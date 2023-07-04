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Даниил Полоников

Чем опасна гроза во время езды в автомобиле

4:05
Авто

Интернет заполнен видеороликами, на которых видно, как молния поражает деревья, здания, фонарные столбы и даже автомобили. В то время как последствия первых трех сценариев в некоторой степени понятны, риски столкновения с грозой во время вождения автомобиля не совсем ясны. Тем не менее, последствия могут быть весьма разнообразными.

Чем опасна гроза во время езды в автомобиле
Фото: pixabay.com

Первое, чего следует избегать, попав в грозу за рулем, — это паники. Широко известно, что паника является основной причиной многочисленных жертв в опасных ситуациях. Человек, попавший в шторм и проливной дождь, может легко допустить фатальные ошибки при управлении автомобилем, торможении и других маневрах. Поэтому водитель должен собраться с духом и действовать решительно.

Если гроза сопровождается сильным ветром, градом и проливным дождем, самым безопасным решением для водителя было бы съехать на обочину. Конечно, это следует делать вдали от деревьев, неустойчивых конструкций и других высоких сооружений, которые могут обрушиться из-за сильного ветра, что может привести к повреждению автомобиля и потенциальным травмам его пассажиров.

Кроме того, паркуясь, например, рядом с фонарным столбом, водитель увеличивает вероятность попадания молнии в автомобиль.

Важно помнить, что просто потянуть за плечо — не самый лучший вариант. Водители транспортных средств, следующих за вами, могут быть неопытными или поддаваться панике, что увеличивает риск аварии с участием вашего автомобиля. Поэтому идеальным решением было бы найти специализированную зону отдыха или заправочную станцию вдоль шоссе.

Но что вам делать, если поблизости нет зоны отдыха или заправочной станции? В таком случае было бы разумно продолжить движение. Если видимость значительно ухудшается, необходимо включить противотуманные фары и аварийные огни. Кроме того, следует снизить скорость движения, чтобы водитель мог быстро затормозить и остановиться в случае чрезвычайной ситуации. Более того, оставаясь в движении, водитель снижает вероятность столкновения с другими транспортными средствами. Таким образом, водитель должен стремиться добраться до ближайшей парковки.

Вождение во время грозы также опасно из-за риска наводнения и размыва дорог. Во время сильного дождя существует высокий риск аквапланирования, особенно для тех, кто пренебрегает надлежащим уходом за шинами и ездит на изношенных шинах.

Каналы протектора на изношенных шинах не способны эффективно вытеснять большое количество воды, в результате чего шина теряет сцепление с дорогой. Результатом является либо съезд с дороги, либо столкновение с задней частью предшествующего транспортного средства. В случае размыва дороги автомобиль может провалиться в выбоину и быть сметен селевым потоком.

Существует также третий сценарий, который может возникнуть при столкновении с затопленными дорогами — после погружения в глубокую лужу двигатель может заблокироваться, что приводит к обездвиживанию автомобиля.

Если гроза сопровождается градом и водителю не удается найти укрытие, ему придется терпеть, наблюдая и слушая, как градины бьют по кузову автомобиля. Однако, если транспортное средство застраховано с полным покрытием, ответственность за устранение повреждений от града ляжет на страховую компанию.

Чтобы избавиться от мыслей, вызывающих панику, важно помнить, что автомобильные колеса сделаны из резины, которая действует как изоляция. Тем не менее, по-прежнему рекомендуется искать укрытие на открытой местности, лишенной высоких сооружений, которые притягивают молнию. И ни при каких обстоятельствах не выходите из автомобиля. Поверь мне, не стоит искушать судьбу.

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Удар молнии в машину, что будет!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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