежде всего удорожаются пассивы, и он просто вынужден отправлять деньги работать по более высокой ставке, зазор должен быть 1-2%. Вот и считайте. Банк доволен уже тогда, когда у него есть разрыв между активными операциями и пассивными. Так что это зависит не от абсолютной величины. Допустим, была бы ключевая ставка 5%, а он пассивы формирует по 3%, и получает те же самые 2% прибыли. Вот смотрите, допустим, вы купили автомобиль за 5 млн, 20% у вас кредит на всю сумму, пятую часть, то есть 1 млн вы должны ещё отдать за автомобиль.