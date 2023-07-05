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Даниил Полоников

Почему опасно вешать различные брелки на ключи зажигания

3:01
Авто

Брелок из Геленджика с забавным мишкой от любимого человека, открывалкой для бутылок, маленькой отверткой, эмблемой любимой футбольной команды и множеством "сохраненных воспоминаний" за все годы, делает связку ключей от нашего дома и машины довольно обременительной. С одной стороны, это гарантирует, что мы не потеряем их легко, как незаметно роняют килограмм железа. Наше тело сразу ощущает "нехватку" веса, а звон упавших ключей эхом разносится по улице. Но с другой стороны…

Почему опасно вешать различные брелки на ключи зажигания
Фото: chandrakalaiti. com/shop.php?cid=27&shop=best+tactical+keychain&xi=1&xc=20&pr=66.99

Автопарк в России стареет не от большой любви, а от безмерной бедности. Конечно, есть подержанные автомобили, которые, кажется, живут в раю, выглядят чистыми, ухоженными и в идеальном состоянии. Однако большинство — это автомобили, борющиеся за выживание, где делается все возможное, чтобы сократить расходы на содержание. Такие автомобили могут сыграть злую шутку со своими водителями.

Со временем громоздкий брелок ослабляет замок зажигания. Нагрузка от брелка может показаться забавной, но день за днем, год за годом она распутывает узел, который никогда не был рассчитан на такой вес. Поначалу замок не может плавно освободить ключ, требуя многократных попыток извлечь его, сопровождаемых металлическим лязгом. В конце концов, он упрямится и отказывается заводить двигатель, издавая неприятный, продолжительный жужжащий звук, за которым не последует "радость" стартера.

Решение представляется в двух вариантах: либо капитальный ремонт, стоимостью 2000-3000 рублей для иномарки, либо покупка подержанной детали, цена которой составляет 2000 рублей и более. Однако следует учитывать и дверные замки, которые могут потребовать замены или нового узла.

Но это еще не самое страшное: когда неплотно закрепленный замок зажигания, который считался "пустяком" или "не стоит тратить деньги на такую мелочь", поддается весу брелка, он может внезапно обездвижить автомобиль во время движения. История знает такие случаи, и они всегда заканчивались катастрофой. Иногда со смертельным исходом. И причиной всегда было сочетание плюшевых мишек, географических названий и заветных воспоминаний.

Кстати, в самой печально известной аварии, причиной которой стало обилие брелоков, приведшее к гибели водителя, автомобиль был даже не таким уж старым по российским меркам. Ему было всего лишь десять лет. Тем не менее, этого уровня "опыта" оказалось достаточно, чтобы замок сдался под тяжестью геленджикских сувениров.

Урок прост: воспоминания ценны, но ключ в замке зажигания не должен иметь лишнего веса, не должен быть украшен лентами и веревочками, которые могут зацепиться за что-нибудь и повернуть замок. Красота никогда не должна идти в ущерб безопасности.

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ПОЧЕМУ ОПАСНО ВЕШАТЬ БРЕЛКИ НА КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ АВТО
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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