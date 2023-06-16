Как с помощью "кокона" восстановить лопнувший расширительный бачок

4:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Приборная панель оживает от пара, брызг и ослепительного фейерверка — явный признак того, что расширительный бачок вышел из строя. Несмотря на бесконечные споры, сражения и обсуждения в Интернете, эта проблема остается нерешенной. В царстве современных автомобилей, с их обилием пластиковых резервуаров для тормозной жидкости, антифриза и стеклоомывателя, иногда возникает невиданный недуг: трещины без причины или повода.

Фото: https://sportishka.com/

Заводской брак, жесткие условия эксплуатации или даже незначительные повреждения становятся несущественными. Неоспоримая истина заключается в том, что под воздействием нагрузки бак может разорваться, оставив водителя в затруднительном положении без доступа к станции техобслуживания. Важно подчеркнуть фразу "под нагрузкой". К сожалению, такие казусы редко случаются вблизи жилья или магазина автозапчастей, поэтому приходится проявлять изобретательность, чтобы двигаться вперед. К счастью, человеческая изобретательность не знает границ.

Попытки починить лопнувший бак с помощью изоленты или подручных средств оказываются тщетными: эти самодельные приспособления рассыпаются даже при малейшем давлении. Заниматься ремонтом с помощью скрепок или стекловолокна не рекомендуется, так как это займет уйму времени и не поможет.

Единственный приемлемый вариант, позволяющий продолжать движение, не поддаваясь опасностям перегрева — применимый как к расширительному бачку, так и к бачку тормозной жидкости — это пластиковый кокон. Это необычное решение берет свое начало в хорошо известных "пластиковых трюках", использующих сжатие под воздействием тепла, принцип, очевидный для всех термоусадочных изделий. Как бы необычно это ни звучало, кокон служит в качестве щита, обеспечивая выживание оставшихся фрагментов оригинального контейнера до конечного пункта назначения.

Без сомнения, бак необходимо демонтировать. После отсоединения шлангов, которые также должны быть тщательно проверены на наличие признаков повреждения, мы отделяем "пригодные для использования остатки" и тщательно их осматриваем. Бак, хотя и подвержен разрыву, редко распадается на фрагменты. Однако можно почти наверняка гарантировать наличие заметной трещины, как правило, вдоль сварного шва. После того как мы всё рассмотрели, пора приступать к ремонту. В первую очередь нам потребуется пластиковая емкость, будь то бутылка или канистра, в зависимости от размера поврежденного резервуара.

Стоит помнить, что точный размер означает более высокий порог нагрузки. Просто купите подходящую емкость на обочине дороги, подгоните ее под нужные размеры и вставьте в поврежденный бак. Теперь откроется волшебство, вернее, физика. Используя газовую горелку, костер или любой доступный источник тепла, мы тщательно прикладываем тепло к нашей импровизированной термоусадке, следя за тем, чтобы не образовывались пробоины.

Если первая попытка окажется неудачной, вторая принесет свои плоды. Если возникнут сомнения в хрупкости конструкции, найдите другую канистру и повторите операцию. По завершении процесса желательно закрепить импровизированную конструкцию проволокой, придав ей дополнительную устойчивость.

Безусловно, прибегать к подобным мерам может быть неудобно. Тем не менее эта самодельная конструкция проложит путь к станции техобслуживания или до вашего дома. Естественно, необходимо как можно скорее заменить прорвавшийся резервуар; в таких обстоятельствах нельзя долго терпеть. По крайней мере вы сможете выйти из, казалось бы, безнадежного положения. И, будем откровенны, быстрое, экономичное и совершенно бесплатное применение этого лайфхака, несомненно, усилит чувство выполненного долга перед вашей "ласточкой" .