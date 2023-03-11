Обзор Alfa Romeo Stelvio 2023 года: Исключительно спортивный, но идет на уступки

Alfa Romeo Stelvio 2023

Alfa Romeo Stelvio 2023 года кажется экзотическим для сегмента компактных кроссоверов, с его итальянской родословной, острым дизайном и спортивными характеристиками. Он отвечает всем требованиям роскошного повседневного водителя, но при этом предлагает острую динамику вождения, которая может означать, что его владелец не скучает по спортивному автомобилю, который больше не соответствует его образу жизни.

И нельзя сбрасывать со счетов то, что эта машина отличается от остальных. Итальянский автомобиль с фирменной решеткой радиатора "Scudetto", безусловно, выделяется на парковке, заполненной обычными семейными автомобилями с более конформистским дизайном — особенно если вы выберете один из более смелых и ярких цветов краски из палитры Alfa.

Самым большим камнем преткновения в Stelvio является то, что его интерьер не дотягивает до остального великолепия автомобиля. Он не особенно просторный, а среднее качество материалов и отсутствие общей художественности притупляют иллюзию экзотичности в остальном гламурном и спортивном Stelvio (хотя, если вам нравится углеродное волокно, то в Quadrifoglio вы — и практически все поверхности — покрыты им).

Техническое оснащение, хотя и вполне пригодное для использования, менее впечатляющее, чем у конкурентов (хотя, учитывая, насколько подавляющими могут казаться сегодня некоторые информационно-развлекательные системы, это может быть не самым худшим вариантом).

Stelvio должен быть обновлен в 2024 году, так что мы увидим это поколение еще несколько лет, прежде чем Alfa начнет выпускать ряд электрических моделей. Тем не менее, если вы раздумываете, покупать ли Stelvio сейчас или подождать до следующего года, мы не ожидаем серьезных изменений, особенно в плане производительности.

И хотя мы считаем, что некоторые из конкурентов предлагают больше роскоши и практичности, Stelvio по-прежнему является отличным выбором для покупателя, который действительно заботится о динамике вождения и выделении из толпы.

Что нового в 2023 году?

Stelvio получит отделку Estrema, которая заимствует такие функции, как адаптивная подвеска и дифференциал с ограниченным скольжением от топовой комплектации Quadrifoglio, не переходя на более мощный двигатель и гораздо более высокую цену. Также будет выпущена ограниченная версия комплектации Lusso, которая дополнит комплектацию Ti кожаной обивкой "Crema" Cannelloni-design, кожаной отделкой приборной панели и дверей, а также аудиосистемой Harman Kardon с 14 динамиками.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Stelvio?

Интерьер Stelvio не обладает тем роскошным видом и ощущениями, которые вы найдете в Audi, BMW, Mercedes, Porsche или Volvo. От несколько пешеходного дизайна до скучных материалов, кажется маловероятным, что вы купите Stelvio из-за его внутренней атмосферы. Тем не менее, теперь вероятность того, что он вас оттолкнет, уменьшилась.

Переключатели больше не выглядят и не кажутся игрушечными, качество кожи по-прежнему на высоте, а одного только рулевого колеса достаточно, чтобы забыть о нескольких дешевых деталях в других местах. Он идеально ложится в руки, прикрепленная кнопка запуска очень крута, и надо отдать должное Alfa за то, что она включила массивные подрулевые переключатели в стиле Ferrari, сделанные из металла.

Информационно-развлекательная система также больше не является решающим фактором, как это было до обновления 2020 года. Его стандартный широкоформатный экран, возможно, немного низковат и не обладает такой универсальностью, как аналогичная настраиваемая система Porsche, но нам нравится, что Alfa предоставляет возможность дублирования сенсорного экрана и поворотной ручки управления.

Здесь нет ничего похожего на систему управления жестами или естественного распознавания речи от BMW, но даже если вы заставите их работать (что сомнительно), они все равно, вероятно, являются салонными трюками. Apple CarPlay и Android Auto входят в стандартную комплектацию наряду со спутниковым радио.

Каков Stelvio в управлении?

Stelvio сразу же почувствует себя за рулем немного иначе, чем его конкуренты, благодаря рулевому управлению, которое шокирующе быстрое, но точное и легко управляемое на низких скоростях на парковке. Кроме того, стандартный Stelvio впечатляет достаточной мощностью, хорошим качеством демпфирования и устойчивостью на дороге выше среднего. Тем не менее, он не настолько пикантен и характерен, как вы ожидали. В целом, он больше похож на обычный роскошный внедорожник, чем на своего собрата Alfa Romeo Giulia, который сильнее выделяется на фоне своих спортивных седанов. Более острая реакция, возможно, немного ближе к Quadrifoglio, или более интересная нота двигателя/выхлопа могли бы помочь.

Однако в Quadrifoglio нет недостатка в изюминке, которая так же обжигающа и дика, как вы могли слышать. Как и исключительное рулевое управление, все остальные элементы управления требуют такого же взвешенного и точного прикосновения. Тормоза действуют прямо сейчас, дроссель не терпит резких нажатий, а педали расположены так близко друг к другу, как они должны быть расположены в спортивном автомобиле (вождение в рабочих ботинках не рекомендуется). Quadrifoglio также демонстрирует поведение, подобное спортивному автомобилю, на низких скоростях, с большим замедлением при сбросе газа, чем вы, вероятно, привыкли к автомобилю с обычной автоматической коробкой передач. Поэтому в пробках он может быть немного неуклюжим, чувствуя себя, как щенок, напичканный кофеином, отчаянно пытающийся вырваться и побегать вокруг дома.

Устойчивость на дороге исключительная, и тот, кто додумался включить кнопку мягкой подвески в "динамический" режим автомобиля, был гением (эта функция также доступна в комплектации Sport). Она позволяет быстро смягчить пружины при движении по неровному дорожному покрытию, которое может повредить шасси автомобиля или ваш позвоночник. Качество езды на самом деле довольно хорошее, учитывая спортивный характер этого гиперпроизводительного внедорожника.

Какова цена Stelvio в 2023 году?

Базовая комплектация Stelvio — Sprint с задним приводом — начинается с 48 170 долларов США, включая стоимость доставки, а AWD добавляет 2 000 долларов США. Все остальные комплектации оснащаются AWD в стандартной комплектации. В базовой комплектации Sprint и вплоть до Estrema, с ее роскошным наполнением и улучшенными ходовыми качествами, используется 2,0-литровый двигатель.

Самая топовая версия Quadrifoglio включает 2,9-литровый двигатель, ряд динамических улучшений и интерьер из углеродного волокна, но такие вещи, как расширенные функции помощи водителю и двухпанельный люк, остаются опциональными даже на этом уровне. Мы считаем, что Stelvio Ti — это отличное сочетание стиля, удобства и стоимости, но добавление Estrema с ее адаптивной подвеской и задним дифференциалом ограниченного скольжения делает ее привлекательным выбором компаньона водителя без необходимости пересаживаться на Quadrifoglio.

Ниже приведена разбивка цен на Stelvio 2023 года в зависимости от комплектации (включая 1595 долларов США за доставку), а полный список технических характеристик, особенностей и местных цен для каждого уровня отделки вы можете найти здесь, на сайте Autoblog.

Sprint RWD: $48 170

Sprint AWD: $50 170

Ti: $53 780

Veloce: $55 580

Estrema: $61 420

Quadrifoglio: $89 770