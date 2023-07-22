Как при замене масла не угробить двигатель машины, работающий на газе

Двадцать лет назад, анализируя отечественный автомобильный рынок, специалисты отмечали его специфику. Она заключается в таких аспектах, как сложные условия эксплуатации, разнообразие климатических зон, низкое качество топлива, большая загруженность дорог, пробки на дорогах, значительное количество старых автомобилей.

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С течением времени отечественный автопарк, особенно легковых автомобилей, а также условия их эксплуатации и обслуживания претерпели заметные изменения. Во многом это связано с рядом существенных мер, предпринятых государственными структурами.

Среди них следует отметить повышение качества отечественного топлива, следование основным мировым тенденциям в автомобилестроении, изменение структуры автопарка. Безусловно, эти изменения не могли не затронуть сферу разработки и производства моторных масел. Рецептуры моторных масел в последние годы постоянно совершенствуются и корректируются с учетом жестких технологических и экологических требований, в том числе и принятых в России.

Кстати, в нашей стране "транспортно-экологические" инициативы приобретают все более конкретные формы. За примерами далеко ходить не надо. Всего два месяца прошло с момента запуска государственной программы по льготному переводу автотранспорта на природный газ. В постановлении правительства изложены планы, при реализации которых государство обязуется оплатить автовладельцам почти 70% стоимости перевода их машин на метан, а "Газпром" компенсирует до 30% бонусами за заправку (подробнее о проекте можно узнать здесь).

Безусловно, если эта государственная программа сработает, то со временем можно будет надеяться на более чистый воздух в наших городах, а автовладельцы смогут существенно экономить на личном транспорте. Но это в будущем.

А пока пожелаем тем водителям, которые уже решили "перейти на газ", успехов в реализации своей идеи. И никогда не забывать, что двигатель с газовым оборудованием требует особого ухода и контроля. В частности, одним из ключевых моментов, связанных с правильной работой двигателя, работающего на газе, является использование соответствующих моторных масел.

Сгорание газовоздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания имеет свои особенности, которые влияют на свойства масла в системе смазки.

Дело в том, что газовоздушная смесь при сгорании выделяет гораздо большее количество водяных паров, чем в двигателях, работающих на жидком топливе. Поскольку эти пары могут проникать в систему смазки, моторные масла для "газовых" двигателей должны обладать высокой стойкостью к эмульгированию. Однако это еще не все.

Следует понимать, что из-за особенностей образования "газовой" смеси в камере сгорания со временем могут образовываться твердые частицы сгоревшего масла (зольные отложения), существенно ухудшающие работу двигателя. Чтобы этого не происходило, рекомендуется использовать в двигателе так называемые малозольные масла, имеющие пониженное содержание металлоорганических присадок.

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