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Автор Сергей Бухранский

Как избавиться от запаха перегара автомобилисту

Авто

Всем известно, что перегар после принятия спиртного может причинить массу неприятностей, когда речь идет о езде на автомобиле. Естественно, садиться за руль в нетрезвом виде категорически запрещено. Но что делать, если хмеля в голове уже нет, а запах изо рта выдает остаточные признаки прошлого возлияния.

Трасса

Как вывести алкоголь из организма и избавится от перегара

Первая и самая главная рекомендация — это заранее подумать о том, что если придется выпивать, то как потом добираться и что делать с машиной. Лучше всего оставить автомобиль на платной стоянке или дома. Но жизнь непредсказуема, и может получиться так, что после посиделок утром срочно надо за руль. Идеально будет, если в аптечке автомобиля будет лежать портативный алкотестер. Этот недорогой прибор может хоть и не точно, но показать примерную картину. Ну а если его нет, то можно воспользоваться следующими советами:

  • Очень хорошо выводят остатки алкоголя физические нагрузки на свежем воздухе. Хорошая зарядка или пробежка поможет избавить организм от остатков спиртного вместе с потом.
  • Неплохо будет плотно поесть, но не обычной еды, а овощей и фруктов. Также можно пожевать кофейные зерна или кусочек лаврового листа. Эти продукты хорошо забивают запах спиртного.
  • Важно с самого утра пить как можно больше любой жидкости. Отлично подойдет рассол из капусты, зеленый чай или просто очищенная вода с небольшим количеством меда. Главное, чтобы жидкости было много.
  • Не лишним будет сменить старую одежду, принять контрастный душ и обязательно хорошо почистить зубы. Будет не лишним почистить зубы два-три раза.
алкоголь и авто

Продукты, которые спасут от перегара

Теперь рассмотрим непосредственно те продукты, которые помогут хоть на время снизить или вообще убрать запах перегара.

  • Существует неплохое народное средство. Для этого следует приготовить простое полоскание для рта. Надо развести одну чайную ложку соли в стакане воды. Также можно полоскать рот настоем на кожуре цитрусовых. Для этого кожуру любых цитрусовых надо залить крутым кипятком и полоскать рот после остывания.
  • Также хорошо скрывают запах перегара такие продукты, как: листья мяты, мускатный орех, зерна кофе, гвоздика, корень петрушки и лавровый лист. Эти продукты достаточно просто немного пожевать.
  • Можно временно избавиться от перегара, если прожевать небольшую горсть жареных семечек подсолнуха, причем делать это надо вместе с кожурой.
  • Также хорошо скрывает запах спиртного растительное масло. Можно, конечно, использовать подсолнечное, но лучше для этого подойдет льняное масло или масло из грецких орехов.

Все эти рекомендации можно применять только на следующий день после того, как встали из-за стола. Во-первых, подобные средства способны лишь приглушить и так спадающий перегар, а во-вторых, если спиртное пили недавно, такие средства абсолютно бесполезны.

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ПЕРЕГАР - КАК БЫСТРО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПАХА
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы водитель автомобиль советы автолюбителям
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