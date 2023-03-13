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Даниил Полоников

2023 Genesis GV60 Performance Записки водителя: Причудливый, быстры!

3:14
Авто

Genesis GV60 Performance 2023 года - это версия высшего уровня электрического внедорожника Genesis. Она позволяет добиться наилучшего ускорения и управляемости, которые только может предложить этот кроссовер, и на удивление приятна в управлении.

2023 Genesis GV60 Performance Записки водителя: Причудливый, быстры!

В модели Performance компания Genesis добавляет более мощный передний двигатель, заменяя им менее мощный передний двигатель стандартной модели AWD. Это делает Performance более быстрой во всех ситуациях, но модель также добавляет режим "Boost".

Нажмите кнопку "Boost", и мощность увеличится на 40 лошадиных сил в течение 10-секундных всплесков, что позволяет разгоняться до 0-62 миль/ч всего за 4,0 секунды.

Помимо технических характеристик GV60, он представляет собой прекрасный и комфортабельный электрический внедорожник. Genesis рискнул с дизайном этого автомобиля, придав ему линию крыши в стиле кроссовер-купе, и вживую это выглядит просто великолепно. Для тех, кому нужен внедорожник более традиционной формы, скоро появится модель GV70 Electrified. Внутри GV60 изобилует мягкими на ощупь и металлическими компонентами, соответствующими его значку роскоши и цене.

Большие экраны высокого разрешения как для кластера, так и для информационно-развлекательной системы работают хорошо. И давайте не будем забывать о светящейся сфере! Видите ли, переключатель передач представляет собой светящуюся сферу, которая поворачивается на 180 градусов и открывает вращающуюся ручку RND, не похожую на те, что встречаются в других автомобилях Genesis, и хотя это может выглядеть как сложность ради сложности, это, безусловно, забавный трюк для вечеринки.

Наклейка на нашем конкретном тестовом автомобиле проста. Красная краска Mauna Red - единственная опция, добавляющая 575 долларов к конечной цене в 69 560 долларов.

Тенденция Genesis просто выпускать свои автомобили в единственной полностью укомплектованной модели продолжается и здесь, поскольку GV60 Performance поставляется со всеми опциями, которые вы можете пожелать, и не предлагает никаких других.

Говоря о стиле, как вам шар? При запуске она переворачивается, открывая ручку переключения передач. Дизайн интерьера может быть забавным, возможно, легкомысленным и немного показушным. Но это роскошь. Так держать, Genesis. Интерьер - это надежный баланс: Здесь есть сфера и обширный экран информационно-развлекательной системы, но в то же время много традиционных элементов и красивых материалов.

Вождение доставляет удовольствие. GV60 - это быстрый кроссовер, который хорошо управляется. Он скорее комфортный, чем спортивный, и предлагает покупателям электромобилей ощущение мейнстрима. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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