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Даниил Полоников

Самая частая причина хруста и щелчков в подвеске авто, о которой мало кто знает

3:55
Авто

Когда дело доходит до технического обслуживания автомобиля, каждое транспортное средство в конечном итоге требует внимания. В России так называемый "безаварийный" период владения пролетает гораздо быстрее. Нет, секундная и минутная стрелки везде движутся с одинаковой скоростью, но износ различных деталей часто объясняется климатом и поврежденными дорогами.

Самая частая причина хруста и щелчков в подвеске авто, о которой мало кто знает
Фото: etrp-crmp. ru/repair/zamena-zadnih-pruzin-vaz-2101.html

Действительно, в нашей стране даже железо портится и разваливается гораздо быстрее, чем в Европе или Северной Америке. Не говоря уже о пластике и резине. К сожалению, причина этого кроется не только в выбоинах и неровностях: уровень сервиса и квалификации в России настолько низок, что, когда россиянин находит "своего механика", он, как правило, выбирает новый автомобиль, основываясь на предпочтениях механика, а не на своих собственных.

Однако не всем удается найти своего "дядю Васю" (знакомого механика): после покупки нового автомобиля россиянин часто посещает один и тот же дилерский центр, а затем по истечении гарантийного срока переключается на близлежащие гаражи и сервисные центры. В большинстве случаев это мастерские, которые работают с различными брендами и моделями. И вот тут начинается настоящее веселье: здесь что-то остается недоделанным, там допускаются ошибки, а смазочные материалы используются прямо из бочки, а масла — из банки.

Естественно, используемые инструменты являются стандартными и самыми дешевыми из доступных, без какой-либо специфики. То же самое касается специализированного дилерского программного обеспечения.

Но самое печальное — это отсутствие знаний у механиков о конкретных моделях автомобилей. Откуда им знать, что медная шайба должна быть здесь, а резиновая прокладка — там? Они же не могут тратить свое время на просмотр форумов, прежде чем приступить к ремонту автомобиля!

В трех из четырех случаев скрип и щелканье в подвеске вызваны вышеупомянутым фактором: небрежной заменой рулевых тяг, шаровых шарниров и других компонентов.

Однако самым "выдающимся" случаем является неправильно затянутый рычаг: доступ к болту иногда может быть затруднен, что требует демонтажа определенных деталей, а само крепление, возможно, уже изношено. Поэтому недобросовестные или просто уставшие механики оставляют гайку слегка незакрепленной, создавая небольшой "люфт". Всего пять миллиметров.

В результате при повороте рулевого колеса раздается громкий щелчок, когда рычаг перемещается по резьбе под нагрузкой, и автовладелец начинает искать в магазинах новые шаровые опоры, затем новые тяги поперечной устойчивости, рычаги и так далее, пока они не дойдут до рулевой рейки. Неправильно затянутый болт может обойтись в десятки тысяч рублей!

Более того, только очень опытный механик или человек, вообще не имеющий опыта ремонта, заметил бы такой недостаток. Обычно глаза этих профессионалов настолько затуманены, что они не замечают подобных недостатков, следуя методичному подходу "от дешевого к дорогому, пока это не будет исправлено". И все же звук остается.

Последствия неправильно затянутого рычага легко представить: в один прекрасный день гайка отвалится, и автомобиль потеряет управление. Поэтому, прежде чем мчаться в очередной сервисный центр, стоит самостоятельно подъехать на возвышенную площадку и спокойно осмотреть подвеску своими глазами. Вполне возможно, что истинную причину ноющего шума можно устранить своими руками и с помощью хорошего гаечного ключа.

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Что и где стучит. Рулевое? Суппорт? В подвеске?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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