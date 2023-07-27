Для чего опытные водители выключают кондиционер за пару минут до отключения двигателя

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В летние месяцы владельцы автомобилей часто жалуются на затхлый запах, исходящий из вентиляционных отверстий. Виновником этой проблемы является размножение бактерий в системе кондиционирования воздуха. Однако соблюдение одного простого правила может решить эту проблему раз и навсегда. Эксперты обнаружили простой способ сохранить воздух в автомобиле свежим.

Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile?utm_referrer=mirtesen.ru

В теплую погоду система кондиционирования работает без устали, не выключаясь даже в палящую жару, пока работает двигатель автомобиля. Да, это приводит к повышенному расходу топлива. Однако автовладельцы скорее готовы платить за комфорт, чем потеть и вдыхать вредные испарения с опущенными окнами.

Но рано или поздно водителю приходится покидать прохладный салон. Не задумываясь о том, что они могут делать не так, они просто выключают зажигание и идут по своим делам. Вернувшись, водитель запускает двигатель автомобиля, и система кондиционирования снова начинает генерировать освежающую прохладу. Может возникнуть вопрос: в чём подвох? Однако постепенно в салоне начинает ощущаться неприятный запах. Чтобы понять причину этого неприятного запаха, необходимо изучить физику процесса, происходящего в системе кондиционирования в момент отключения.

Проблема заключается в том, что при выключении зажигания, когда климат-контроль ещё работает, на радиаторе испарителя системы образуется конденсат из-за разницы температур в салоне и снаружи. Капельки жидкости могут также появляться в воздушных каналах.

В теплой и влажной среде со временем начинают размножаться бактерии. В результате прохладный воздух, поступающий в салон, перестает быть свежим и может даже вызвать аллергию, астму и другие респираторные заболевания. Как это можно предотвратить?

Для устранения избыточной влажности необходимо, прежде чем заглушить двигатель, сначала отключить кондиционер, не выключая при этом вентилятор. Это позволит тёплому воздуху проходить через систему, осушая испаритель и предотвращая скопление конденсата в воздушных каналах.

Выполнение этих действий займет у водителя всего пару минут, сохранив свежесть и прохладу в жару, а также избавив его от дорогостоящего процесса очистки и дезинфекции системы кондиционирования.