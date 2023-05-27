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Даниил Полоников

Первобытные непристойности: почему ночью водители более склонны нарушать ПДД

3:28
Авто

Когда водители выезжают ночью, они стараются не терять бдительность, несмотря на заметное снижение интенсивности движения. Может возникнуть вопрос: зачем это нужно? Действительно, машин вокруг мало, но те немногие водители, которые присутствуют здесь, придерживаются совершенно иного подхода к управлению своими автомобилями.

Первобытные непристойности: почему ночью водители более склонны нарушать ПДД
Фото: архив

Это сродни загадочному ночному морю, где дремлет "дневная" рыба, а в сумерках на охоту выходят хищники. Усталые таксисты пытаются выдержать свою смену, не поддаваясь сну. Причудливые маргинальные персонажи появляются в необычных автомобилях, реликвиях первых дней автомобилизации, не решаясь показать себя при свете дня, но потакая своей тяге к передвижению под покровом ночи.

Хотя они, несомненно, представляют угрозу для окружающих, меня больше настораживают автомобили, в которых ездят, казалось бы, обеспеченные люди. От них можно ожидать чего угодно.

Гражданин может без зазрения совести припарковаться на встречной полосе, проехать на красный свет, совершить внезапный разворот через сплошную линию и совершить еще черт знает какие дерзкие маневры, на которые он никогда бы не решился среди бела дня. Это явление, возможно, не повсеместное, но довольно распространенное. Поэтому можно задаться вопросом о его первопричине.

Как ни странно, мы не живем в мире двух параллельных цивилизаций — дневной и ночной — с разными взглядами на поведение на дороге. Истина лежит в другом месте. В темноте у людей развивается чувство безнаказанности, поскольку их действия остаются незамеченными.

Следовательно, их ждет не наказание, а общественное осуждение, которое в ночное время минимально. Именно в эти часы возвышенный моральный порог современных и, смею сказать, культурных людей снижается до первобытных рефлексов. Как показывает история, под покровом ночи в людях пробуждаются самые первобытные непристойности. Но это еще не все.

Значительное снижение интенсивности ночного движения убаюкивает среднестатистического водителя, заставляя его расслабиться и перестать напрягать мозги при прохождении поворотов и перекрестков, полагая, что других машин все равно нет. Более того, есть еще один фактор, который в сочетании с вышеупомянутыми элементами делает городские ночные поездки опасными.

Часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда освещенные участки дороги чередуются с участками темноты. Наше зрение обладает особенностью: переход от восприятия дневного света к ночному состоянию требует значительного времени. Мерцающий контраст между темными и яркими участками заставляет наши глаза работать без устали, постоянно адаптируясь к постоянно меняющейся обстановке. Поскольку мозг тратит значительные ресурсы на обработку зрительных стимулов, быстро наступает усталость. А усталый человек мало заботится о вежливости.

Знакомы ли вы с иерархией потребностей Маслоу? Представьте даже малейший физический дискомфорт, и все слои культуры и здравого смысла мгновенно рухнут, превращая нас в умеренно умных, но беспринципных существ, готовых на все ради поддержания личного комфорта.

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Ночное Вождение, Особенности Вождения в Темноте
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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