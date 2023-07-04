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Даниил Полоников

Чем опасна и плоха обычная вода в бачке автомобильного стеклоомывателя

Авто

Как вы можете произвести на нас впечатление? Об этом могут подумать водители-ветераны, которые используют воду в своих автомобилях еще со времен СССР. Да, в прошлом они заливали H20 не только в бачок стеклоомывателя, но и в бачок охлаждающей жидкости. Они даже зимой ездили на летней резине и не пристегивались ремнями безопасности! Времена изменились.

Чем опасна и плоха обычная вода в бачке автомобильного стеклоомывателя
Фото: архив

Однако не ждите рекламных слоганов ниже. Мы не будем говорить об автохимии. Но мы не можем не упомянуть о ней. Дело в том, что любое сертифицированное чистящее средство содержит так называемые анионные поверхностно-активные вещества, которые эффективно борются с жировыми соединениями. Жидкости для омывателя лобового стекла также содержат растворители на основе изопропилового или этилового спирта, способные удалять различные виды загрязнений.

Вода же лишена всех этих свойств, что делает ее значительно менее эффективной для очистки. Да, для езды по городу в слякоть и дождь достаточно использовать водопроводную воду для поддержания чистоты лобового и заднего стекол. Но когда дело доходит до упрямого слоя насекомых, которые не сдаются во время длительных поездок по шоссе, вода не справится.

Она не может справиться с липкой пыльцой растений, следами помета, жирными пятнами от мазута и смазки, а также с асфальтом и дорожными реагентами. Только неисправимый упрямец может с этим не согласиться.

Именно поэтому мы возим с собой влажные салфетки для очистки лобового стекла во время остановок. Кстати, раньше водители держали в машине тряпку, бутылку с мыльной водой и даже бензин.

В некоторых случаях очищающие свойства воды не только бессильны, но и могут нанести ущерб и ударить по карману автовладельца. Например, когда вода заливается в омыватель, хотите вы этого или нет, вам приходится чаще пользоваться стеклоочистителями, чтобы отбить грязь, что не только расходует их ресурс, но и изнашивает сам механизм стеклоочистителя.

Вы заметили царапины на лобовом стекле? Вот в чем причина. Через несколько сезонов вам придется поглубже залезть в карман.

Кроме того, вода содержит соли, железо, гуминовые кислоты, примеси и ионы, которые пагубно влияют на крыльчатку и уплотнение насоса, подающего жидкость, а также на форсунки и сопла очистителя. Со временем они засоряются, и чистота становится далеким воспоминанием.

Поэтому в эпоху СССР водители периодически прочищали систему спиртом или дешево приобретенной водкой. Даже в нынешние, пусть и непростые времена, все равно лучше позаботиться о своем автомобиле и залить в омыватель летнюю автохимию или хотя бы концентрат, содержащий все эти спирты и анионные ПАВы, который можно разбавить водой и который почти ничего не стоит. Иначе, как говорится, "грош цена такому средству".

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Что делать, если замерзла вода в бачке стеклоомывателя?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы вода транспорт автомобиль
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