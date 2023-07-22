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Даниил Полоников

Как при замене масла не угробить двигатель машины, работающий на газе

Авто

Двадцать лет назад, анализируя отечественный автомобильный рынок, специалисты отмечали его специфику. Она заключается в таких аспектах, как сложные условия эксплуатации, разнообразие климатических зон, низкое качество топлива, большая загруженность дорог, пробки на дорогах, значительное количество старых автомобилей.

Как при замене масла не угробить двигатель машины, работающий на газе
Фото: https://i.siteapi.org/

С течением времени отечественный автопарк, особенно легковых автомобилей, а также условия их эксплуатации и обслуживания претерпели заметные изменения. Во многом это связано с рядом существенных мер, предпринятых государственными структурами.

Среди них следует отметить повышение качества отечественного топлива, следование основным мировым тенденциям в автомобилестроении, изменение структуры автопарка. Безусловно, эти изменения не могли не затронуть сферу разработки и производства моторных масел. Рецептуры моторных масел в последние годы постоянно совершенствуются и корректируются с учетом жестких технологических и экологических требований, в том числе и принятых в России.

Кстати, в нашей стране "транспортно-экологические" инициативы приобретают все более конкретные формы. За примерами далеко ходить не надо. Всего два месяца прошло с момента запуска государственной программы по льготному переводу автотранспорта на природный газ. В постановлении правительства изложены планы, при реализации которых государство обязуется оплатить автовладельцам почти 70% стоимости перевода их машин на метан, а "Газпром" компенсирует до 30% бонусами за заправку (подробнее о проекте можно узнать здесь).

Безусловно, если эта государственная программа сработает, то со временем можно будет надеяться на более чистый воздух в наших городах, а автовладельцы смогут существенно экономить на личном транспорте. Но это в будущем.

А пока пожелаем тем водителям, которые уже решили "перейти на газ", успехов в реализации своей идеи. И никогда не забывать, что двигатель с газовым оборудованием требует особого ухода и контроля. В частности, одним из ключевых моментов, связанных с правильной работой двигателя, работающего на газе, является использование соответствующих моторных масел.

Сгорание газовоздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания имеет свои особенности, которые влияют на свойства масла в системе смазки.

Дело в том, что газовоздушная смесь при сгорании выделяет гораздо большее количество водяных паров, чем в двигателях, работающих на жидком топливе. Поскольку эти пары могут проникать в систему смазки, моторные масла для "газовых" двигателей должны обладать высокой стойкостью к эмульгированию. Однако это еще не все.

Следует понимать, что из-за особенностей образования "газовой" смеси в камере сгорания со временем могут образовываться твердые частицы сгоревшего масла (зольные отложения), существенно ухудшающие работу двигателя. Чтобы этого не происходило, рекомендуется использовать в двигателе так называемые малозольные масла, имеющие пониженное содержание металлоорганических присадок.

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КАК НЕ УБИТЬ ТУРБИНУ ДВИГАТЕЛЯ??
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы газ транспорт автомобиль
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