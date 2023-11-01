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Даниил Полоников

Почему зимой педаль тормоза может встать на месте и не двигаться

2:59
Авто

Иногда с жесткой педалью тормоза сталкиваются не только старые автомобили с изношенными системами. Даже автомобили, которым меньше года, купленные только что в дилерском центре, иногда могут столкнуться с внезапной тяжестью педали. Такие случаи могут вызвать недоумение, поскольку типичные проблемы с тормозной системой, из-за которых педаль не реагирует на нажатие зимой, трудно заподозрить в новых автомобилях.

Почему зимой педаль тормоза может встать на месте и не двигаться
Фото: avtodozorshop. ru/raspolozenie-pedalej-v-avtomobile-s-mehaniceskoj-korobkoj-i-korobkoj-avtomat/

Удивительно, но владельцы совершенно новых автомобилей часто сообщают о периодическом затвердении педали. Когда они обращаются с этой проблемой в автосервис, механики охотно берут машину клиента на тест-драйв по сервисному центру, по-разному нажимая на тормоза.

Однако они не могут выявить никаких причин для беспокойства. Даже когда владелец автомобиля в сопровождении обслуживающего персонала пытается продемонстрировать жесткую педаль, автомобиль в это время ведет себя идеально, добавляя ироничный поворот. Тем не менее, на следующий день проблема вновь дает о себе знать. К счастью, у этого затруднительного положения обычно есть простое решение — виновником обычно является обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.

Проблема возникает, когда в клапане скапливается конденсат из-за влаги, которая могла попасть туда во время сборки. Или же причиной могут быть мельчайшие частицы, например, мелкая пыль. При низких температурах все это замерзает, в результате чего клапан частично или полностью теряет подвижность. Следовательно, вакуумный усилитель не может выполнить свою основную функцию — уменьшить усилие на педали. Однако, когда температура немного повышается или клапан нагревается от тепла работающего двигателя, проблема исчезает, но позже неожиданно появляется вновь.

В таких случаях одним из возможных решений является замена проблемного клапана на новый, который должен устранить эти особенности. Тем не менее, нет никаких гарантий, что замена не будет иметь такое же поведение, как и ее предшественник.

Поэтому при возникновении временных проблем с педалью тормоза рекомендуется снять клапан, тщательно очистить его с помощью WD-40 или другого подходящего чистящего средства, просушить сжатым воздухом, смазать моторным маслом и установить на место.

Эти действия гарантируют, что педаль останется отзывчивой. Если проводить эти процедуры самостоятельно в морозную погоду неудобно, рекомендуется посетить сервисный центр и попросить его сотрудников выполнить вышеупомянутое обслуживание. В качестве альтернативы можно не обращать внимания на проблему, поскольку со временем клапан "притрется", и неудобство, скорее всего, разрешится само собой.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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