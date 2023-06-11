Почему облезает бампер авто и как избежать его некачественного ремонта

4:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Уязвимым местом автомобиля является прежде всего его бампер, который постоянно подвергается царапинам и вмятинам. Часто эти царапины от ударов о бордюры или случайных кочек остаются незамеченными. Ремонт становится вечной необходимостью, бампер помечается и терпеливо ждет своей очереди. Однако долгожданный визит в покрасочную мастерскую не гарантирует безупречного и долговечного результата для вашего автомобиля.

Фото: avtodozorshop. ru/kak-snat-bamper-perednij-na-vaz-2110-video-i-foto-nomer/

После первой зимы "отремонтированное" состояние начинает быстро ухудшаться. Каждый маленький скол быстро приводит к несовпадению цвета, а краска отслаивается значительными кусками. Техник просто пожимает плечами — понятно, что повреждения налицо и их нужно устранить, но за ваш счет.

Сколы неизбежны, никто не виноват. Однако защитное покрытие не должно отслаиваться кусками, напоминая сход желтых листьев с осенних деревьев. Очевидно, налицо нарушение технологии покраски и явная экономия на материалах.

Перед покраской бампера, особенно для подержанного автомобиля, необходима тщательная подготовка. Именно здесь вступают в игру наши квалифицированные мастера: старая краска требует удаления с помощью специализированных составов или наждачной бумаги. Следы предыдущего ремонта необходимо устранить, используя различные наждачные бумаги для выравнивания. Затем заполняются дефекты, наносится грунтовка, и только после этого начинается покраска. Это грязная, физически тяжелая и трудоемкая работа. Вознаграждение приходит только в конце. Следовательно, необходимо свести к минимуму количество процедур.

Если, войдя в мастерскую, вы не обнаружите ни белой пыли, ни многочисленных открытых банок с различными "химикатами", ни десятка автомобилей, над которыми не работают одновременно, лучше бежать. Если они планируют завершить работу в течение "дня или двух", вам следует бежать еще быстрее.

Вот еще один божественный знак: цена. Бампер — сложная деталь, требующая тщательной подготовки: зачистка, шлифовка и заполнение дефектов требуют значительных усилий. Качественные профессиональные покрытия, особенно состоящие из высококачественных ингредиентов, в наше время стоят дорого, сродни стоимости крыла от "Боинга". Другими словами, такая работа не может быть выполнена за мизерную сумму.

Покраска без контролируемой среды? Серьезно? Возможно, трактор или старый фургон можно "освежить" с помощью метлы, ведь танки не моют, их красят. Однако, когда речь идет об автомобилях, особенно личных, задача должна быть выполнена добросовестно, чтобы избежать переделок в будущем. Современные покрытия, за исключением нескольких специализированных видов, требуют длительной сушки в специально отведенном помещении. В противном случае покрытие не будет держаться "вечно" — даже самые лучшие покрытия могут испортиться под воздействием российских дорожных реагентов.

Прозрачный слой. Он должен наноситься минимум в три слоя, а для бампера можно использовать даже пять слоев. Этот элемент кузова автомобиля постоянно сталкивается с грязью, песком и камнями, требуя повышенной защиты.

Фирменные прозрачные покрытия выпускаются в аэрозольных баллонах и более крупных емкостях, но профессионалы обычно выбирают последние из-за их экономичности.

Если вы слышите фразу: "Мы будем использовать все, что вы принесете", вы уже знаете, что нужно делать. Профессионал использует определенный тип прозрачного покрытия и знаком с техникой его нанесения.

Экономия должна быть разумной, но сыр не может быть дешевле молока. Нарушение технологического процесса приведет только к одному результату: повторным расходам. Лучше выполнить задание один раз и сделать его правильно, чем переделывать его пять раз, неоднократно оставляя вас без автомобиля на длительный срок. В конце концов, ваше время тоже ценно.

Отслаивается краска от бампера