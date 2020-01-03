Chevrolet Corvette: автомобили из истории

За последние 62 года Америка пережила немало изменений, коснувшихся в том числе и одной из самых знаменитых спортивных машин. Появившийся в 1953 году как белый кабриолет ручной сборки, Chevrolet Corvette представлял собой весьма спорный автомобиль. Несмотря на то, что его внешний вид вынуждал людей оборачиваться на улицах, под капотом у него был шестицилиндровый двигатель, не самый мощный и далеко не самого значительного объема. Чтобы оставаться верной "американскому духу", Chevrolet вскоре улучшила машину, подарив ей восьмицилиндровый двигатель с более внушительным табуном лошадок, и тогда Corvette стал воплощением всего того, чем привыкла гордиться американская автомобильная индустрия. Предлагаем окунуться в историю этой марки.

Corvette V8, 1955

Corvette дебютировал на два года раньше, чем ожидалось, но большинство автомобильных историков сходятся в том, что настоящей легендой он стал только после появления в 1955 году модели с восьмицилиндровым двигателем, имевшим объем в 4,3 литра. Корпус машины изготавливался из углепластика, а до скорости в 100 километров в час она разгонялась примерно за 8,5 секунды по сравнению с почти 11 секундами шестицилиндровой версии. Автомобиль оснащался трехступенчатой механической коробкой передач.

Corvette Fuelie, 1958

Если кто-то думал, что в Corvette было слишком много хрома, то модель 1958 года наглядно показывала, что раньше его было маловато. Казалось, что только очевидные и досадные ограничения не позволили хромировать лобовое стекло. Она имела особую важность для Chevrolet, так как позволила изменить представление о Corvette у публики. Ранее эта машина считалась дорогой игрушкой, теперь же о ней стали говорить как о достаточно практичном автомобиле, доступном "среднему" покупателю. Fuelie была большим успехом и держала продажи Corvette на высоком уровне вплоть до появления Stingray.

Corvette Mako Shark, 1961

Дизайн этой машины был создан шефом дизайнерского бюро General Motors Биллом Митчеллом в 1961 году как представление о будущем Corvette. Машина вызвала бурю интереса среди автомобильных журналистов. Многое из того, что казалось в ней почти невероятным, перешло в модель Stingray 1963 года. Позднее была создана Mako Shark II,

имевшая еще более невероятные характеристики и ставшая основой для редизайна кузова, имевшего место в 1968 году.

Corvette Stingray Split Window Coupe, 1963

Производившаяся всего один год, 1963, эта модель стала одной из самых популярных у коллекционеров. Прежде всего, виной тому необычный и притягательный внешний вид и такая необычная деталь дизайна, как разделенное заднее стекло. Вскоре оно было заменено на обычное, так как затрудняло обзор. Машина имела восьмицилиндровый двигатель мощностью 360 лошадиных сил. В качестве опции была возможна установка системы впрыска топлива, увеличивавшая мощность. Независимая задняя подвеска улучшала ее управляемость и делала пребывание за рулем еще приятнее.

Фото: championmotorsinternational.com