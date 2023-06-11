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Даниил Полоников

Зачем водители вырезают катализаторы на новых автомобилях

3:48
Авто

Владельцы новых автомобилей буквально стекаются в автосервисы с единственным намерением удалить каталитический нейтрализатор, фактически уничтожив "экологический" компонент в своих двигателях. Не секрет, что эта операция может привести к увеличению скорости, плавности работы и даже продлению срока службы автомобиля. Однако необходимо учитывать еще один важный фактор, который выходит за рамки простой эстетики.

Зачем водители вырезают катализаторы на новых автомобилях
Фото: www.drive2 .ru/l/532342574434747604/

В то время как чудеса природы манят, соблазняя понежиться на берегу реки или побродить по лесу, в России на первый план выходит самосохранение, и люди ставят свои финансовые интересы превыше всего. Эти интересы могут иметь серьезные последствия из-за действий, связанных с каталитическим нейтрализатором. Стоит отметить, что срок службы каталитического нейтрализатора зависит не только от регулярного и правильного обслуживания автомобиля, но и от качества и вида топлива. Давайте разберемся в последнем.

Адаптация автомобиля к работе на газе не только приводит к прямой экономии топлива, но и часто значительно продлевает срок службы двигателя, иногда даже в несколько раз. Газ, являясь чистым топливом, не оставляет остатков на двигателе, предотвращая накопление грязи, которая может засорять каналы. В целом, он работает исключительно хорошо, конечно, с некоторыми оговорками.

  • Во-первых, в отличие от бензина, газ не обладает охлаждающими свойствами, что может пагубно сказаться на клапанах, которые изначально не были рассчитаны на этот вид топлива.
  • Во-вторых, если газовое оборудование установлено неправильно, например, путем самодельных регулировок или использования некачественных растворов, это может быстро и неощутимо привести к неисправности каталитического нейтрализатора.

Изменения в составе топливной смеси приводят к соответствующим изменениям температуры и состава отработавших газов, что в конечном итоге приводит к повреждению каталитического нейтрализатора. При таком количестве неопределенностей в этом сценарии возникает соблазн удалить "экологический" компонент, не задумываясь о последствиях, вместо того чтобы рискнуть и в итоге получить зияющую дыру в кармане. Точнее, в собственном кармане.

Однако проблемы с каталитическими нейтрализаторами связаны не только с газобаллонным оборудованием. Использование низкокачественного топлива, неподходящих расходных материалов, проблемы с зажиганием и подачей топлива и другие распространенные неисправности могут быть не менее губительны для "катализатора", чем вышеупомянутое "голубое топливо". Разрушение каталитического нейтрализатора может привести к значительным финансовым потерям.

Самым тревожным последствием его разрушения является противодавление, которое всасывает керамическую пыль обратно в священную камеру двигателя. Присутствие таких абразивных частиц мгновенно приводит к задирам и в конечном итоге к заеданию клапанов. В конце концов, сила пробивает хрупкую стенку цилиндра, открывая миру неожиданный поворот событий. Именно в этот момент требуется замена существенных компонентов.

Чтобы уберечь свой автомобиль от такой катастрофической последовательности событий, которая, будем честны, может произойти практически с любым автомобилем, автовладельцы прибегают к профилактической "хирургии", устраняя проблему и стирая ее из памяти. В конце концов, экология — это коллективная забота, снимающая ответственность с отдельных людей, а автомобиль остается личным имуществом, и ремонт должен финансироваться из личных сбережений.

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Зачем вырезать КАТАЛИЗАТОР? Вся правда о задирах и удалении катализатора
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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