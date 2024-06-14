Какие автомобили категорически нельзя покупать? Советы от автоэксперта

Автоэксперт Егор Васильев: ни в коем случае не покупайте авто из каршеринга

5:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие начинают отказываться от приобретения новых автомобилей, всё большей популярностью пользуются "бэушки". Какие модели есть на нашем рынке? Как не ошибиться с выбором? На что обратить внимание в первую очередь? Можно ли найти на вторичном рынке китайские модели? Кто такие такие "утопленники" и что с ними делать? Советы читателям Pravda.Ru даёт автоэксперт Егор Васильев.

Фото: flickr.com by Mustang Joe is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

— Насколько вырос рынок подержанных автомобилей в 2023 году и какие результаты показывает 2024 год?

— На самом деле рынок вырос. И вырос он именно с точки зрения подержанных автомобилей. Это достаточно любопытная, на мой взгляд, тенденция. Люди начинают потихонечку отходить от приобретения новых моделей, ориентируясь на "бэушки", если можно так выразиться. И по некоторым данным за первый квартал этого года по сравнению аналогичными показателями прошлого года, рынок вырос у нас где-то на 23%, может, чуть больше. Такое оживление потребительского спроса носит оптимистичный характер.

— Какие марки подержанных автомобилей пользуются наибольшей популярностью у покупателей?

— Тут тоже любопытная история, и это, наверное, тема отдельного разговора.

На первом месте уже достаточно традиционно расположилась "Лада". То есть автомобили ВАЗ с пробегом пользуются спросом.

На втором месте расположилась "Тойота", что вполне объяснимо: это известный бренд, зарекомендовавший себя с хорошей стороны с точки зрения надёжности. Все это знают, особенно если речь идёт о подержанных автомобилях, потому что с новыми автомобилями всё уже не так хорошо и красиво, как раньше.

Затем в порядке убывания популярности идут:

"Киа",

"Хёндай",

"Ниссан",

"Фольксваген",

"Шевроле",

"Рено",

"БМВ"

"Хонда".

— Вы перечислили интересную линейку. В целом, это самые надёжные автомобили. Каковы средняя стоимость такой машины на вторичном рынке?

— Трудно ответить на этот вопрос однозначно, потому что стоимость автомобиля варьируется в широком диапазоне. Давайте пройдём по автомобилям даже не из этого списка.

Скажем, я захотел купить старый 968-й "Запорожец". Они начинают продаваться от 30 тысяч рублей и заканчиваются тремя миллионами. Всё зависит от состояния автомобиля, от вложенных в него средств и т. д.

Среднюю цену автомобиля очень трудно посчитать. Если мы за первый квартал возьмём сумму порядка миллиарда, которую наши люди уже потратили на покупку бэушных автомобилей, и разделим на количество проданных автомобилей, то получим некую обезличенную среднюю стоимость, но она нам ничего не скажет.

Посмотрим на примере автомобилей семейства "АвтоВАЗ", как переднеприводных, так и заднеприводных. Передний привод, в зависимости от модели, начинается где-то в районе 150 тысяч и выше. Классические модели немного дешевле — можно найти автомобиль от 100 тысяч, и он даже будет ездить. Если мы говорим об иномарках, то там цена, как правило, сразу перешагивает за миллион.

Мы говорим сейчас об автомобиле в нормальном техническом состоянии. Если рассматривать какие-то экстремальные случаи либо эксклюзивную версию, машина будет или очень дорогая, или наоборот. Например, машина прожила настолько тяжёлую жизнь, что это видно даже невооружённым глазом, тогда стоимость автомобиля в разы уменьшается.

Поэтому трудно назвать среднюю стоимость. Её можно посчитать по объёмам продаж и потраченным деньгам, но эти цифры не скажут ровно ничего.

— Вы перечислили главные факторы, которые формируют цену...

— На мой взгляд, тут очень сложная история, потому что отличие рынка подержанных автомобилей от рынка новых заключается в том, что бэушный рынок не то, чтобы криминализирован, но каждый продавец пытается продать машину дороже. Для этого предпринимаются некоторые усилия: чтобы и пробег был поменьше, и кузов выглядел получше.

Поэтому на что надо обращать внимание? Первое — это юридическая чистота. Что с автомобилем? В залоге, не в залоге.

— Мы подошли к очень интересной теме... Покупатель видит автомобиль и понимает, что встретил объект своей мечты. На что в первую очередь надо обращать внимание, даже не доехав до автосервиса?

— Первое, на что обращаем внимание, — наличие документов. Это не должны быть копии, какие-то непонятные доверенности, написанные неизвестно кем. Данные продавца должны совпадать с данными владельца этого автомобиля. Это как минимум.

До визуального осмотра машины необходимо воспользоваться сервисами, позволяющими понять, как автомобиль выглядит с юридической точки зрения. Можно зайти на сайт ГИБДД, существуют платные базы данных, где можно посмотреть не только историю сервисного обслуживания автомобиля, но и историю аварий, гарантийных случаев.

И это тоже очень часто избавляет человека от потенциальных проблем в будущем. Если здесь всё неплохо, можно встречаться с продавцом.

И здесь уже смотрим автомобиль. Как правило, желательно обратить внимание на состояние салона:

затёртость руля,

рычага КПП,

насколько протерта обивка сиденья,

была ли перетяжка салона.

Если заметно, что виниловой плёнкой обтягивались элементы интерьера, значит, с машиной было что-то не то, что не вошло, возможно, в официальные отчёты. При этом, если человеку, который приобретает автомобиль, не обязательно быть техническим гуру, тем более, что их в нашем мире всё меньше и меньше. он может:

воспользоваться помощью друга, знакомого, который в этом понимает,

посидеть в интернете, где можно прочитать про основные "болячки" конкретной модели,

воспользоваться услугами автоподборщика. Есть такой сервис, он довольно эффективно позволяет выявить слабые места автомобиля.

К сожалению, узлы, агрегаты в бэушных автомобилях уже исчерпали какую-то часть своего ресурса, их замена обойдётся в крупные суммы. Поэтому к этому вопросу нужно подходить осмысленно и понимать, с чем можно столкнуться в процессе эксплуатации автомобиля.

Ну и, конечно же, при оформлении договора купли-продажи нужно тщательно проверить:

соответствие паспортных данных,

соответствие данных автомобиля,

VIN-номер автомобиля.

И сделать это максимально быстро и, желательно, при продавце, для того чтобы застраховать себя от неприятностей, которые могут впоследствии появиться. Ещё раз повторюсь: юридическая чистота автомобиля — это очень важно. Машина может быть в кредите, в залоге, на неё может быть наложен арест, в конце концов. Если упустить эти моменты, могут возникать очень неприятные ситуации.

— Какие автомобили с пробегом вообще не следует покупать? И почему?

— На самом деле, тут тоже всё довольно просто. Чем с менее массовой моделью мы имеем дело, тем больше проблем мы будем получать в процессе её эксплуатации.

Если я покупаю какую-то суперэксклюзивную машину, почти наверняка возникнут огромные сложности с техобслуживанием. И не только с точки зрения доступности запчастей, кузовных элементов, но и с точки зрения работы тех же сервисов, которые с этой моделью просто не имели никогда дел.

Например, китайские автомобили… Кстати, мы про китайские автомобили пока не говорим, потому что срок нахождения китайских брендов на нашем рынке не настолько велик, чтобы в массовом порядке появились бэушки, но скоро они появятся. И вот там могут возникнуть проблемы, когда автомобиль завезён по схеме параллельного импорта. Например, китайские VIN не читаются программным обеспечением наших официальных российских дилеров.

Ни в коем случае ни за какие деньги нельзя брать автомобили после каршеринга или после такси, даже если автомобиль визуально в неплохом состоянии. В такого рода сервисах автомобиль эксплуатируется максимально жёстко.

Как правило, они покидают эти службы, когда ресурс основных агрегатов практически исчерпан. И чтобы потом не связываться с дорогостоящим техобслуживанием, этот автомобиль просто продаётся на вторичном рынке.

Любая коробка — тот же робот, это, как правило, неремонтопригодный узел. Если мы говорим о вариаторе — тут тоже, как правило, неремонтопригодный узел. Всё это придётся покупать, менять. Это дорого.

Необходимо учитывать, что ресурс современных моторов не так велик, чтобы радовать нас вечно, поэтому если говорим о современных малолитражных турбомоторах, то 200-250 тысяч — это предельная цифра.

А каршеринг и такси — это, как правило, очень большие пробеги.

— А что вы скажете о так называемых "утопленниках", машинах, пострадавших в результате наводнений. На что здесь надо обращать внимание? И как вообще вычислить такого "утопленника"?

— Вычислить такой автомобиль после внешнего осмотра практически невозможно. Надо снимать панели, поднимать полы, смотреть, что творится в скрытых кузовных панелях автомобиля.

"Утопленника" можно, конечно, обнаружить по не очень приятному запаху. Такие автомобили редко удаётся полностью осушить, в нишах кузова остаётся влага, она впитывается ковриками, коврики начинают в буквальном смысле пахнуть. Но опасность кроется не запахе.

Современные автомобили имеют огромное количество управляющей электроники. По сути, каждый отдельный фонарь управляется своим маленьким микрокомпьютером. Очень часто проводка идёт в полу, в скрытых полостях кузова. И электрохимическая коррозия начинается там очень быстро. В результате этого автомобиль может полностью выйти из строя в любой момент, и, как показывает печальная практика, очень часто ремонт такой электроники обходится крайне дорого.

В отдельных случаях ремонт практически невозможен, потому что те же информационно-развлекательные системы глубоко завязаны в систему управления автомобилем и стоят уже просто неприятных денег.

Поэтому с "утопленниками" можно рисковать только в том случае, если этот "утопленник", например, какой-нибудь ВАЗ-2107. Там всё очень просто, и заменить даже жгут проводки не стоит недорого.

Смотрите видеоверсию интервью