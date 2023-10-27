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Даниил Полоников

Почему зимой вдруг неожиданно может сломаться обогрев кресел в авто

3:50
Авто

С наступлением зимнего сезона в России люди проводят ряд подготовительных мероприятий, чтобы адаптироваться к меняющимся погодным условиям. Они меняют шины, доливают антифриз в бачок стеклоомывателя, хранят в багажнике щетку для снега и следят за наличием жизненно важной функции, известной как "зимняя" кнопка. Однако эта кнопка не связана с режимами передачи снежинок, а служит для управления подогревом сидений. Истинное значение этого хитроумного изобретения становится очевидным только тогда, когда оно сталкивается с неисправностями, которые, к сожалению, время от времени случаются.

Почему зимой вдруг неожиданно может сломаться обогрев кресел в авто
Фото: Вадим Савицкий

Механизм подогрева сидений не отличается ни замысловатостью, ни революционностью. Он состоит из кнопки, набора проводов, пары разъемов, предохранителя и самого нагревательного элемента. Следовательно, поломка может произойти в любом из этих компонентов, и наша задача — точно диагностировать проблему. Начнем, как всегда, с основ — с осмотра предохранителя, поскольку это самый простой элемент, который легче всего определить, если он перегорел.

Осмотрев предохранитель и убедившись в его неповрежденном состоянии, мы должны приступить к снятию самой кнопки включения. Любые следы коррозии, оплавленные детали или неработающий светодиодный индикатор, подтверждающий активацию, означают, что кнопка неисправна. Замена кнопки — это быстрая задача, которая часто не требует специальных знаний или инструментов. К счастью, кнопка подогрева сиденья редко выходит из строя, поэтому приобретение замены со склада кажется разумным решением.

Двигаясь дальше, переключим внимание на разъемы жгута проводов, расположенные под сиденьем. Для их диагностики необходимо либо снять сиденье, либо применить навыки акробата, приняв при этом вопросительную позу. Кроме того, в этом деле пригодится фонарик. Кстати, первопричиной неисправности часто служит разъем, который часто распадается из-за специфических условий российских дорог. Восстановление соединения позволит быстро вернуть необходимую "теплую опцию" на сиденье.

Если предохранитель исправен, кнопка работает, а разъемы на месте, теперь необходимо обратить внимание на провода. Самый надежный метод их проверки — использование мультиметра. Естественно, для этого необходимо отсоединить сиденье. Однако провода обычно служат десятилетиями и выходят из строя только под воздействием влаги. Если под сиденьем присутствует влага, ржавчина поразила основание сиденья или на разъемах проводов появилось окисление, целесообразно рассмотреть вопрос о замене проводки. И наоборот, если все выглядит чистым, проблема кроется глубже.

При длительной эксплуатации сам нагревательный элемент может износиться и выйти из строя. Он расположен непосредственно под обивкой сиденья. Эти хрупкие провода, защищенные специальной гофрированной втулкой, редко можно приобрести в качестве запасных частей. Кроме того, их замена требует разборки сиденья, что само по себе представляет довольно сложную задачу. Поэтому для решения проблемы неисправного нагревательного элемента часто используется нагревательная подушка, которая устанавливается на сиденье и питается от гнезда прикуривателя, или замена всего сиденья на аналогичное со свалки.

Из-за трудозатрат и расходов мало кто готов снять обивку, разобрать сиденье и заменить нагревательный элемент, особенно в обычном автомобиле, где такие усилия обычно оказываются нецелесообразными.

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Реальное влияние подогрева сиденья на мужчин зимой
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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