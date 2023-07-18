Почему постоянно держать ногу на педали сцепления крайне опасно

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Когда начинающих водителей охватывает страх совершить ошибку, они, как правило, в конечном итоге совершают ее. Однако это не всегда их вина. Например, некоторые инструкторы по вождению, стремясь гарантировать своим ученикам успешную сдачу экзамена, учат их откровенной чепухе — например, держать ногу на педали сцепления и немедленно отпускать ее в случае, если что-то случится.

Фото: avtodozorshop. ru/raspolozenie-pedalej-v-avtomobile-s-mehaniceskoj-korobkoj-i-korobkoj-avtomat/

Да, при движении на низких скоростях игра со сцеплением позволяет двигателю избежать заглохания и позволяет автомобилю поддерживать предельно медленный темп, тем самым предотвращая провал экзамена. Однако такой стиль управления транспортным средством далеко не безопасен.

Сцепление в автомобиле с механической коробкой передач является важным компонентом. Он передает крутящий момент двигателя на трансмиссию. Без этого отсоединение коробки передач от двигателя для переключения передач или перевода ее в нейтральное положение без каких-либо немедленных или отсроченных последствий становится невозможным.

Однако это не означает, что педаль сцепления следует нажимать без необходимости или держать ногу зависшей над ней, думая, что в опасной ситуации быстрее затормозить.

Давайте возьмем в качестве примера одну из распространенных ошибок новичков: играя со сцеплением, как их учили в автошколе, чтобы поддерживать низкую скорость, они не полностью отпускают педаль, а лишь слегка нажимают на нее. В результате диски сцепления разъединяются не полностью, что вызывает трение.

Конечно, автомобиль движется медленнее и не глохнет, но из-за частичного контакта между дисками тепло, выделяющееся во время этого процесса, быстро увеличивает их износ. Неприятный запах гари будет красноречиво свидетельствовать о неправильной работе данного компонента. Ситуация ухудшается, когда новички начинают использовать сцепление в любой непонятной ситуации.

Например, в пробках они предпочитают держать коробку передач включенной с включенной педалью сцепления, не задумываясь о том, что это также сокращает срок ее службы. Или они нажимают на педаль каждый раз, когда им нужно сбросить скорость во время движения на высоких скоростях, не подозревая, что в этом нет необходимости — двигатель не заглохнет.

Еще хуже, когда они чрезмерно полагаются на сцепление, предвосхищая повороты или просто подготавливая автомобиль к возможному торможению задолго до того, как это потребуется.

Трудно сказать, упоминали ли автошколы о том, что в обоих этих случаях связь между колесами и двигателем полностью отключена. И если что-то случается, они тратят драгоценные секунды, пытаясь понять, когда и как нажать на какую педаль, вместо того чтобы просто прибавить газу, чтобы избежать столкновения или восстановить контроль над переднеприводным автомобилем после заноса.

Однако факт остается фактом: из-за неправильного управления сцеплением те, у кого есть привычка постоянно нажимать на левую педаль, могут в конечном итоге съехать с дороги. И хорошо, если они окажутся только в кювете без последствий для своего здоровья или жизни других участников дорожного движения.

Таким образом, если у вас все еще сохранилась привычка постоянно нажимать на педаль сцепления со времен учебы в автошколе, крайне важно отучиться от нее как можно скорее. Во-первых, избегайте держать левую ногу в подвешенном положении, так как это создает ненужное напряжение в вашем теле. Вместо этого положите его на подставку для ног.

Во-вторых, при движении на низких скоростях допустимо кратковременное полное нажатие педали сцепления с одновременным нажатием педали тормоза. Однако на более высоких скоростях вам понадобится педаль сцепления только для переключения передач, либо на повышенную, либо на пониженную передачу для обгона. Мы настоятельно не рекомендуем входить в повороты или маневрировать в потоке транспорта с выключенным сцеплением.

Сцепление. Изгиб Ноги. Нюансы