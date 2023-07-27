Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Для чего опытные водители выключают кондиционер за пару минут до отключения двигателя

2:32
Авто

В летние месяцы владельцы автомобилей часто жалуются на затхлый запах, исходящий из вентиляционных отверстий. Виновником этой проблемы является размножение бактерий в системе кондиционирования воздуха. Однако соблюдение одного простого правила может решить эту проблему раз и навсегда. Эксперты обнаружили простой способ сохранить воздух в автомобиле свежим.

Для чего опытные водители выключают кондиционер за пару минут до отключения двигателя
Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile?utm_referrer=mirtesen.ru

В теплую погоду система кондиционирования работает без устали, не выключаясь даже в палящую жару, пока работает двигатель автомобиля. Да, это приводит к повышенному расходу топлива. Однако автовладельцы скорее готовы платить за комфорт, чем потеть и вдыхать вредные испарения с опущенными окнами.

Но рано или поздно водителю приходится покидать прохладный салон. Не задумываясь о том, что они могут делать не так, они просто выключают зажигание и идут по своим делам. Вернувшись, водитель запускает двигатель автомобиля, и система кондиционирования снова начинает генерировать освежающую прохладу. Может возникнуть вопрос: в чём подвох? Однако постепенно в салоне начинает ощущаться неприятный запах. Чтобы понять причину этого неприятного запаха, необходимо изучить физику процесса, происходящего в системе кондиционирования в момент отключения.

Проблема заключается в том, что при выключении зажигания, когда климат-контроль ещё работает, на радиаторе испарителя системы образуется конденсат из-за разницы температур в салоне и снаружи. Капельки жидкости могут также появляться в воздушных каналах.

В теплой и влажной среде со временем начинают размножаться бактерии. В результате прохладный воздух, поступающий в салон, перестает быть свежим и может даже вызвать аллергию, астму и другие респираторные заболевания. Как это можно предотвратить?

Для устранения избыточной влажности необходимо, прежде чем заглушить двигатель, сначала отключить кондиционер, не выключая при этом вентилятор. Это позволит тёплому воздуху проходить через систему, осушая испаритель и предотвращая скопление конденсата в воздушных каналах.

Выполнение этих действий займет у водителя всего пару минут, сохранив свежесть и прохладу в жару, а также избавив его от дорогостоящего процесса очистки и дезинфекции системы кондиционирования.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

ЕСЛИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ КОНДИЦИОНЕР, надо...
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
Ford Mustang GT4 превращает "тёмную лошадку" в гоночную
В Запорожье уничтожены боевики элитного подразделения ВСУ
Тренер рассказал, почему российская спортсменка расплакалась на ЧМ после поступка украинки
Госдепартамент США "не слышал" о том, что журналист Журавлёв погиб от кассетных бомб
Российская туристка нашла дешёвый способ попасть в Европу
Дипломаты из посольства Китая посетили Московский зоопарк
"АвтоВАЗ" вышел на чистую прибыль по итогам первого полугодия
Эксперты прояснили ситуацию с пожарами в Турции
NJCar: граждан РФ предупредили об ответственности за езду на автомобилях с плёнкой на фарах
Моторист рассказал о простом методе проверки двигателя автомобиля с помощью маслозаливной горловины
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в России в октябре 2023 года
"Это неизбежно": аналитик оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Под Черкассами уничтожены наёмники из Польши и США
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Последние материалы
В России падают оптовые цены на бензин. С чем это связано?
Имеет ли смысл покупать машину, поработавшую в каршеринге
Госдепартамент США "не слышал" о том, что журналист Журавлёв погиб от кассетных бомб
Российская туристка нашла дешёвый способ попасть в Европу
Дипломаты из посольства Китая посетили Московский зоопарк
"АвтоВАЗ" вышел на чистую прибыль по итогам первого полугодия
Эксперты прояснили ситуацию с пожарами в Турции
NJCar: граждан РФ предупредили об ответственности за езду на автомобилях с плёнкой на фарах
Моторист рассказал о простом методе проверки двигателя автомобиля с помощью маслозаливной горловины
19-летняя теннисистка из России прошла в полуфинал WTA-250 в Гамбурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников