Как избавиться от запаха перегара автомобилисту

Всем известно, что перегар после принятия спиртного может причинить массу неприятностей, когда речь идет о езде на автомобиле. Естественно, садиться за руль в нетрезвом виде категорически запрещено. Но что делать, если хмеля в голове уже нет, а запах изо рта выдает остаточные признаки прошлого возлияния.
Первая и самая главная рекомендация — это заранее подумать о том, что если придется выпивать, то как потом добираться и что делать с машиной. Лучше всего оставить автомобиль на платной стоянке или дома. Но жизнь непредсказуема, и может получиться так, что после посиделок утром срочно надо за руль. Идеально будет, если в аптечке автомобиля будет лежать портативный алкотестер. Этот недорогой прибор может хоть и не точно, но показать примерную картину. Ну а если его нет, то можно воспользоваться следующими советами:
Теперь рассмотрим непосредственно те продукты, которые помогут хоть на время снизить или вообще убрать запах перегара.
Все эти рекомендации можно применять только на следующий день после того, как встали из-за стола. Во-первых, подобные средства способны лишь приглушить и так спадающий перегар, а во-вторых, если спиртное пили недавно, такие средства абсолютно бесполезны.
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