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Даниил Полоников

Антифриз в расширительном бачке поднялся выше максимума: что делать

3:48
Авто

Поддержание оптимального уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения вашего автомобиля имеет решающее значение для предотвращения перегрева двигателя и возможных поломок. Недостаточное количество охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя, в то время как избыток охлаждающей жидкости может привести к различным неприятным последствиям. В этой статье мы рассмотрим риски, связанные с обоими сценариями, и дадим ценные рекомендации по их эффективному устранению.

Антифриз в расширительном бачке поднялся выше максимума: что делать
Фото: ligkaskad. ru/engines/cto-delat-pri-popadanii-masla-v-sistemu-ohlazdenia.html

Последствия недостаточного количества охлаждающей жидкости

Когда уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке слишком низок, двигатель подвержен перегреву и в конечном итоге может выйти из строя. К этой проблеме не следует относиться легкомысленно, так как она может привести к серьезным повреждениям вашего автомобиля. Важно регулярно контролировать и поддерживать уровень охлаждающей жидкости для обеспечения оптимальной работы и предотвращения возможных проблем.

Опасности, связанные с избытком охлаждающей жидкости

С другой стороны, повышенный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке также может привести к нежелательным последствиям. Речь идет не о незначительном превышении на несколько миллиметров, а о ситуации, когда уровень охлаждающей жидкости приближается к горловине бачка. Важно отметить, что это может быть незаметно, когда двигатель холодный, так как при нагревании антифриз расширяется, вызывая повышение уровня охлаждающей жидкости.

Роль пробки заливной горловины радиатора

Если вы случайно залили в систему слишком много охлаждающей жидкости, не стоит паниковать, если все компоненты работают правильно. Пробка заливной горловины радиатора имеет встроенный клапан, предназначенный для таких ситуаций. Он позволяет выходить излишкам жидкости и пара, снижая давление в системе охлаждения до оптимального уровня. Однако со временем этот клапан может потерять свою эффективность, что приведет к потенциальным проблемам.

Потенциальные проблемы и решения

Одним из самых неприятных последствий неисправности предохранительного клапана является пропитанный охлаждающей жидкостью моторный отсек с паром, выходящим из-под капота. Это может быть явным признаком того, что крышка расширительного бачка закрыта неплотно. Если охлаждающая жидкость поднимается слишком высоко и вытекает через неплотно завинченную крышку, могут возникнуть проблемы.

В случаях когда крышка в хорошем состоянии, но предохранительный клапан не работает, повышенное давление, создаваемое расширенным антифризом, найдет самое слабое место для выхода. Часто таким слабым звеном является прокладка головки или сам расширительный бачок. В то время как разрыв расширительного бачка доставляет неудобства, но не приводит к катастрофе, лопнувшая прокладка головки может привести к серьезным повреждениям двигателя, требующим длительного ремонта.

Предупреждающие знаки и необходимые действия

Если вы заметили внезапное повышение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке без видимых утечек в районе крышки или заливной горловины радиатора, необходимо немедленно принять меры. Немедленно заглушите двигатель, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. Рекомендуется либо отбуксировать автомобиль в ремонтную мастерскую, либо доставить его на эвакуаторе в руки квалифицированных специалистов по двигателям. Своевременное вмешательство может предотвратить разрастание проблемы до катастрофического уровня.

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УЗНАВ ЭТО, ТЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ПЕРЕЛЬЁШЬ АНТИФРИЗ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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