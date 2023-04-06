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Даниил Полоников

Сравнение электропикапов: Ram 1500 REV 2025 года против Silverado EV, F-150 Lightning

4:17
Авто

Гонка за создание самого мощного, способного и эффективного электрического полноразмерного пикапа продолжается, и автопроизводители "большой тройки" лидируют в ней. RAM, Chevy и Ford недавно представили свои предложения электрических пикапов, и пришло время посмотреть, как они выглядят в сравнении друг с другом.

Сравнение электропикапов: Ram 1500 REV 2025 года против Silverado EV, F-150 Lightning

В этой статье мы подробно рассмотрим RAM 1500 REV, Chevy Silverado EV и Ford F-150 Lightning и сравним их наиболее важные характеристики, такие как

  • мощность,
  • емкость батареи,
  • грузоподъемность,
  • буксировка
  • и другие особенности.

Мощность и крутящий момент

Начнем с мощности и крутящего момента — наиболее важных факторов для любого пикапа. RAM 1500 REV имеет один вариант силового агрегата с двумя электродвигателями, обеспечивающий впечатляющие 654 лошадиные силы и 620 фунт-фут крутящего момента. Это самый мощный стандартный силовой агрегат из трех сравниваемых нами грузовиков, хотя он и не обеспечивает наибольший крутящий момент.

Chevy Silverado EV оснащается силовым агрегатом мощностью 510 лошадиных сил и 615 фунт-фут крутящего момента, а Ford F-150 Lightning — 452 лошадиные силы и 775 фунт-фут крутящего момента. Однако и Chevy, и Ford предлагают усовершенствованные комбинации двигателей: Silverado может похвастаться мощностью 754 лошадиные силы и 785 фунт-фут крутящего момента, а F-150 Lightning — мощностью 580 лошадиных сил и 775 фунт-фут крутящего момента.

Стоит отметить, что все три грузовика оснащаются двумя двигателями и полным приводом в стандартной комплектации, независимо от мощности, батареи или уровня отделки. Кроме того, все они оснащены блокируемыми задними дифференциалами, что является немаловажной особенностью.

Аккумулятор, запас хода и зарядка

Когда речь заходит о емкости батареи, дальности хода и зарядке, RAM 1500 REV становится явным победителем. Он оснащается стандартным аккумулятором емкостью 168 кВтч, который, по оценкам, обеспечивает впечатляющий запас хода в 350 миль. Но если этого недостаточно, то в качестве опции можно заказать аккумулятор емкостью 229 кВт/ч, который обещает внушительный запас хода в 500 миль. Кроме того, RAM 1500 REV может похвастаться 800-вольтовой аккумуляторной системой, которая обеспечивает зарядку почти 350 кВт, что является самым быстрым показателем среди всех трех грузовиков.

Ford F-150 Lightning, с другой стороны, имеет базовую батарею емкостью 98 кВт/ч с предполагаемым запасом хода 230 миль. Однако, если вы выберете аккумулятор емкостью 131 кВт/ч, то запас хода может увеличиться до 330 миль, в зависимости от других технических характеристик автомобиля. К сожалению, это самое медленное зарядное устройство, позволяющее заряжать только максимум 150 кВт.

Характеристики аккумуляторов Chevy Silverado EV на старте продаж немного расплывчаты, поскольку он будет доступен только с одним вариантом аккумулятора, который, как утверждается, обеспечит запас хода около 400 миль. Компания не уточнила его емкость, но, скорее всего, она будет находиться между блоками RAM емкостью 168 и 229 кВтч. Более компактный аккумулятор с меньшим запасом хода будет предложен позже. Как и RAM, Silverado может использовать 350-киловаттную быструю зарядку.

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RAM 3500 vs FORD F 350 VS CHEVY SILVERADO: выбираем трак для работы | truckboard.com | Кархолинг
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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