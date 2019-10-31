Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель

Cо временем двигатель любого автомобиля будет нуждаться в ремонте. Прошли времена, когда известные автопроизводители делали практически вечные моторы. Хотя современные двигатели очень надежны и технологичны, тем не менее они выходят из строя. И конечно всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.

Холод.

Если автомобиль не хранится в подземном паркинге или теплом гараже, то хорошо известно, что запуск мотора в машине на сильном морозе сопровождается определенными сложностями. И дело даже не в том, что это лишние хлопоты отнимающие время. А проблема в том, что определенные действия автовладельца в данной ситуации медленно, но уверенно ведут к серьезным неисправностям.

Главная и типичная ошибка многих автовладельцев в том, что стараясь побыстрее завести машину, они зажимают стартер и крутят его продолжительное время. Это не ускорит процесс запуска, но крайне вредит автомобилю. Лучше несколько раз на короткие промежутки проворачивать зажигание, давая мотору отдохнуть между попытками запуска.

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Спешка необычайно вредит.

Важно понимать, что враг автомобилиста зимой — это спешка. Человек торопится и естественно делает всё, чтобы автомобиль завелся. Причем даже если машина не заводится, автомобилисты часто пытаются выжать из машины все соки, но добиться своего. Но ведь если мотор не заводится, то на это есть объективные причины. И даже если дело не в севшем аккумуляторе, то возможно в двигателе скопилась вода или причиной засора стало плохое масло с большим количеством присадок.

Важно делать все не спеша и не насиловать автомобиль. Возможно с помощью яростного напора автомобиль заведется, но незримый урон ему уже будет нанесен. Лучше всего выйти на пол часа раньше и неторопливо начать все действия, чтобы привести автомобиль в рабочее состояние и не причинить ему при этом непоправимого ущерба.

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Дистанционный запуск.

Сама система автозапуска очень удобная и где-то даже полезная инновация. Когда она только появилась, многие автовладельцы скептически отнеслись к тому, что машина будет заводиться без их присутствия. Но время показало, что это отличная вещь. Дело в том, что электронике не надо терпеть или торопиться. Все действия происходят по одному алгоритму, поэтому, исключив человеческий фактор, автомобиль заведется, не причинив себе никакого вреда.

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Фото: avtodvigateli.com