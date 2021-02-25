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Автор Игорь Буккер

Автомобильный эксперт: пунктам техосмотра проводить ТО невыгодно

Авто

Как повлияют на жизнь автолюбителей новые правила техобслуживания, почему-ТО следовало бы отменить совсем и что чаще всего является причиной аварий, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Невыгодная услуга

— Игорь, новые условия техобслуживания датированы были 1 марта 2021 года, но в связи с пандемией их перенесли на следующий год. На что автолюбителям следует обратить внимание?

— Для автомобилиста не меняется ничего практически. Жестче станет правило: невозможно будет купить диагностическую карту без реального прохождения техосмотра. Если вы не проходили техосмотр вообще или купили липовую диагностическую карту, тогда с будущего года наказание усилится с нынешних 500-800 до 2000 рублей. Изменились в прошлом году сроки: раньше требовалось прохождение техосмотра для автомобиля старше трех лет, а теперь старше четырех лет.

Закон возник для меня на ровном месте. Аварии по вине неисправности автомобиля — это 3%. Более того, прошлый год был показательный в том смысле, что на 8 месяцев водителей освободили от техосмотра, но аварийность не выросла, а сократилась.

То есть техосмотр и аварийность — вещи, совершенно не связанные.

Закон новый готовило не профильное министерство, а Министерство экономического развития почему-то, и он быстро прошел в Госдуме. Похоже, стояла задача больше денег собрать, но из-за карантина его перенесли на 1 марта.

Вероятность 90%, что перенесут еще раз, потому что, как всегда, оказались к нему не готовы.

Во-первых, непонятно, сколько у нас пунктов проведения ТО работает. До пандемии их было 5,5 тысяч. Российский союз автостраховщиков (РСА) пытался выяснить, сколько пунктов пережили пандемию. Они ведь не работали многие по 8 месяцев, господдержки не было, хотя они обращались с письмом в правительство. На запрос РСА откликнулось 2,5 тысячи пунктов. Поэтому есть большая вероятность, что пунктов недостаточно. В свое время объявили, что это будет выгодный бизнес, но пришло много людей, условия игры поставили им крайне жесткие, они потихоньку закрывались.

Почему они с удовольствием продавали липовые диагностические карточки? Потому что проводить техосмотр пункту невыгодно. Стоимость техосмотра, если посчитать человеко-часы, закупку оборудования, электроэнергию, прочие расходы, превышает во много раз стоимость услуги.

Стоимость услуги устанавливают региональные власти, и, как правило, на таком уровне, чтобы им сказали: спасибо тебе, дорогой мэр или губернатор. У нас стоимость варьируется от 300 рублей в Дагестане до 1000 в Хабаровском крае. Техосмотр требует, если полноценно его проводить, минут 40. 40 минут с тобой занимаются один или два специалиста, работает оборудование, заполняется куча бумаг, идет работа с базой данных.

И за всё это в итоге платят 300 рублей. Поэтому им выгоднее просто продать бумагу и сказать: "Не трогай ты нас, мы за эти деньги вообще шевелиться не будем".

— Игорь, они должны потом будут это в базу вносить. Значит, какие-то еще должны быть моменты отшлифованы?

— Там теперь очень жесткие требования для владельцев и сотрудников пунктов проведения ТО. Они должны работать с обновленной базой. То есть автомобиль подъезжает к пункту проведения ТО, его фотографируют, фотографию заносят в базу, и следующий шаг можно сделать только после того, как программа одобрила эту фотографию. А она одобрит, если картинка четкая, если по системе геопозиционирования есть плюс-минус 15 метров от точки, где расположен пункт проведения ТО, если с момента предыдущего осмотра прошло какое-то время. Многие параметры выполнить вообще невозможно.

  • Во-первых, где-то нет устойчивого интернета.
  • Во-вторых, где-то расположен пункт проведения ТО так, что сделать фотографию с точностью до 15 метров система геопозиционирования точно не сможет: в цокольном этаже здания, в подвале, рядом с плотным движением, рядом с источником электромагнитного излучения.

Соответственно, система не пустит автомобиль внутрь и не даст ТО проводить.

И опять же, встанет вопрос: а зачем нужен техосмотр? Что он говорит? Что в этот момент автомобиль удовлетворяет требованиям по таким-то параметрам, их десяток. Всё, выехал автомобиль, у его металла есть предельный срок жизни, появилась трещина, отвалилось колесо. И мы говорим, что 5 минут назад был нормальный автомобиль, а сейчас у него нет колеса? Поэтому во многих странах техосмотр отменен. Считается, что это лишняя и затратная для автомобилистов процедура.

Тем более что в правилах дорожного движения Российской Федерации есть пункт: ответственным за техническое состояние автомобиля является водитель, он должен убедиться перед выездом, что всё в порядке.

А далее есть список неисправностей, с которыми он не имеет права выехать на улицу, — этот пункт так и остается. Поэтому во многих странах наряду с тем, что отменен техосмотр, введены дополнительные требования при заключении страховки. Пункт про обязанности водителя написан дополнительно крупным шрифтом, и водителю обязательно говорят: "Мы тебе продаем страховку, но имей в виду, если произойдет авария из-за того, что у тебя отвалилось колесо, все расходы несешь ты и только ты, поэтому содержи машину в состоянии достойном, ясно?"

Человеческий фактор

— Что приводит к авариям, на какие пункты надо обратить внимание?

— В 90% случаев причиной аварии является человеческий фактор:

  • превышение скорости,
  • выезд на встречную полосу,
  • проезд на красный цвет,
  • отвлекся водитель от управления.

Человеческий фактор ни от техосмотра, ни от медсправки никак не зависит. Половина этих аварий — это неправильно подобранная резина или просто старая лысая резина, то, что во время техосмотра вообще не диагностируется. ТО займет 30-40 минут, и стоит это в среднем по стране 500 рублей. Не те деньги, за которые надо бороться за свои права.

— А слухи не доходят о каких-то еще нововведениях?

— В ближайшее время будет принято постановление правительства, которое изменит приложение к правилам дорожного движения "Основные положения по допуску транспортных средств". Там длинный перечень автомобилей, которые теоретически нельзя выпустить на улицу. Сейчас там 7 главок небольших, а будет 13, то есть список расширяется почти в 2 раза. В том числе появляются требования о сезонности резины. Это очень правильно.

Будет написано, что зимой можно ездить только на зимней резине — с декабря по март, некоторые регионы могут удлинить этот срок. Второе: летнюю резину летом необязательно иметь, можно на зимней ездить, но только не на шипованной, она сильно разбивает асфальт.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы техосмотр автомобиль законопроекты игорь моржаретто
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