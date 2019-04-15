Виновники аварии под страхом изъятия авто возмещают ущерб после повестки в суд

При вождении автомобиля с каждым могут произойти форс-мажорные ситуации или, что еще хуже, аварии. Чтобы упростить систему взыскания ущерба по ДТП, было введено обязательное страхование ОСАГО. Но что предпринять в ситуации, когда человек попал в дорожное происшествие, а у виновника нет страховки? Об этом расскажем подробнее.

Исходя из статистических данных, на текущий момент у каждого пятого автолюбителя нет полиса ОСАГО, ввиду этого при возникновении аварийной ситуации образуются некоторые проблемы. Раньше за отсутствие страховки сотрудники ДПС могли снять номера с машины и отправить ее на штрафстоянку, а сейчас наказание за этот проступок — штраф от 500 до 800 рублей. Поэтому некоторые владельцы авто расслабились и перестали приобретать страховку.

В ситуации, когда случилась авария, а виновник не оформил ОСАГО, бежать в страховую организацию нет смысла. Здесь придется разбираться самостоятельно, например, взыскивать деньги за причиненный ущерб с виновника через суд.

Как только произошло ДТП необходимо сразу вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации аварии. Вместе с этим следует выяснить паспортные данные виновника происшествия. В некоторых случаях виновная сторона предлагает решить вопрос на месте, и тут стоит помнить, что слова не значат ничего, всегда нужно брать расписку, где будет указана причина платежа.

Далее, после оформления ДТП, следует обратиться в независимую экспертизу, чтобы они посчитали стоимость ремонтных работ. По окончании осмотра специалист выдаст соответствующее заключение, которое станет основанием для взыскивания ущерба.

После вышеуказанных шагов у потерпевшего есть несколько вариантов решения вопроса.

Первый из них — оформление досудебной претензии, когда документы отправляются виновнику, и он сам принимает решение — добровольно произвести выплаты или выразить несогласие с вердиктом.

Исходя из статистики, чаще всего виновники ДТП не принимают выдвинутые условия, и потерпевшей стороне приходится идти в суд. В обязательном порядке потребуется нанять юриста, самостоятельно довольно сложно доказать правду.

Как только виновной стороне приходит повестка в суд, в основном всегда, она идет на мировую и возмещает все расходы по ремонту авто. Однако если этого не произошло, нужно подготовиться к неоднократным походам в суд, причем рассмотрение дела может затянуться на несколько месяцев.

В ситуации, если суд встал на сторону потерпевшего и постановил взыскать с виновника необходимую сумму, ответчик может сам произвести выплату либо по заявлению от пострадавшего этим делом займутся судебные приставы. Это один самых эффективных способов влияния на должников, которые под страхом изъятия авто возмещают ущерб.

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