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Даниил Полоников

Как самостоятельно и быстро почистить катализатор в автомобиле

3:34
Авто

Когда дело доходит до выхлопной системы, катализатор берет на себя всю грязную работу. Его функция заключается в очистке выхлопных газов от вредных примесей путем окисления выхлопных газов, которые содержат оксид азота, углеводороды и монооксид углерода (угарный газ), перед их выбросом в атмосферу.

Как самостоятельно и быстро почистить катализатор в автомобиле
Фото: pixabay.com

Благодаря каталитической реакции между этими газами и каталитическими элементами при высоких температурах концентрация вредных примесей в выхлопных газах значительно снижается. Это, в свою очередь, снижает нагрузку на атмосферу Земли. Как правило, катализаторы служат долго и требуют замены примерно через 100 000 км. Однако иногда неисправности могут возникать даже при небольшом пробеге.

Независимо от того, когда возникают проблемы с каталитическим нейтрализатором, не рекомендуется спешить с его заменой. Иногда неисправности катализатора можно устранить с помощью простого процесса очистки.

Если вы заметили повышенный расход топлива, трудности с запуском автомобиля даже в теплую погоду, частые остановки двигателя по необъяснимым причинам и изменения в выхлопе, проблема может быть связана с каталитическим нейтрализатором. В идеале его следует заменить, но это может оказаться дорогостоящим. Поэтому вы можете попробовать почистить его вместо этого. При надлежащем уходе и соблюдении мер предосторожности очистка каталитического нейтрализатора доступна каждому.

Перед началом процесса очистки необходимо убедиться, что внутренняя часть каталитического нейтрализатора не повреждена. Для этого постучите по корпусу преобразователя молотком или ключом. Если дребезжащих звуков нет, вы можете продолжать. В противном случае необходимо заменить каталитический нейтрализатор.

Существуют специальные составы для очистки каталитического нейтрализатора и кислородного датчика. Эти соединения обычно заливаются в топливный бак, независимо от типа двигателя. Они эффективно очищают не только указанные компоненты выхлопной системы, но и всю систему в целом.

В случае сильного загрязнения каталитический нейтрализатор можно очистить этанолом или средством для очистки карбюратора. Для этого наденьте перчатки, снимите преобразователь и обработайте его одной из этих жидкостей, оставив на двадцать минут. Для достижения лучших результатов рекомендуется обернуть его тканью, смоченной в тех же составах.

После этого каталитический нейтрализатор необходимо тщательно промыть. Во время процесса химической очистки важно защищать глаза и кожу, поскольку химические вещества, используемые для промывки нейтрализатора выхлопных газов, очень агрессивны.

Если ячеистая структура и сетка каталитического нейтрализатора после первой попытки заметно не стали ярче и полупрозрачнее, это означает, что вам необходимо повторять процесс до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат.

В особо сложных случаях опытные водители рекомендуют замачивать каталитический нейтрализатор в керосине или дизельном топливе на ночь с последующим выполнением описанных выше процедур. Однако наиболее эффективным способом поддержания работоспособности каталитического нейтрализатора является регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля и его сердца — двигателя.

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Очиститель Катализатора! Своими Руками! Решение!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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