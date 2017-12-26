Полетели головы: "узбекский Горбачев" зачищает элиту

Целый год выжидал новый лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прежде чем начать бескомпромиссную борьбу с командой Ислама Каримова, твердой рукой правившего страной без малого 27 лет.

Когда в декабре 2016 года, через три месяца после смерти 79-летнего главы государства, новый президент Мирзиёев вступил в должность, многие полагали, что он продолжит курс предшественника. Но разразилась сенсация: в декабре 2017 года узбекского лидера словно подменили. Он сказал народу правду: система власти прогнила насквозь, ее пора менять.

В преддверии Нового года в стране произошла резкая смена декораций. Мирзиёев, в июле отметивший 60-летний юбилей, обрушился с критикой на чиновников, которые долгих три десятилетия считались опорой власти Каримова. Такая смелость объясняется тем, что президент страны, имеющий огромный опыт аппаратных игр, с момента прихода к власти полностью заменил на ключевых постах каримовскую старую гвардию на лояльных себе людей.

Резкий поворот в политике лидера Узбекистана освежает в памяти примеры из советского прошлого. Никита Хрущев, ставший преемником Сталина, ждал долгих три года после смерти вождя, прежде чем на XX съезде в своем секретном докладе разоблачил культ личности. После этого тело Сталина пришлось выносить из Мавзолея. Более свежий пример: Юрий Андропов, ставший преемником Леонида Брежнева, развернул бескомпромиссную борьбу с командой предшественника и взялся за укрепление трудовой дисциплины.

Шавкат Мирзиёев словно заимствует тактику Хрущева и Андропова. Так, на днях в Минфине Узбекистана были уволены сразу 50 чиновников. Президент Узбекистана в жесткой форме поручил министру финансов Джамшиду Кучкарову в 10-дневный срок "очистить министерство от недобросовестных работников". Вместо них на госслужбу должны быть призваны "молодые люди, которые любят свою Родину". В случае неисполнения поручения увольнение грозит самому Кучкарову.

Ранее Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании обрушился с критикой на прокуроров. Заявив о том, что прокуроры являются "самыми большими ворами", оставшимися "со старой мусорной системы", президент предупредил, что будет "беспощадно наказывать прокуроров, запятнавших себя в коррупции и казнокрадстве".

И уже совсем сенсация. Никогда ранее узбекское телевидение не критиковало Ислама Каримова. И вдруг в передаче узбекского информационно-аналитического телеканала "Узбекистан 24" политика ныне покойного президента Каримова была подвергнута резкой критике. Естественно, она не могла появиться в эфире без одобрения первого лица страны.

Все эти факты позволяют предположить: Шавкат Мирзиёев собирается окончательно разорвать связи с командой Каримова, которая не способна идти в ногу со временем. Мирзиёев уверен: пришла пора дать свободу предпринимательству, повести борьбу с коррупцией. И тогда Узбекистан окажется в числе самых развитых стран региона, а сам Мирзиёев войдет в историю как реформатор, обеспечивший процветание страны.

Вот почему в западных СМИ при оценке деятельности Мирзиёева уже прозвучала метафора "узбекский Горбачев". Имеется в виду ранний образ "перестроечного" Горбачева, который сломал коммунистическую бюрократическую систему, открыв путь для гласности, многопартийности и рыночной экономики.

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