Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Почему облезает бампер авто и как избежать его некачественного ремонта

4:20
Авто

Уязвимым местом автомобиля является прежде всего его бампер, который постоянно подвергается царапинам и вмятинам. Часто эти царапины от ударов о бордюры или случайных кочек остаются незамеченными. Ремонт становится вечной необходимостью, бампер помечается и терпеливо ждет своей очереди. Однако долгожданный визит в покрасочную мастерскую не гарантирует безупречного и долговечного результата для вашего автомобиля.

Почему облезает бампер авто и как избежать его некачественного ремонта
Фото: avtodozorshop. ru/kak-snat-bamper-perednij-na-vaz-2110-video-i-foto-nomer/

После первой зимы "отремонтированное" состояние начинает быстро ухудшаться. Каждый маленький скол быстро приводит к несовпадению цвета, а краска отслаивается значительными кусками. Техник просто пожимает плечами — понятно, что повреждения налицо и их нужно устранить, но за ваш счет.

Сколы неизбежны, никто не виноват. Однако защитное покрытие не должно отслаиваться кусками, напоминая сход желтых листьев с осенних деревьев. Очевидно, налицо нарушение технологии покраски и явная экономия на материалах.

Перед покраской бампера, особенно для подержанного автомобиля, необходима тщательная подготовка. Именно здесь вступают в игру наши квалифицированные мастера: старая краска требует удаления с помощью специализированных составов или наждачной бумаги. Следы предыдущего ремонта необходимо устранить, используя различные наждачные бумаги для выравнивания. Затем заполняются дефекты, наносится грунтовка, и только после этого начинается покраска. Это грязная, физически тяжелая и трудоемкая работа. Вознаграждение приходит только в конце. Следовательно, необходимо свести к минимуму количество процедур.

Если, войдя в мастерскую, вы не обнаружите ни белой пыли, ни многочисленных открытых банок с различными "химикатами", ни десятка автомобилей, над которыми не работают одновременно, лучше бежать. Если они планируют завершить работу в течение "дня или двух", вам следует бежать еще быстрее.

Вот еще один божественный знак: цена. Бампер — сложная деталь, требующая тщательной подготовки: зачистка, шлифовка и заполнение дефектов требуют значительных усилий. Качественные профессиональные покрытия, особенно состоящие из высококачественных ингредиентов, в наше время стоят дорого, сродни стоимости крыла от "Боинга". Другими словами, такая работа не может быть выполнена за мизерную сумму.

Покраска без контролируемой среды? Серьезно? Возможно, трактор или старый фургон можно "освежить" с помощью метлы, ведь танки не моют, их красят. Однако, когда речь идет об автомобилях, особенно личных, задача должна быть выполнена добросовестно, чтобы избежать переделок в будущем. Современные покрытия, за исключением нескольких специализированных видов, требуют длительной сушки в специально отведенном помещении. В противном случае покрытие не будет держаться "вечно" — даже самые лучшие покрытия могут испортиться под воздействием российских дорожных реагентов.

Прозрачный слой. Он должен наноситься минимум в три слоя, а для бампера можно использовать даже пять слоев. Этот элемент кузова автомобиля постоянно сталкивается с грязью, песком и камнями, требуя повышенной защиты.

Фирменные прозрачные покрытия выпускаются в аэрозольных баллонах и более крупных емкостях, но профессионалы обычно выбирают последние из-за их экономичности.

Если вы слышите фразу: "Мы будем использовать все, что вы принесете", вы уже знаете, что нужно делать. Профессионал использует определенный тип прозрачного покрытия и знаком с техникой его нанесения.

Экономия должна быть разумной, но сыр не может быть дешевле молока. Нарушение технологического процесса приведет только к одному результату: повторным расходам. Лучше выполнить задание один раз и сделать его правильно, чем переделывать его пять раз, неоднократно оставляя вас без автомобиля на длительный срок. В конце концов, ваше время тоже ценно.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Отслаивается краска от бампера
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
Экс-разведчик ВС США Риттер: в НАТО шокированы полным провалом наступления ВСУ
Гастроэнтеролог Мельникова: Бананы и молоко на ночь - лучшее средство от бессоницы
В Запорожской области системы РЭБ посадили два дрона ВСУ: Boeing из США и польский SkyEye
"Карательные отряды" активно готовятся к действиям на территории Белоруссии
Терапевт Кондрахин назвал самые тяжёлые последствия длительного течения коронавируса
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
Как самостоятельно определить, что вот-вот «умрут» тормозные суппорты
5 веских доводов: почему Анапа лучше Геленджика?
"Турпром": российский турист в Турции восхитился самой удобной "фишкой" общественного транспорта
Депутат Нилов заявил, что в 2025 году пенсии проиндексируют дважды: в феврале и в апреле
Популярное
Киноляп Гайдая в фильме "Кавказская пленница" замечают единицы

В фильме Леонида Гайдая найдены киноляпы.

Телезрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
Внук Пугачёвой Никита Пресняков с женой обосновались на роскошной вилле в США
Привыкли к роскоши: Пресняков-младший живёт в США в мраморном особняке
Первые натовские танки Leopard захвачены
Кофе и колбасу лучше заменить чаем и сыром — врач-диетолог
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Три вредных продукта для сердца назвал врач-кардиолог
Запад встревожен уничтожением "Леопардов" на Запорожском направлении
Пенсии в России будут индексировать дважды в год — депутат Нилов
Пенсии в России будут индексировать дважды в год — депутат Нилов
Последние материалы
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
Как самостоятельно определить, что вот-вот «умрут» тормозные суппорты
5 веских доводов: почему Анапа лучше Геленджика?
"Турпром": российский турист в Турции восхитился самой удобной "фишкой" общественного транспорта
Депутат Нилов заявил, что в 2025 году пенсии проиндексируют дважды: в феврале и в апреле
Фразы, которые нельзя говорить при сдаче автомобиля в сервис
Вице-президент РСТ Горин рассказал россиянам, стоит ли возвращать путёвки в Египет
У Максима Галкина* возникли проблемы с организацией концерта в Казахстане
Губернатор Калужской области Шапша сообщил о падении двух беспилотников в регионе
Онколог Астраханцев перечислил симптомы самого распространённого рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников