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Даниил Полоников

Lada Niva — это машина, не похожая ни на какую другую

3:14
Авто

Lada все еще производит автомобили в больших количествах и продолжает выпускать Niva, крепкий, очень простой маленький автомобиль 4x4, который был выпущен в 1977 году, когда СССР еще существовал.

Lada Niva — это машина, не похожая ни на какую другую

"Нива" появилась в других странах в следующем году, но исчезла примерно через два десятилетия.

Обзор Lada Niva

Интерьер

Мало что изменилось внутри или снаружи в стилевом отношении. Приборная панель теперь выглядит немного в стиле 1980-х годов, но такие вещи, как дверные ручки и стойки колонок, — это все еще Fiat 70-х годов, и Niva, вероятно, — единственный новый автомобиль, продаваемый в Европе с резиновой окантовкой ветрового стекла, а не вклеенным стеклом. К сожалению, набор инструментов Lada из 24 предметов больше не предлагается.

После того как "Нива" завелась, ее 1,7-литровый бензиновый двигатель, отвечающий требованиям Евро-6, работает довольно тихо и хорошо тянет с низких оборотов. Пятиступенчатая коробка передач имеет лязгающую точность (есть также рычаги для включения пониженного передаточного числа и блокировки диффа, чтобы позволить Niva справляться с серьезным грязевым бездорожьем), но автомобиль теперь оснащен усилителем руля, который ощущается приятнее, чем старая, без усилителя.

Поговаривают, что автомобиль будет продаваться в Индии, и если это произойдет, то Lada можно будет убедить снова выпускать праворульные Нивы.

Двигатель Lada Niva

То, что он едет немного как тачка, наполненная кирпичами, имеет раздаточную коробку, которая воет, и интерьер, который обходится без hi-fi, электрических стеклоподъемников и центрального замка, является скорее частью его очарования, чем причиной для жалоб.

Матерчатые сиденья довольно удобны, но остальная часть салона сделана из жесткого, удобного для шлангов черного пластика. Из салона "Нивы" можно поливать грязью из водомета. На самом деле это такой автомобиль, в котором пассажир на заднем сиденье не будет выглядеть неуместно, если он будет пускать кровь и лизать шею водителя.

Это объясняет способность "Нивы" пережить более совершенные полноприводные автомобили. Это настоящая сделка. Базовая, без излишеств рабочая лошадка, обладающая компактностью, небольшой высотой свесов и правильной системой полного привода, чтобы проехать там, где другие автомобили не могут.

Он создан для того, чтобы доставлять корм для животных в самые отдаленные уголки страны, а не возить хорошо вычищенных детей в подготовительную школу, хотя им может понравиться такой опыт, и в машине есть крепления Isofix, но отсутствие подушек безопасности может вызвать беспокойство.

Возможно, это не идеальный автомобиль для езды по автостраде между Москвой и Санкт-Петербургом, но когда дело доходит до бездорожья, Niva может доставить массу удовольствия.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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