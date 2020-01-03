Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Ирина Гусакова

Chevrolet Corvette: автомобили из истории

Авто

За последние 62 года Америка пережила немало изменений, коснувшихся в том числе и одной из самых знаменитых спортивных машин. Появившийся в 1953 году как белый кабриолет ручной сборки, Chevrolet Corvette представлял собой весьма спорный автомобиль. Несмотря на то, что его внешний вид вынуждал людей оборачиваться на улицах, под капотом у него был шестицилиндровый двигатель, не самый мощный и далеко не самого значительного объема. Чтобы оставаться верной "американскому духу", Chevrolet вскоре улучшила машину, подарив ей восьмицилиндровый двигатель с более внушительным табуном лошадок, и тогда Corvette стал воплощением всего того, чем привыкла гордиться американская автомобильная индустрия. Предлагаем окунуться в историю этой марки.

Corvette V8, 1955

Corvette дебютировал на два года раньше, чем ожидалось, но большинство автомобильных историков сходятся в том, что настоящей легендой он стал только после появления в 1955 году модели с восьмицилиндровым двигателем, имевшим объем в 4,3 литра. Корпус машины изготавливался из углепластика, а до скорости в 100 километров в час она разгонялась примерно за 8,5 секунды по сравнению с почти 11 секундами шестицилиндровой версии. Автомобиль оснащался трехступенчатой механической коробкой передач.

Corvette Fuelie, 1958

Если кто-то думал, что в Corvette было слишком много хрома, то модель 1958 года наглядно показывала, что раньше его было маловато. Казалось, что только очевидные и досадные ограничения не позволили хромировать лобовое стекло. Она имела особую важность для Chevrolet, так как позволила изменить представление о Corvette у публики. Ранее эта машина считалась дорогой игрушкой, теперь же о ней стали говорить как о достаточно практичном автомобиле, доступном "среднему" покупателю. Fuelie была большим успехом и держала продажи Corvette на высоком уровне вплоть до появления Stingray.

Corvette Mako Shark, 1961

Дизайн этой машины был создан шефом дизайнерского бюро General Motors Биллом Митчеллом в 1961 году как представление о будущем Corvette. Машина вызвала бурю интереса среди автомобильных журналистов. Многое из того, что казалось в ней почти невероятным, перешло в модель Stingray 1963 года. Позднее была создана Mako Shark II,

имевшая еще более невероятные характеристики и ставшая основой для редизайна кузова, имевшего место в 1968 году.

Corvette Stingray Split Window Coupe, 1963

Производившаяся всего один год, 1963, эта модель стала одной из самых популярных у коллекционеров. Прежде всего, виной тому необычный и притягательный внешний вид и такая необычная деталь дизайна, как разделенное заднее стекло. Вскоре оно было заменено на обычное, так как затрудняло обзор. Машина имела восьмицилиндровый двигатель мощностью 360 лошадиных сил. В качестве опции была возможна установка системы впрыска топлива, увеличивавшая мощность. Независимая задняя подвеска улучшала ее управляемость и делала пребывание за рулем еще приятнее.

Фото: championmotorsinternational.com

Темы авто история chevrolet corvette американский автомобиль
Актуальная аналитика
Авто
Chevrolet Corvette: автомобили из истории
Путешествия
Интересные новогодние традиции разных стран
Новости спорта
Шесть моментов в истории спорта, изменивших мир
Новости Все >
Доллар может вырасти до 70 рублей в 2020 году
Работник центра занятости убил коллегу на новогоднем корпоративе
Астрономы обнаружили водородное кольцо вокруг далекой галактики
В Польше заметили "руку Кремля" в своем споре с Евросоюзом
Супруга сдавшегося болезни Андрея Павленко: нас заваливают сообщениями
Госдума: 2020-й год будет сложным для экономики России
Врачи предупредили об опасности бессонных ночей
Соцопрос: пенсионеры положительно оценили пенсионную реформу
Эксперт оценил место РФ в рейтинге стран с лучшей морской пехотой
США предупреждают своих граждан об опасности пребывания в Ираке
Последние материалы
Доллар может вырасти до 70 рублей в 2020 году
Работник центра занятости убил коллегу на новогоднем корпоративе
Астрономы обнаружили водородное кольцо вокруг далекой галактики
Chevrolet Corvette: автомобили из истории
В Польше заметили "руку Кремля" в своем споре с Евросоюзом
Супруга сдавшегося болезни Андрея Павленко: нас заваливают сообщениями
Госдума: 2020-й год будет сложным для экономики России
Врачи предупредили об опасности бессонных ночей
Соцопрос: пенсионеры положительно оценили пенсионную реформу
Эксперт оценил место РФ в рейтинге стран с лучшей морской пехотой
Популярное
Мир. Новости мира
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите

Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.

Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Фигурное катание
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Новости спорта
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Культура
Ярмольник высказался о назначении Рыжакова в "Современнике"
Соломон Соловьев Победители без побежденных - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Как религиозный Новый год стал светским праздником Игорь Буккер
Комментарии
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
Соцопрос: пенсионеры положительно оценили пенсионную реформу
В России предрекли возмездие США за гибель иранского генерала
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
В России увеличились пенсии на 6,6%
Семилетний мальчик случайно проглотил AirPod
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
В России увеличились пенсии на 6,6%
Ярмольник высказался о назначении Рыжакова в "Современнике"
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Украинский журналист назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи"
Шнуров посвятил стих шоу "Голос": "Жаль, что он не сын Алсу"
Британское издание считает Крым российским
Генерал ГРУ рассекретил кремлевских экстрасенсов
Миллиардеры России рекордно увеличили свои состояния
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ