На худой конец: почему опасно заниматься сексом в автомобиле зимой

По некоторым данным, зимой россияне вступают в половую связь значительно реже, чем летом. Это можно объяснить более низкими температурами и ограниченным количеством солнечного света, которые влияют на настроение людей и делают их менее склонными к интимной близости. Однако преодолеть это отсутствие желания возможно и даже необходимо. Один из способов сделать это — внести разнообразие, и отличным вариантом является занятие нежными ласками на заднем сиденье автомобиля.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Важно отметить, что зимний секс в машине в наших широтах отличается от летнего. При низких температурах крайне важно тщательно контролировать температуру внутри автомобиля, надевать несколько слоев теплой одежды и внимательно относиться к выбору подходящих мест для романтических встреч, поскольку возможности могут быть ограничены из-за непроходимых сугробов.

Итак, что вы должны иметь в виду, убеждая своего соблазнительного партнера отправиться в такое заманчивое приключение, чтобы все прошло гладко и, самое главное, безопасно?

ДЫШАТЬ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ

Были случаи, когда люди погибали в собственных автомобилях из-за отравления угарным газом. Это может произойти в результате утечки выхлопной системы, нахождения автомобиля в замкнутом пространстве, положения автомобиля относительно порывов ветра, которые выбрасывают газы в салон через воздухозаборник отопителя, или когда CO из соседнего автомобиля проникает в ваш собственный.

Чтобы не стать предметом трагического репортажа в новостях о неудачном половом акте, рекомендуется по возможности парковаться в хорошо проветриваемых помещениях.

Запускайте двигатель только после того, как салон прогреется до оптимальной температуры, и убедитесь, что выхлопная система находится в надлежащем рабочем состоянии. Кроме того, уделяйте пристальное внимание своему самочувствию на протяжении всего процесса. Головные боли и сонливость могут быть симптомами отравления угарным газом, а не результатом недостатка навыков или пассивности вашего партнера.

ЗАДЕЛЫВАЮ КАЖДУЮ ТРЕЩИНУ

Как упоминалось ранее, крайне важно обращать внимание на температуру внутри салона. Не рекомендуется включать обогреватель на максимум, даже если вашему партнеру, как правило, холодно.

Вместо этого разогрейте ее своими страстными ласками. Чрезмерное нагревание и высокий уровень температуры могут оказывать негативное воздействие на организм (и на оргазм тоже). Вы можете испытывать головные боли, и ваше кровяное давление может повыситься. Существует также риск упасть в обморок, который, к сожалению, не будет вызван космическим удовольствием.

Однако не впадайте в другую крайность, немедленно выключая обогреватель, когда начинается удовольствие. Если ваш автомобиль старый или недорогой, холодный воздух может просачиваться в салон через дверные щели, охлаждая вашу шею или, что еще хуже, поясницу. Особенно учитывая тот факт, что ваша обнаженная партнерша, расположенная сверху, скорее всего, не сможет должным образом прикрыться.

Оптимальной температурой внутри автомобиля зимой считается 21-22 градуса по Цельсию. Однако, если вы планируете заниматься приятными физическими упражнениями, вы можете установить климат-контроль на 19-20 градусов по Цельсию и снизить скорость вентилятора до минимума.

ГРЯЗНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Еще одна типичная зимняя проблема — это куча одежды. Дело не только в том, что раздевание в пылу страсти может быть трудоемким и обременительным. Наши объемные пуховики и пальто собирают всю грязь, которая оседает на стенках лифтов, эскалаторах метро и даже на дверях самих вагонов.

А затем мы переносим этот рассадник инфекций в салон, подкладывая его под привлекательные ягодицы нашей партнерши, чтобы они не касались грязных сидений.

Здесь есть только один совет: избавьтесь от всей ненужной одежды и выбирайте правильные позы. Предложите своему партнеру занять верхнюю позицию, в то время как вы уверенно сядете на сиденье, не снимая брюк или джинсов.

В качестве альтернативы, если у вас случайно припрятано одеяло в багажнике (в конце концов, вы положили его туда не просто так), воспользуйтесь им. Просто не забудьте предварительно выстирать одеяло в стиральной машине. Таким образом, вы обеспечите себе как безопасность, так и комфорт.

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ

Уделите особое внимание выбору места. Велика вероятность, что вы не доберетесь до того живописного места на природе, куда летом возили своих очаровательных пассажирок, из-за низкого дорожного просвета вашего седана из-за коварных сугробов. Избегайте выбирать большие парковки, даже если вы уверены, что от вашей страсти немедленно запотеют стекла, что помешает прохожим или придорожным полицейским заглянуть внутрь во время кульминации.

Одна из особых опасностей секса в машине — это дети. Нет, не те, которые могли бы родиться у вас в результате потери контроля во время страстного акта, а скорее дети других людей.

Если любознательный ребенок случайно станет свидетелем вашей страстной встречи и поделится своими "непонятными" наблюдениями с родителями, вам и вашему партнеру может грозить до 15 лет лишения свободы в соответствии с частью 4 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации. Занятие сексом в автомобилях считается неприличным поведением в общественных местах.

ТОНКАЯ ЛИНИЯ

Если после тщательного обдумывания — принимая во внимание потенциальный риск отравления угарным газом и угрозу тюремного заключения — вы все же решите отправиться в путешествие на свежем воздухе на свой страх и риск, важно тщательно оценить возможности вашего автомобиля.

Предположим, ваших габаритов достаточно, чтобы доставить вашему партнеру незабываемые ощущения (имеется в виду дорожный просвет, конечно). Как насчет аккумулятора?

Вы можете быть потрясающим любовником, но вы все равно можете разочаровать свою спутницу, если после волнующей кульминации окажетесь в лесу из-за проблем с батареей или любых других технических неполадок.

Зимой недомогания испытывают не только люди, но и автомобили. Позаботьтесь об этих аспектах заранее, чтобы обеспечить безопасное возвращение вашей пассажирки домой до того, как она остынет — как по отношению к вам, так и в целом.

Почему секс зимой лучше, чем летом