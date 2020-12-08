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Автор Игорь Буккер

Похмелкин: "На автомобили-гибриды очень много нареканий"

Авто

Почему Россия никак не пересядет на экологичные электромобили? Можно ли что-то отсудить у властей за "неправильные" реагенты на дорогах? Почему отношения водителей с ГИБДД не нормализуются? Об этом рассказывает "Правде.Ру" председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Читайте начало интервью:

Впереди электропаровоза? О преференциях для экологичного транспорта

Игорь Буккер: Насчет зарядки от электромобиля, которую можно из квартиры использовать — не слишком ли это дорого будет?

— Не знаю. Это надо считать, много приходит разных предложений. Считать и стоимость электромобиля, и какой он будет в обслуживании, будут ли какие-то преференции на дорогах.

— Каким странам и производителям принадлежат электромобили, бегающие по дорогам нашей страны?

— Есть японские, есть европейские, корейцы сейчас тоже вроде как производят. В основном, конечно, у нас используют гибриды, и на используемые в России я слышал много жалоб и нареканий. На мощность двигателя, на перебои, на проблемы с подзарядкой. Поэтому у нас все-таки превалируют традиционные виды двигателей.

— А что в других странах? Какие там моменты, нарекания?

— В Европе или в Японии гораздо больше сейчас приобретается гибридов, чем в России. Но отвечать за мотивацию зарубежных автовладельцев я не могу.

— А что там с зимней резиной?

— В северных странах зимняя резина явно имеет место, и даже закон обязывает "переобуваться". Но там в гораздо меньшей степени используют шипованную резину. Она не так распространена. И дороги там иначе содержат, в Норвегии, Финляндии. Гораздо меньше реагентами пользуются. И поэтому там нет такой грязи на дорогах зимой, как у нас, и с гололедом успешно борются. Это вопрос уже дорожных средств.

— Я сам недавно столкнулся, когда "переобувался" на зимнюю резину: реагент попадает между ободом и резиной. Утечка давления была в шинах. Это проблема?

— Конечно. Проблемы и с резиной, и с обувью. Я уж не говорю про лапы животных. И еще побочный эффект — когда все поднимается, загрязняет стекла. Появляется пленка, видимость ухудшается, поэтому ездить тяжело. К тому же зимой темнеет рано, светает поздно. Можно легко в аварию попасть.

Водители в суде

— Выиграть суды нереально у дорожных коммунальщиков?

— Думаю, что применение реагентов все равно санкционировано властями. У нас не такие, как на Западе, суды, где рядовой гражданин может любой самой крупной корпорации или государству в целом предъявить иск и взыскать несколько миллионов.

— А ваше движение не предоставляет адвоката?

— В отдельных делах, особенно знаковых, участвуем и помогаем. У меня три книги написаны по проблемам защиты прав водителей. И нельзя сказать, что абсолютно проигрышное дело водителя, просто ему придется все круги ада пройти. Отбиться от незаконного преследования, от привлечения к ответственности, поспорить со страховой компанией по поводу выплат — еще возможно. Но взыскать за реагенты — очень много нужно собирать доказательств.

На Западе это делают даже не сами граждане. Они выплачивают автомобилистам, а потом занимаются взысканием с виновника. Того, кто произвел реагенты, кто принял решение об их применении. Минимизируют тем самым убытки. Наш страховой бизнес связываться с государством не хочет, но зато активно лоббирует каждый раз повышение страховых тарифов.

— А можно ли выиграть в случае ненадлежащего состояния дорожного покрытия?

— Страховые компании найдут массу причин, почему здесь ничего не должны получать водители.

Однако в теории есть нормы, какими должны быть дороги. И если все зафиксировать в протоколе, сфотографировать и представить затем в суд, то… Были случаи, что наиболее дотошные что-то отсуживали у дорожников, но требуется очень много сил и нервов.

В одном регионе был толковый начальник регионального ГИБДД, который начал активно привлекать к ответственности дорожников. Почему-то через год он лишился работы. Не знаю, совпадение ли.

Стражи дорог

— Как сейчас ведут себя наши доблестные сотрудники ДПС? Есть какие-то положительные изменения?

— Я очень уважаю тех представителей ГИБДД, которые занимаются разборами ДТП, это настоящие профессионалы. Их деятельность не карательна, не репрессивна. Они занимаются серьезным профессиональным разбором, за счет чего решаются судьбы людей.

А есть так называемые постовые, которые только протоколы умеют составлять. Тут ничего особо к лучшему не меняется — этих людей не слишком хорошо готовят, воспитанием они не блещут. Хотя везде есть разные люди.

Все же я надеюсь, что в итоге мы проведем нужную реформу, здесь полумерами не обойтись, чтобы сотрудники ГИБДД перестали ассоциироваться с коррумпированными чиновниками, а стали, как во многих странах, уважаемыми должностными лицами.

— В случае незначительной аварии без жертв обязательно проходить медицинское освидетельствование на употребление наркотиков, алкоголя и так далее?

— Только когда есть пострадавшие, когда речь идет о возбуждении уголовного дела. Сейчас если есть ОСАГО и нет споров, даже сотрудника ГИБДД вызывать не обязательно. Оформляете самостоятельно все дело по так называемому европротоколу - и все, вперед в свою страховую компанию за возмещением.

 

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовил Михаил Закурдаев

 

 

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Темы суд гибдд электромобили виктор похмелкин
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