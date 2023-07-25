Чего надо бояться, если двигатель начал работать громче обычного

Когда работа двигателя превышает обычный уровень шума, это может быть связано с различными факторами. Например, в системе выпуска отработавших газов может быть поврежден участок, из-за чего двигатель работает громче, чем обычно. Кроме того, со временем может ослабнуть крепление двигателя к шасси. К другим источникам дополнительного шума, не связанным с работой силового агрегата, можно отнести вспомогательное оборудование.

Фото: www.autonews. com/mobility-report/toyota-explores-low-carbon-fuels-ice-engines-exxon

Такие компоненты, как насос гидроусилителя руля, генератор, насос системы охлаждения, компрессор кондиционера и т.д., могут громко заявить о своем существовании (точнее, о своих проблемах). Однако более тревожным (и дорогостоящим в ремонте) становится ситуация, когда новые звуки исходят из блока цилиндров. Наименее вредной и легко устранимой причиной более шумной работы двигателя является использование неподходящего масла при плановой замене.

Экспериментирование с различными вязкостями или марками масла может привести к появлению более громких механических звуков, что свидетельствует о недостаточной смазке поверхностей трения. Замена масла проверенной марки позволяет устранить эту проблему.

Более неприятная ситуация возникает при заправке автомобиля бензином с более низким октановым числом, обычно приобретаемым на ненадежных АЗС. Детонация, возникающая при этом, проявляется в виде громкого "стука", который может быстро привести к повреждению цилиндро-поршневого узла.

Неподходящие для конкретной модели двигателя свечи зажигания или сильное отложение углерода в камере сгорания также могут способствовать этому эффекту, особенно при предварительном зажигании. Более того, при неисправности свечи зажигания двигатель не только начинает шуметь, но и испытывает рывки, вибрации и осечки. К счастью, эти очевидные симптомы позволяют достаточно легко диагностировать и устранять подобные проблемы.

Другой вариант - свеча зажигания получает напряжение с задержкой из-за какой-либо неисправности. В результате воздушно-топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах и продолжает гореть в системе выпуска, вызывая соответствующие шумовые эффекты.

Причиной повышенного шума двигателя могут быть неисправности или некорректная работа датчиков системы управления двигателем, проблемы с самой системой или с электрической связью между системой управления двигателем и электрооборудованием автомобиля. Неисправности электрооборудования приводят к неправильной работе двигателя и, как следствие, к более громкому шуму.

Поэтому, если вы заметили увеличение слышимости звуков, доносящихся из-под капота вашего автомобиля, необходимо незамедлительно обратиться в автосервис для выявления и устранения первопричин. В противном случае Вы рискуете столкнуться со значительным ремонтом двигателя.

Может ли ШУМЕТЬ мотор – ИЗ-ЗА МАСЛА